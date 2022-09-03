УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9320 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
16 391 54
Угорщина (1317) війна (56124) Сійярто (240) Ніколенко Олег (207)

МЗС відреагувало на заяви Сійярто про війну в Україні: "Марно сподіватися, що вдасться відсидітися"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мзс

До послаблення Євросоюзу призводять спроби зруйнувати внутрішню єдність. Ніхто не повинен забувати: українці платять своїми життями за те, щоб в решті куточків Європи люди не бачили жахіть війни.

Так речник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на поширену ЗМІ заяву очільника МЗС Угорщини про те, що війна в Україні нібито призвела до катастрофічного послаблення Європи та Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.

"ЗМІ: Петер Сійярто: "Війна в Україні призвела до катастрофічного послаблення Європи та Євросоюзу. Ми маємо сказати правду про те, що лідери ЄС не змогли захистити людей в Європі від того, щоб вони не платили за війну, за яку взагалі не несуть відповідальності".

Ми маємо сказати правду про те, що до послаблення Євросоюзу призводять спроби зруйнувати внутрішню єдність. Ніхто не повинен забувати: українці платять своїми життями за те, щоб в решті куточків Європи люди не бачили жахіттів війни.

Російська агресія - гібридна. Вона не зводиться лише до військової складової. Росіяни атакують українські міста і села крилатими ракетами і танками, а країни ЄС - захмарними цінами на газ та пропагандою. Нагадаю, що Росія почала шантажувати європейських споживачів поставками енергоресурсів і високим цінником ще з листопада 2021 року - за три місяці до початку повномасштабного вторгнення на територію України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина продовжить переговори з РФ щодо збільшення постачання газу, - Сійярто

Немає "це не наша війна". Немає "їхньої війни".

Напад Росії на Україну - це напад на весь демократичний світ, демократичні цінності, право бути собою і самостійно визначати своє майбутнє. Марно сподіватися, що вдасться відсидітися та вдати вигляд, що те, що твого сусіда розриває на шматки, тебе не стосується. Це не може бути так хоча б і через те, що на території України проживає понад 150 тис. українців угорського походження, турботу про яких системно підкреслює Будапешт.

Історія все розставить на свої місця. Імена тих, хто був на стороні добра, і тих, хто на стороні зла - будуть вписані в підручники.

Ми надзвичайно вдячні нашим європейським партнерам — справжнім лідерам і друзям — за їхню щирість, рішучість і допомогу українцям в цей непростий час", - заявив Ніколенко.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
Угорщина немає права бути членом ЄС і членом НАТО , бо вони не є демократичною
державою з європейськими цінностями !

Іхнє місце в тайожному союзі , разом із дикою ордою і вбивцями !!
показати весь коментар
03.09.2022 02:11
+26
Угорці мабуть ще й досі сподіваються на розвал України та анексію Закарпаття за домовленістю з кацапами. От блазні тупі...
показати весь коментар
03.09.2022 02:16
+21
прав был сапёр Водичка.
показати весь коментар
03.09.2022 02:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...вдячні нашим європейським партнерам - справжнім лідерам і друзям - за їхню щирість, рішучість і допомогу українцям в цей непростий час", - заявив Сійярто...

Агов редакторе, навряд це заявив Сіярто!
показати весь коментар
03.09.2022 02:02 Відповісти
Саме так, це допис Олега Ніколенка. Редактор тю-тю
показати весь коментар
03.09.2022 02:06 Відповісти
Вже виправлено
показати весь коментар
03.09.2022 02:08 Відповісти
Досить вже цієї совдєпівської маячні,срати вони на вас хотіли,корумповані та ниці блазні,у вас із москалями одна система цінностей.
показати весь коментар
03.09.2022 02:02 Відповісти
Угорщина немає права бути членом ЄС і членом НАТО , бо вони не є демократичною
державою з європейськими цінностями !

Іхнє місце в тайожному союзі , разом із дикою ордою і вбивцями !!
показати весь коментар
03.09.2022 02:11 Відповісти
Угорці мабуть ще й досі сподіваються на розвал України та анексію Закарпаття за домовленістю з кацапами. От блазні тупі...
показати весь коментар
03.09.2022 02:16 Відповісти
вони образились на нас, що ми не здохли, зламали всі плани.
показати весь коментар
03.09.2022 03:15 Відповісти
вони хитросракі ******* завжди на боці фашистів - що німецьких ,що кацапських.
показати весь коментар
03.09.2022 08:21 Відповісти
сдохни падаль ватная
показати весь коментар
03.09.2022 02:16 Відповісти
Мадяри-нелюди.
показати весь коментар
03.09.2022 02:22 Відповісти
‼️ Угорці прийшли на територію Паннонії в ІX сторічі.

Прийшли з Уралу та Волги.

Без сумніву, мадяри - близькі родичі ******** росіян, тобто така ж сама
дика кацапня !!
показати весь коментар
03.09.2022 03:08 Відповісти
В Україні була трипільська єра( 6000 рік до н е , туди сюди ходили арії , а в московіі у цій час ще леднік ліжав , а потім лягушки квакали . То есть народи , які складать костяк кацапской нації не пройшли стадій розвитку , яку пройшли укравнці ( не встигли виростити душу) , тоже касается і угорців .

