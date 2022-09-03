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На південному напрямку ЗСУ захопили в полон трьох військових РФ, знищили понад 100 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Збройні сили України знищили на півдні 106 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь" у Facebook.

ЗСУ захопили в полон трьох російських військових, 2 танки Т-62, бойова машина десанту, БТР-82, багато зброї з боєкомплектом.

Протягом дня росіяни завдали вісім авіаударів по позиціях ЗСУ, у відповідь наша авіація завдала 22 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 400 артилерійських завдань.

ЗСУ уразили командно-спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади і понтонну переправу біля козацького.

Також були уражені два пункти боєпостачання та три склади боєприпасів у Херсонському та Бериславському районах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано агентів РФ, які "полювали" на координати позицій ЗСУ та паролі блокпостів у Харківській області, - СБУ. ФОТОрепортаж

Втрати росіян на півдні за добу:

  • 14 танків Т-72 і Т-62;
  • гаубиця "Мста-Б";
  • авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка;
  • 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган";
  • 3 гармати-гаубиці 152-го калібру;
  • мобільний міномет 120 калібру;
  • 2 безпілотних розвідники;
  • 35 одиниць автобронетехніки.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+43
А в ранковому зведенні ГенШтаб окремо помічає, що байрактари знов літають і трощать русню. Так що їхні ППО явно просаджені
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03.09.2022 07:07
+37
Схоже, що це правда, що на Правому березі ппо знищено вже точково, бо наші соколики вже десятками бронетехніку знищують... І по втратах їх вже нема, і доправити їх туди вже ніяк не можна...
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03.09.2022 07:01
+31
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03.09.2022 06:58
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03.09.2022 06:58 Відповісти
фу...невже то буде хтось їсти..
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03.09.2022 11:47 Відповісти
Макрон в соц-сетях поделился фоткой своего завтрака?
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03.09.2022 21:38 Відповісти
Гадюк недостає
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03.09.2022 16:41 Відповісти
Схоже, що це правда, що на Правому березі ппо знищено вже точково, бо наші соколики вже десятками бронетехніку знищують... І по втратах їх вже нема, і доправити їх туди вже ніяк не можна...
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03.09.2022 07:01 Відповісти
Байрактари - літають і насипають. 22 авіаудари від наших соколів у порівняні з їхніми 8ма, при тому, що авіації в свинолупих, формально, ще достобіса.

Це і є "ППО ********* на правому березі Дніпра, та й на лівому теж, як системи - просто не існує". Це, звісно, не означає, що не знайдеться якийсь розбишака, який наш Су-25 зможе "піймати" звичайною "Іглою".

PS: я взагалі не розумію, що там собі думає командування свинолупих. Їм що, реально начхати на особовий склад, на боєздатність війська? Все виключно спрямоване на обслуговування дебільних наказів "до 7 листопада" чи "за 2 тижні взяти донбасс"?!? Вони зараз втрачають по 1-2 БТГр у живій силі та техніці на день. При тому, що "3й корпус" в Муліно, який складається приблизно з 12-15 БТГр, і яким зараз будуть, схоже, підсилювати дільницю від Дніпра до Донецька, збирали "по нитці" 3.5 місяці (100+ днів - бо такі корпуси, якщо хто не знає, почали створюватись в кожному з їхніх 7 військових округів за наказом ще в на початку травня! Але в в інших округах з формуванням цих "корпусів" ситуація НАБАГАТО гірша, ніж в Західному Військовому Окрузі). Тобто ЗСУ за 2 тижні спалять до 20 БТГр їм у такому режимі - коли вони на одних дільницях ходять в самогубні штурми, а на інших - не приймають рішення про доцільний відступ, залишаючи беззахисні (від нашої авіації та РСЗО) війська на беззмістовних позиціях...
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03.09.2022 21:53 Відповісти
А в ранковому зведенні ГенШтаб окремо помічає, що байрактари знов літають і трощать русню. Так що їхні ППО явно просаджені
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03.09.2022 07:07 Відповісти
Смерть кацапской мрази. Слава ЗСУ !
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03.09.2022 07:17 Відповісти
👍👍👍💥💥💥 у кобздея свято кожного дня
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03.09.2022 07:41 Відповісти
Не вспіває нові пісню вчити .
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03.09.2022 16:59 Відповісти
гаубица "Мста-Б";
авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка;
3 пушки-гаубицы 152-го калибра;
мобильный миномет 120-го калибра;

