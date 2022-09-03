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віза (420) Лавров (1469) ООН (2757) США (14432)

Росія запросила у США 56 віз для Лаврова та його делегації на Генасамблею ООН, але жодної ще не отримала, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лавров

Росія запросила у США 56 віз, щоб міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та його делегація поїхала до Нью-Йорка на щорічну зустріч Генасамблеї ООН 20 вересня, але досі не отримала жодної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на лист до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, з яким ознайомився Reuters.

56 віз, запрошених Москвою, потрібні, зокрема, для передової групи дипломатів для підготовки до прибуття Лаврова та його делегації.

У листі посол Росії в ООН Василь Небензя сказав, що це "тривожно", оскільки протягом останніх кількох місяців Вашингтон "постійно відмовляє у видачі в'їзних віз" низці російських громадян – делегатам на заходи ООН.

Представник Держдепартаменту сказав Reuters, що Штати серйозно ставляться до своїх зобов'язань як країна перебування ООН і що візові записи є конфіденційними відповідно до законодавства США, тому в Держдепі не можуть коментувати окремі випадки. Однак представник Держдепартаменту додав, що заявки треба подавати якомога раніше, щоб забезпечити своєчасну їхню обробку, і "це особливо важливо через необґрунтовані дії Росії проти нашого посольства в Росії, зокрема примусове звільнення місцевих та національних співробітників з третіх країн, що серйозно обмежило наш штат і, отже, наші можливості щодо обробки віз".

Небензя сказав, що заяви вже подано до посольства США у Москві, і попросив Гутерріша "ще раз наголосити владі США, що вони мають оперативно видати запитані візи всім російським делегатам і особам, що супроводжують, у тому числі російським журналістам".

Відповідно до "угоди про штаб-квартиру" ООН 1947 року, Сполучені Штати, як правило, зобов'язані дозволяти доступ до ООН для іноземних дипломатів. Але Вашингтон заявляє, що може відмовити у видачі віз із причин "безпеки, тероризму та зовнішньої політики".

Також читайте: Росія попросила США видати Лаврову візу, щоб він зміг поїхати на Генасамблею ООН

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Для лошаді треба спеціальний дозвіл і контейнер для перевезення.
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03.09.2022 07:05
+30
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03.09.2022 07:26
+23
Щось тут Машка значно симпатичніша, ніж в натурі
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03.09.2022 07:31
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Для лошаді треба спеціальний дозвіл і контейнер для перевезення.
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03.09.2022 07:05 Відповісти
Ветпаспорт йому видати та сіна замість візи)
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03.09.2022 07:59 Відповісти
Є такий транспорт-скотовоз
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03.09.2022 08:23 Відповісти
Нє, головне, це довідку від ветеринара про стан здоров'я
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03.09.2022 07:09 Відповісти
А то раптом ящур!
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03.09.2022 08:48 Відповісти
Вы ничего не понимаете, ящур у парнокопытных аленей членов делегации, а у говорящей лошади - сап 😂
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03.09.2022 10:09 Відповісти
Ииии-го-го!
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03.09.2022 07:12 Відповісти
кацапы,хуй вам на воротник))).
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03.09.2022 07:19 Відповісти
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03.09.2022 07:26 Відповісти
Щось тут Машка значно симпатичніша, ніж в натурі
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03.09.2022 07:31 Відповісти
Это фото шопинг называется ,её прямо Василисой прекрасной на этом фото сделали.
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03.09.2022 09:12 Відповісти
62 рила * 10 кг багажу = 620 кг золотовалютного запасу рахи який скинуть баригам з Уол Стріт за чорний нал
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03.09.2022 07:47 Відповісти
Кокаину привезут я думаю
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03.09.2022 07:58 Відповісти
*25 кг. Вони ж не лоукостером будуть летіти?))))
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03.09.2022 11:19 Відповісти
Рылом не вышел.
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03.09.2022 07:51 Відповісти
Дізнаються що вони вже не є членами ООН
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03.09.2022 08:21 Відповісти
))))

Теперь на всё будут просить разрешение у сша!)))))
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03.09.2022 08:22 Відповісти
А на біса стільки коней на Генасамблеї ? Хоча , так "вирішувати" питання війни та миру , як це роблять ООН , ОБСЄ , можуть і корови із свинями . На них , правда , не треба стільки грошей витрачати .
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03.09.2022 08:31 Відповісти
Там кінь тільки Калантарян та і той лошадь, а всі інші хто попало, від кнурів до баранів.
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03.09.2022 08:51 Відповісти
А все-таки молодці. Тихо без кіпішу з гарним обгрунтуванням опускають залізну завісу
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03.09.2022 08:32 Відповісти
О можа сделать как с газовой трубой кацапы делают?
Печатник сломался,компьютер сломался,сотрудники заболели-выдать визу не возможно.
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03.09.2022 09:10 Відповісти
злодії,вбивці,брехуни хочуть все хороше,корисне людству, поганити,нівелювати,шкодити....вороги людства.
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03.09.2022 09:29 Відповісти
І не бояться на загниваючий Захід їздити?
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03.09.2022 09:31 Відповісти
Візи дикунам не видавати. А конина може отримати паспорт у ветеринара, там візи не потрібно
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03.09.2022 09:32 Відповісти
Угу..Только все прививки должны быть.
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03.09.2022 09:47 Відповісти
Яка віза для коняки? Тільки картка тварини і обов'язкова прививка від сказу і шовінізму.
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03.09.2022 10:12 Відповісти
Лаврова на конскую колбасу. Для собак.
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03.09.2022 10:28 Відповісти
Отруяться і будуть замість гавкати ржати.
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03.09.2022 11:30 Відповісти
гірше, заговорять па русски: "руссофобія, гав!"
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03.09.2022 13:20 Відповісти
Ніфіга собі, 56 тварин хочуть до «пєндосіі», на болотах сидіть і там квакайте.
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03.09.2022 10:36 Відповісти
Видайте їм візи на дату,коли зустріч буде завершено.
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03.09.2022 11:03 Відповісти
Шось я не зрозумів, а що небензя вже вирішує за американців кому давати, а кому ні?
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03.09.2022 11:08 Відповісти
Отримають
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03.09.2022 11:50 Відповісти
 
 