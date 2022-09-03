На південному напрямку ЗСУ захопили в полон трьох військових РФ, знищили понад 100 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки, - ОК "Південь"
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Збройні сили України знищили на півдні 106 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь" у Facebook.
ЗСУ захопили в полон трьох російських військових, 2 танки Т-62, бойова машина десанту, БТР-82, багато зброї з боєкомплектом.
Протягом дня росіяни завдали вісім авіаударів по позиціях ЗСУ, у відповідь наша авіація завдала 22 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 400 артилерійських завдань.
ЗСУ уразили командно-спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади і понтонну переправу біля козацького.
Також були уражені два пункти боєпостачання та три склади боєприпасів у Херсонському та Бериславському районах.
Втрати росіян на півдні за добу:
- 14 танків Т-72 і Т-62;
- гаубиця "Мста-Б";
- авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка;
- 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган";
- 3 гармати-гаубиці 152-го калібру;
- мобільний міномет 120 калібру;
- 2 безпілотних розвідники;
- 35 одиниць автобронетехніки.
Будь ласка, зачекайте...
Це і є "ППО ********* на правому березі Дніпра, та й на лівому теж, як системи - просто не існує". Це, звісно, не означає, що не знайдеться якийсь розбишака, який наш Су-25 зможе "піймати" звичайною "Іглою".
PS: я взагалі не розумію, що там собі думає командування свинолупих. Їм що, реально начхати на особовий склад, на боєздатність війська? Все виключно спрямоване на обслуговування дебільних наказів "до 7 листопада" чи "за 2 тижні взяти донбасс"?!? Вони зараз втрачають по 1-2 БТГр у живій силі та техніці на день. При тому, що "3й корпус" в Муліно, який складається приблизно з 12-15 БТГр, і яким зараз будуть, схоже, підсилювати дільницю від Дніпра до Донецька, збирали "по нитці" 3.5 місяці (100+ днів - бо такі корпуси, якщо хто не знає, почали створюватись в кожному з їхніх 7 військових округів за наказом ще в на початку травня! Але в в інших округах з формуванням цих "корпусів" ситуація НАБАГАТО гірша, ніж в Західному Військовому Окрузі). Тобто ЗСУ за 2 тижні спалять до 20 БТГр їм у такому режимі - коли вони на одних дільницях ходять в самогубні штурми, а на інших - не приймають рішення про доцільний відступ, залишаючи беззахисні (від нашої авіації та РСЗО) війська на беззмістовних позиціях...
авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка;
3 пушки-гаубицы 152-го калибра;
мобильный миномет 120-го калибра;
Хотелось бы спросить у идиота, который писал сводку, - а гаубица Мста-Б входит в число 3 пушек-гаубиц 152 калибра?
А мобильный миномет 120-го калибра и авиадесантная самоходная установка, - это одно и тоже или разное?
Позорище несусветное
Тож або ти звиздиш. Або наші вже захопили Раківку та Урожайне!
Якби не це, плацдарм за Інгульцем не ФАБ-ами з відстані 50км закидували в режимі "хоч кудись нехай бахне", а штурмовики Су-25 зараз би з 30мм пушками ГШ-30-2 за кожним бтр-ом та кожним відділенням ганялись.
І так, в них досі є аеророзвідка на правому березі Дніпра. І є запас Іскандерів. Це щодо "підтягнути поближче наші С-300". Заради таких цілей - вони вже "розпечатають" НЗ з іскандерів та "точок-У".
Але є сумніви в словах Alex Dev. Балістична формула там дуже проста:
v * sqrt (2 * h / g).
Нехай v = 1500 км/годину (максимум для Су-24). Це 416 м/с (вже надзвук, ФАБ-500 на таких швидкостях ніби не скидують, але нехай).
Максимум висоти - 11км, але ніхто з нього так не бомбардує. Нехай 10 км = 10000 метрів.
Отже:
416 * sqrt (2 * 10000 / 9.8) = 18`791 метрів.
Тобто - 18 кілометрів. І це - формула для повного вакууму. А ФАБ-500 аеродинаміку та "планер" має, ну як в вагітної свиноматки.
Від Берислава до Костромки - 40 км. Від Берислава до Давидового Броду - 50 км.
Тож:
1. Або бомбардувальники вивалюють бомби ЗНАЧНО ближче до плацдарму, ніж каже Alex Dev.
2. Або Alex Dev звиздить в кожному слові.
Особисто я пам'ятаю декілька інших ідіотизмів та "зради", яку Alex Dev намагався розганяти тут в коментах. Тож я - за 2й варіант.
Тож, підозрюю, ви розганяєте зраду **************. Бо про бомбардування бомбами ФАБ-500 херсонсько-бериславського плацдарму - дійсно повідомляють ТІЛЬКИ ************* джерела.
Так - от такого не буде. Занадто цінна зброя та ресурс для України (якщо вони не будуть прикривати логістичні вузли та об'єкти критичної інфраструктури - то війна швидко скінчиться. І не на нашу користь). Свинолупі моментально їх знайдуть аеророзвідкою або супутниковим стеженням - і не пожаліють вже обмеженого запасу Іскандерів на такі цілі.
Якщо по характеристикам вікіпедії для су35: висота 20км, швидкість 2500км/г то на 45км жбурне. Як раз достає де наші є або були(безіменне, щасливо).
п.с. Дуже багато літаків літало позавчора, вчора значно менше, а сьогодну поки що чув тільки пару.
Тож, що бобардування виконується - дуже вірогідно. Що застосовують саме ФАБ-500 - приблизно на 99% - брехня. Найвірогідніше - некерованими ракетами.
Не повторюйте за свинолупими їхні ІПСО-шні вигдаки.