Хотелось бы спросить у идиота, который писал сводку, - а гаубица Мста-Б входит в число 3 пушек-гаубиц 152 калибра?
А мобильный миномет 120-го калибра и авиадесантная самоходная установка, - это одно и тоже или разное?
Позорище несусветное
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03.09.2022 08:56 Відповісти
С нетерпением жду общую сводку и новых юбилеев!
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03.09.2022 09:37 Відповісти
Дуже дуже хороші новини! Піднімають настрій і моральний дух. А то дехто втомився і донати зменшились. Ось і результат. Кожен з нас на фронті, кожен на своєму. Разом переможемо!
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03.09.2022 10:30 Відповісти
хєр його зна, в кого там що зменшилось. В тій волонтерській спільноті, в якій я "кручуся" - якраз з початку серпня пішла "хвиля", після червне-липневого спаду. Схоже, що українське суспільство "стабілізувалося". Люди потроху оговтались від весняного шоку, потоки біженців асимілювались частково і значно зменшились, люди розібрались на місяцях - де є робота, де немає, що можна вдіяти, де треба значно більше зусиль тощо. Ну і взялися, як завжди, все навкруги приводити до порядку, жужжати-заробляти. Коліщатка економіки потроху знову крутяться, на донати теж щось є.
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03.09.2022 22:02 Відповісти
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03.09.2022 10:31 Відповісти
"Вас кідают, сукі, в м'ясору-бо-чку..." 👍
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03.09.2022 21:00 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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03.09.2022 10:38 Відповісти
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03.09.2022 11:19 Відповісти
Авіація кацапів просто неймовірно актизувалась. Кожні 2 години по три бомбардувальника роблять карусель і скидають на наш плацдарм бомби фаб 500. Пускають вони ці бомби не долітаючи до дніпра або над самими дніпром з висоти 5-10км. Вони повинні бути дуже помітні на радарах - невже не можна або немає чим їх збити? Це за 40-50 км до лініі фронту.
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03.09.2022 12:23 Відповісти
А по схемі так вони собі на голови скидають.
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03.09.2022 16:44 Відповісти
шо ти несеш? там наш плоцдарм
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03.09.2022 16:45 Відповісти
Формула балістична каже, що скинута на висоті 10км бомба зі швидкістю бомбардувальника в 1500 км/годину пролетить в вакуумі - 18.8 кілометрів.

Тож або ти звиздиш. Або наші вже захопили Раківку та Урожайне!
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03.09.2022 23:05 Відповісти
А ви думаєте, чого ЗСУ 2 тижні аеродроми в Криму "засівали" ракетами та РЛС-и з ПУ С-30 трощіли HARM-ами?

Якби не це, плацдарм за Інгульцем не ФАБ-ами з відстані 50км закидували в режимі "хоч кудись нехай бахне", а штурмовики Су-25 зараз би з 30мм пушками ГШ-30-2 за кожним бтр-ом та кожним відділенням ганялись.

І так, в них досі є аеророзвідка на правому березі Дніпра. І є запас Іскандерів. Це щодо "підтягнути поближче наші С-300". Заради таких цілей - вони вже "розпечатають" НЗ з іскандерів та "точок-У".
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03.09.2022 22:34 Відповісти
"Пускають вони ці бомби не долітаючи до дніпра або над самими дніпром" - де тут наш плацдарм?
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03.09.2022 16:52 Відповісти
в сторону довидов брод пускають
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03.09.2022 17:51 Відповісти
Плацдарм - на лівому березі Інгульця.

Але є сумніви в словах Alex Dev. Балістична формула там дуже проста:
v * sqrt (2 * h / g).

Нехай v = 1500 км/годину (максимум для Су-24). Це 416 м/с (вже надзвук, ФАБ-500 на таких швидкостях ніби не скидують, але нехай).

Максимум висоти - 11км, але ніхто з нього так не бомбардує. Нехай 10 км = 10000 метрів.

Отже:
416 * sqrt (2 * 10000 / 9.8) = 18`791 метрів.

Тобто - 18 кілометрів. І це - формула для повного вакууму. А ФАБ-500 аеродинаміку та "планер" має, ну як в вагітної свиноматки.

Від Берислава до Костромки - 40 км. Від Берислава до Давидового Броду - 50 км.