це цікава думка .
показати весь коментар
03.09.2022 05:51 Відповісти
прав был сапёр Водичка.
показати весь коментар
03.09.2022 02:38 Відповісти
а давайте в цей ляк не сини і онукі, а ми самі все завершимо?
ну от давайте...
показати весь коментар
03.09.2022 02:40 Відповісти
жодна **** не згодна - смiлие діди
показати весь коментар
03.09.2022 02:47 Відповісти
зелені відригнули, соррі відреаґуавали...
показати весь коментар
03.09.2022 02:45 Відповісти
мамулькі кримські - вашим синам пізда без пощади...\\
вас попережали - жарти скінчилися.
син чі лада? - лапотнікі виберуть ладу..
шматки підараса в Україні - не лада...
показати весь коментар
03.09.2022 02:59 Відповісти
будете підарасіть за зелених скумбріей по роялі, будете ******* гуманітарку?
війна скінчиться дуже скоро...
показати весь коментар
03.09.2022 03:08 Відповісти
угорці нікчемні шлюхи, сподіваюсь їх нахєр випруть із ЄС
показати весь коментар
03.09.2022 03:14 Відповісти
Більшість угорців не підтримують санкції Євросоюзу проти Росії, виступають проти заборони видачі віз росіянам, а також не згодні з поставками зброї України державами-членами ЄС.
показати весь коментар
03.09.2022 03:48 Відповісти
Коли Угорщина укладала союзи з диктаторами угорців ставало набагато менше а територія країни також зменшувалась. Але на жаль доводиться визнати що не зважаючи на те що ця країна якимсь дивом опинилась в ЄС, Угорщина демонструючи світу відверто ревізіоністські та шовіністичні прагнення. Це призведе до 1) втрати населення - молодь буде тікати поки не пізно з країни; 2) втрату авторитету і поваги в ЄС; 3) можливе скорочення співпраці в рамках ЄС і поступове відторгнення з її складу; 4) Україна почне розглядати Укорщину як не дружню державу та союзника **********, а це матиме довготривалі наслідки в стосунках на міждержавному рівні. Зокрема ставлення до угорської громади на Закарпатті може сильно змінитися і всіх власників угорського паспорту буде згідно Закону позбавлено українського громадянства і депортовано з України. Щойно ЄС закриє двері перед Угорщиною ми припинимо транзит газу на нафти у цю країну. Ми з ним рахуємось тільки тому що Угорщина в ЄС.
показати весь коментар
03.09.2022 04:01 Відповісти
Ти ж тут не перший рік. Старієш? Я голосую тільки за українців.
показати весь коментар
03.09.2022 04:15 Відповісти
Національність зегенерата відома всім. Тобі варто пройти пару тестів. Щось з твоєю памяттю не те. Хоча під твоїм ніком може бути родич. Як стало з акаунтом "Сенатора" який "успадкував" родич.
показати весь коментар
03.09.2022 04:44 Відповісти
Зрозуміло. Якщо маєш страховку записуйся на огляд. У тебе з памяттю та логікою великі проблеми.
показати весь коментар
03.09.2022 05:18 Відповісти
я тебе дуже гарно знаю з 2014го - ти кацапський...
показати весь коментар
03.09.2022 05:35 Відповісти
а кацапи трупи палять не як фашизди, а як красноармейці?
показати весь коментар
03.09.2022 05:54 Відповісти
нам тільки не змазати за ту кацапню -
ви зелені будете їі відмазувати, а нам тільки не змазати..
показати весь коментар
03.09.2022 06:01 Відповісти
народ мудяри
показати весь коментар
03.09.2022 06:03 Відповісти
Черчілю приписують слова десь такого характеру: Не варто годувать крокодила в надії, що він тебе не з"їсть Він просто з"їсть тебе останнім!"
Сіярто, мабуть, думає саме так А якщо у нього в думках знову зробить з мадяр карателів (якими вони були у нацистів у ІІ Світову) і створить нову "Велику Мадярорсаг", то другої Корюківки вже не буде А на береги озера Балатон повернуться європейські народи
показати весь коментар
03.09.2022 06:11 Відповісти
мадяри самі залюбки ставали карателями, 105 легка піхотна дивізія - кістяк карателів, які знищили Корюківку з понад 6000 мешканцями і до цього часу не покаялися і певно забули на боці зла чи добра вони були в роки ІІ світової війни
показати весь коментар
03.09.2022 10:31 Відповісти
Членососы прокацапленых. Нах их в ЕС держат....
показати весь коментар
03.09.2022 07:20 Відповісти
Ругань в сторону венгров справедлива. Но надо вспомнить и другое: а разве не те же заявления от квартального клоуна привели его в кресло президента? Договориться, Путин - умный мужик и не будет стрелять, где-то посредине, украинский язык мешает торговать с расией...Нашим дуракам это нравилось. Все? Дурь закончилась, что мы так ругаем остальных?
показати весь коментар
03.09.2022 07:40 Відповісти
чому мадяри на боці фашистів
показати весь коментар
03.09.2022 07:56 Відповісти
Привичка...
Вони й Гітлеру були союзником.
показати весь коментар
03.09.2022 08:06 Відповісти
гены
показати весь коментар
03.09.2022 16:16 Відповісти
Мядьяри хуже кацапів...
показати весь коментар
03.09.2022 08:10 Відповісти
почему наши не подадут в суд на орбана и сиятро? их осудить будет проще чем кацапов, они ж типа подчиняются евр. законам? а доказтельной базы уже более чем достаточно.
Осудят или нет - вопрос, но хавальники свои закроют точно, и хоть гавкать не будут....
показати весь коментар
03.09.2022 16:17 Відповісти
 
 