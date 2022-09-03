Через втому від війни у росіян Кремлю буде дедалі складніше вербувати нових "добровольців", - ISW
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Втома від війни у росіян і викликане цим погіршення підтримки бойових дій ускладнить для Путіна вербування нових людей.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.
Аналітики звернули увагу на нещодавнє соцопитування Левади-центру, згідно з яким 48% респондентів наполягають на продовженні "спецоперації", а дедалі більше молоді схиляються до мирних переговорів.
Це досі високі показники підтримки агресії Путіна, додали експерти, але дедалі більше у населення проявляється втома від війни, що стане для Кремля проблемою – наприклад, керівництву РФ буде складніше вербувати нових "добровольців".
Топ коментарі
+12 Перехватчик
показати весь коментар03.09.2022 07:51
+6 НБ
показати весь коментар03.09.2022 07:50
+4 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар03.09.2022 07:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
@ahatan1970
·
8 ч
Главарь банды Иван Непаратов, осужденный на 25 лет за пять (!!) убийств в Подмосковье, посмертно получил от очевидно тронувшегося умом диктатора Путина медаль «За отвагу» за соучастие в войне против Украины. До отправки на войну он отбывал наказание в ИК строгого режима УФСИН
@Ioann199
·
22 ч
Агитируют "умереть за высокую идею русского мира" товарищи Шапиро, Эрнст, Симоньян, Шахназаров, Гаспарян, Кургинян, Кеосаян, Вассерман, Хинштейн, Зейналова, Яков Кедми, Кадыров и Александр Гельевич Дугин, а реально умирают за эту цель - долбаёбы Иванов, Петров, Сидоров!
Правда кажуть, що балалайку гускіє у казахів скомуніздили