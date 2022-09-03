МЗС відреагувало на заяви Сійярто про війну в Україні: "Марно сподіватися, що вдасться відсидітися"
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До послаблення Євросоюзу призводять спроби зруйнувати внутрішню єдність. Ніхто не повинен забувати: українці платять своїми життями за те, щоб в решті куточків Європи люди не бачили жахіть війни.
Так речник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на поширену ЗМІ заяву очільника МЗС Угорщини про те, що війна в Україні нібито призвела до катастрофічного послаблення Європи та Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.
"ЗМІ: Петер Сійярто: "Війна в Україні призвела до катастрофічного послаблення Європи та Євросоюзу. Ми маємо сказати правду про те, що лідери ЄС не змогли захистити людей в Європі від того, щоб вони не платили за війну, за яку взагалі не несуть відповідальності".
Ми маємо сказати правду про те, що до послаблення Євросоюзу призводять спроби зруйнувати внутрішню єдність. Ніхто не повинен забувати: українці платять своїми життями за те, щоб в решті куточків Європи люди не бачили жахіттів війни.
Російська агресія - гібридна. Вона не зводиться лише до військової складової. Росіяни атакують українські міста і села крилатими ракетами і танками, а країни ЄС - захмарними цінами на газ та пропагандою. Нагадаю, що Росія почала шантажувати європейських споживачів поставками енергоресурсів і високим цінником ще з листопада 2021 року - за три місяці до початку повномасштабного вторгнення на територію України.
Немає "це не наша війна". Немає "їхньої війни".
Напад Росії на Україну - це напад на весь демократичний світ, демократичні цінності, право бути собою і самостійно визначати своє майбутнє. Марно сподіватися, що вдасться відсидітися та вдати вигляд, що те, що твого сусіда розриває на шматки, тебе не стосується. Це не може бути так хоча б і через те, що на території України проживає понад 150 тис. українців угорського походження, турботу про яких системно підкреслює Будапешт.
Історія все розставить на свої місця. Імена тих, хто був на стороні добра, і тих, хто на стороні зла - будуть вписані в підручники.
Ми надзвичайно вдячні нашим європейським партнерам — справжнім лідерам і друзям — за їхню щирість, рішучість і допомогу українцям в цей непростий час", - заявив Ніколенко.
Будь ласка, зачекайте...
Агов редакторе, навряд це заявив Сіярто!
державою з європейськими цінностями !
Іхнє місце в тайожному союзі , разом із дикою ордою і вбивцями !!
Прийшли з Уралу та Волги.
Без сумніву, мадяри - близькі родичі ******** росіян, тобто така ж сама
дика кацапня !!
це цікава думка .
ну от давайте...
вас попережали - жарти скінчилися.
син чі лада? - лапотнікі виберуть ладу..
шматки підараса в Україні - не лада...
війна скінчиться дуже скоро...
ви зелені будете їі відмазувати, а нам тільки не змазати..
Сіярто, мабуть, думає саме так А якщо у нього в думках знову зробить з мадяр карателів (якими вони були у нацистів у ІІ Світову) і створить нову "Велику Мадярорсаг", то другої Корюківки вже не буде А на береги озера Балатон повернуться європейські народи
Вони й Гітлеру були союзником.
Осудят или нет - вопрос, но хавальники свои закроют точно, и хоть гавкать не будут....