Тож:
1. Або бомбардувальники вивалюють бомби ЗНАЧНО ближче до плацдарму, ніж каже Alex Dev.
2. Або Alex Dev звиздить в кожному слові.

Особисто я пам'ятаю декілька інших ідіотизмів та "зради", яку Alex Dev намагався розганяти тут в коментах. Тож я - за 2й варіант.
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03.09.2022 22:50 Відповісти
Ну, або ЗСУ вже захопили Раківку та Урожайне і СУ-24 мають змогу над Дніпром вивалювати бомби, аби уразити позиції ЗСУ за 15 км від Берислава...
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03.09.2022 23:02 Відповісти
Я хз що вони там кидають (в своїх сводках кацапи кажуть що фаб500), але вночі зарево після прильоту стоїть добре.
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04.09.2022 07:41 Відповісти
і ще, вони заходять на бомбардування з над звуковою швидкістю.
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04.09.2022 07:44 Відповісти
Формулу я навів. Підставте в неї будь-яку швидкість, яку розвиває бомбардувальник і ви не отримаєте 40+ км. Для цього треба літати з швидкістю 4000км/годину. В засрашки таких бомбардувальників немає.

Тож, підозрюю, ви розганяєте зраду **************. Бо про бомбардування бомбами ФАБ-500 херсонсько-бериславського плацдарму - дійсно повідомляють ТІЛЬКИ ************* джерела.
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04.09.2022 09:46 Відповісти
Я хз, кажу що бачив. Може щось інше кидають, але взрив сильний. Я до того що вони відносно не складні цілі для ппо с300 наприклад.
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04.09.2022 09:56 Відповісти
я до того, що вже над дніпром збивали кацапольот, коли вони літали по 2-3 рази на день. А тепер вони по 20 разів літають - і жодного не збили.
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04.09.2022 10:02 Відповісти
Дальність дії С-300 в ЗСУ - це "до 150 км". Бо у нас - старі ще совкові моделі. "до 300 км" - ракет в нас для С-300 немає. І на максимальних дальностях - ніхто їх не використовує. Але це означає, що самі установки треба підтягнути до фронту принаймні на 30-50км.

Так - от такого не буде. Занадто цінна зброя та ресурс для України (якщо вони не будуть прикривати логістичні вузли та об'єкти критичної інфраструктури - то війна швидко скінчиться. І не на нашу користь). Свинолупі моментально їх знайдуть аеророзвідкою або супутниковим стеженням - і не пожаліють вже обмеженого запасу Іскандерів на такі цілі.
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04.09.2022 10:11 Відповісти
Я бачу карусели по 3 літака протягом 5-10хв. які долітають до дніпра і розвертаються, я чую потужний вибух від перетину звукового барьеру. Вони високо літять, на якій висоті, сказати не можу.
Якщо по характеристикам вікіпедії для су35: висота 20км, швидкість 2500км/г то на 45км жбурне. Як раз достає де наші є або були(безіменне, щасливо).
п.с. Дуже багато літаків літало позавчора, вчора значно менше, а сьогодну поки що чув тільки пару.
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04.09.2022 14:35 Відповісти
Су-35 не є бомбардувальником і не в змозі бомбити бомбами ФАБ-500. На поточний момент, засрашка не виконує бомбардуваня на надзвуку. Скільки б ви не вигадували умов, за яких "бомба подолає 45-55 км" - це лише ваші вигадки. Почнемо з того, що в засрашки на озброєнні фактично немає бомб ФАБ-500 для бомбардування з надзвукових швидкостей. Для цього вони розробляли бомби ФАБ-1500. ДУЖЕ специфічної форми та аеродинаміки. І будь-те певні - ВСІ навкруги у десятки кілометрів відчують підрив бомби ФАБ-1500.

Тож, що бобардування виконується - дуже вірогідно. Що застосовують саме ФАБ-500 - приблизно на 99% - брехня. Найвірогідніше - некерованими ракетами.

Не повторюйте за свинолупими їхні ІПСО-шні вигдаки.
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04.09.2022 15:40 Відповісти
ось знову почали свої каруселі: 4 літаки підряд протягом 10 хв. Потім ще 1 чи 2, і ось по останньому таки спрацюваля ппошечка, чи збили чи ні я не бачив, дайбог що збили.
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04.09.2022 22:46 Відповісти
 
 