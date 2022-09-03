Пропаганда РФ намагається виставити український контрнаступ на Херсонщині миттєвою поразкою, - ISW
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Росія намагається виставити український контрнаступ на Херсонщині миттєвою поразкою, що є навмисним викривленням реальності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).
"Складні контрнаступи не можуть бути вирішені за день або протягом декількох днів, а подання Росією негайної поразки України через відсутність постійних претензій України на територіальні придбання є навмисним викривленням реальності", - йдеться в повідомленні.
Російські та маріонеткові офіційні особи зміцнюють свої позиції щодо українського контрнаступу, стверджуючи, що воно послабить українську армію.
При цьому, російські блогери посилили поширення неправдивих інформаційних наративів про контрнаступ 1-2 вересня, оскільки інформаційний простір навколо успіху та темпів українського контрнаступу залишався туманним. ISW наголошує, що росіяни, ймовірно, продовжать розповсюджувати ці наративи, щоб використати українське оперативне мовчання.
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ЗСУ зробили нову спробу штурмувати Енергодар та Запорізьку АЕС.
Колаборант у Запорізької області Рогов повідомив про нову спробу українського десанту штурмувати Енергодар та Запорізьку АЕС. За даними Рогова, сьогодні вночі у бік Енергодару висунулися щонайменше 15 швидкохідних маломірних суден, на борту яких перебуває українських десант, тоді як ще не менше 25 швидкохідних човнів є резервними силами, перебуваючи у водах Дніпра.
За його словами, на борту швидкохідних човнів знаходиться озброєний український десант. Точна кількість українських військових, які перебувають у швидкохідних човнах, не розкривається, проте, судячи з усього, може йтися про майже сотню людей.
Та брешуть люди...нет в Америке секретных самолётов-невидимок и ракет...
Но мавзолейные одержали паБеду... Карельский перешеек взяли...
Про 300000 они уже не вспоминают
А Карелия и перешеек остался у рашки
прикол((:
Без снабжения они сами потихоньку передохнут!
Подведём, предварительные результаты из того, что известно.
- утрачена боеспособность БТГр из состава 126-й отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригады береговой обороны 22 АК
-вывода для восстановления боеспособности в связи с потерями требуют подразделения 205-й отдельной мотострелковой бригады и 34-й ОМБр 49 ОВА
-высший офицерский состав РОВ был эвакуирован на левый берег. Элитные коллаборанты так же были вывезены с правого берега и, отмечается эвакуация особо ценных пособников оккупантов с Запорожской области.
-интенсивность огневого давления на объекты РОВ возросла более чем в 3 раза.
-основные логистические артерии через Днепр взяты под огневой контроль.
-активность нанесения ударов авиацией ВС ВСУ и ударными БПЛА так же значительно возросла.
-информационную среду российского сегмента разрывают два лагеря, один из которых монотонно ретранслирует мантру "Всё хорошо, контрнаступление ВСУ провалилось!", а второй истерит "Всё пропало! Нам всем конец!"
Собственно, вот такие предварительные итоги того, что происходит на правобережье.
Хоч і важко ідуть ці Визвольні Змагання, але все ж таки найкраще за останні 350 років - армія ворога перемелюється стабільно і невідворотно...