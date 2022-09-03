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Через втому від війни у росіян Кремлю буде дедалі складніше вербувати нових "добровольців", - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація,примусова

Втома від війни у росіян і викликане цим погіршення підтримки бойових дій ускладнить для Путіна вербування нових людей.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Аналітики звернули увагу на нещодавнє соцопитування Левади-центру, згідно з яким 48% респондентів наполягають на продовженні "спецоперації", а дедалі більше молоді схиляються до мирних переговорів.

Це досі високі показники підтримки агресії Путіна, додали експерти, але дедалі більше у населення проявляється втома від війни, що стане для Кремля проблемою – наприклад, керівництву РФ буде складніше вербувати нових "добровольців".

Читайте: Забайкальський край РФ оголосив про формування "добровольчого батальйону", - ISW

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Доктор Борменталь

@Ioann199

·

22 ч

Агитируют "умереть за высокую идею русского мира" товарищи Шапиро, Эрнст, Симоньян, Шахназаров, Гаспарян, Кургинян, Кеосаян, Вассерман, Хинштейн, Зейналова, Яков Кедми, Кадыров и Александр Гельевич Дугин, а реально умирают за эту цель - долбаёбы Иванов, Петров, Сидоров!
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03.09.2022 07:51
+6
Втома від війни в **********, як свідчить історичний досвід, наступає тільки тоді коли втрати живої сили досягають 300 тисяч вбитими і мільйон калік. Тоді починається "вой на болотах" "о прєдатєльствє" і інваліди очолюють "протестний рух" - з криками "я в танке горєл когда ти в тилу дєвок портіл" алкодебіли крушать пики сусідів та перехожих...
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03.09.2022 07:50
+4
це вірно для людей а касаби -не люди-вони *****
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03.09.2022 07:36
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це вірно для людей а касаби -не люди-вони *****
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03.09.2022 07:36 Відповісти
а из-за безработицы - улучшится, у них, чем хуже, тем лучше, оруэл
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03.09.2022 07:41 Відповісти
Ничего у них не улучшится: никому не интересны коврижки посмертно.
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03.09.2022 10:26 Відповісти
ЕКБ город суровых дам.

@ahatan1970

·

8 ч

Главарь банды Иван Непаратов, осужденный на 25 лет за пять (!!) убийств в Подмосковье, посмертно получил от очевидно тронувшегося умом диктатора Путина медаль «За отвагу» за соучастие в войне против Украины. До отправки на войну он отбывал наказание в ИК строгого режима УФСИН

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03.09.2022 07:43 Відповісти
Втома від війни в **********, як свідчить історичний досвід, наступає тільки тоді коли втрати живої сили досягають 300 тисяч вбитими і мільйон калік. Тоді починається "вой на болотах" "о прєдатєльствє" і інваліди очолюють "протестний рух" - з криками "я в танке горєл когда ти в тилу дєвок портіл" алкодебіли крушать пики сусідів та перехожих...
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03.09.2022 07:50 Відповісти
Саме над цим працюють ЗСУ.Наша справа їм допомагати.
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03.09.2022 10:17 Відповісти
Доктор Борменталь

@Ioann199

·

22 ч

Агитируют "умереть за высокую идею русского мира" товарищи Шапиро, Эрнст, Симоньян, Шахназаров, Гаспарян, Кургинян, Кеосаян, Вассерман, Хинштейн, Зейналова, Яков Кедми, Кадыров и Александр Гельевич Дугин, а реально умирают за эту цель - долбаёбы Иванов, Петров, Сидоров!
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03.09.2022 07:51 Відповісти
Всі настільки "чистокровні" гускіє, як балалайка під бєрьозками.

Правда кажуть, що балалайку гускіє у казахів скомуніздили
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03.09.2022 08:44 Відповісти
Ані вже усталі атвайни, а ми ще і не починали їх домбіть.
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03.09.2022 08:32 Відповісти
Реальна підтримка може бути на порядок нижче - адже в опитуванні не вказано, який відсоток відмовилися взагалі від опитування - а це Приховані 'противники війни. Маніпуляції статистикою
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03.09.2022 08:59 Відповісти
Згадався цікавий факт. З тих хто пробує грати в "російську рулетку" кожний 21 (5,1%) відразу пускає собі кулю в голову. Уклавши контракт з міністерством нападу ********** % ідіотів які безславно загине буде значно більшим.
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03.09.2022 08:59 Відповісти
избиратели русскоязычного зЕ и договорняков в Омане о разделе Украины и получив ракетами, танками по головам вообще не устали. Так ничего до них не дошло, зачем нужен был асфальт
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03.09.2022 09:20 Відповісти
Так у нас я теж не бачу товпи біля військоматів.А після трьохмісячної демагогіі влади про узаконення уклонізму,більшість займе вичікувану позицію.А рашисти "пошкребуть" лугандон і ще тисяч двадцять назбирають.Потім згадають про лугандонців які,поки що,ховаються в самій росіі, а там буде більше ніж в лугандоні.А що буде робити наша влада після ТАКОЇ ДЕМОТИВАЦІІ СУСПІЛЬВА,яку вона проводить вже місяця три.Війна тільки у тих хто воює та їх родичів.У решти - півасик,гульки та кальяни.Дякую ВЛАДІ за доброту та турботу.ДО виборів готуєтесь?Не зарано?
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03.09.2022 09:34 Відповісти
Надо меньше выплат дамбасянам - пусть идут на зарплату контрактника ВСУ.
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03.09.2022 10:24 Відповісти
 
 