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Пропаганда РФ намагається виставити український контрнаступ на Херсонщині миттєвою поразкою, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Росія намагається виставити український контрнаступ на Херсонщині миттєвою поразкою, що є навмисним викривленням реальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Складні контрнаступи не можуть бути вирішені за день або протягом декількох днів, а подання Росією негайної поразки України через відсутність постійних претензій України на територіальні придбання є навмисним викривленням реальності", - йдеться в повідомленні.

Російські та маріонеткові офіційні особи зміцнюють свої позиції щодо українського контрнаступу, стверджуючи, що воно послабить українську армію.

При цьому, російські блогери посилили поширення неправдивих інформаційних наративів про контрнаступ 1-2 вересня, оскільки інформаційний простір навколо успіху та темпів українського контрнаступу залишався туманним. ISW наголошує, що росіяни, ймовірно, продовжать розповсюджувати ці наративи, щоб використати українське оперативне мовчання.

Також читайте: Війська РФ не можуть стягувати резерви на Херсонщину, логістику підірвано, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+56
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03.09.2022 08:02
+34
Вже давно не турбує шо там собі кацапи ********. Нам своє робить. Чим більше вони самі себе переконують в успішності "спєцопєраціі" яка "ідьот по плану" тим більше нежданчиків на них очікує.
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03.09.2022 08:09
+31
Ничего пускай брешут больше, сюрпризом будет для них когда в Севастополь зайдём.
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03.09.2022 08:08
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03.09.2022 08:02 Відповісти
В крематорий их всех.
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03.09.2022 08:03 Відповісти
Не, на скотомогильник...
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03.09.2022 08:08 Відповісти
Добрий ти У підвал їх,падлюк
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03.09.2022 09:27 Відповісти
З "новічком".
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03.09.2022 09:40 Відповісти
На бєлом катєрє к ібєнєй матєрє...
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03.09.2022 15:58 Відповісти
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03.09.2022 08:07 Відповісти
Ничего пускай брешут больше, сюрпризом будет для них когда в Севастополь зайдём.
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03.09.2022 08:08 Відповісти
Смердит обосраными подштаниками ботов. Порвалось сзади?
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03.09.2022 09:42 Відповісти
Киев за три дня, не страшно в Крымнаше жить? Ничего скоро освободят от осатанелых русишфашистов и опять будет мир, спокойствие и туристы. Адназначна.
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03.09.2022 10:03 Відповісти
Вже давно не турбує шо там собі кацапи ********. Нам своє робить. Чим більше вони самі себе переконують в успішності "спєцопєраціі" яка "ідьот по плану" тим більше нежданчиків на них очікує.
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03.09.2022 08:09 Відповісти
У этих долбодятлов, скоро как и в севкорее чемпионаты мира выигрывать будут. путлерок решил уйти на изоляцию с ***********, как при совке, прихватив Украину, но украинский народ не *******.
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03.09.2022 10:18 Відповісти
Главный принцип кремлевских СМИ- Не хочешь не слушай а врать не мешай.
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03.09.2022 08:19 Відповісти
Щонайменше 15 швидкохідних човнів з українським десантом висунулися у бік Енергодару, ще 25 - у резерві.

ЗСУ зробили нову спробу штурмувати Енергодар та Запорізьку АЕС.

Колаборант у Запорізької області Рогов повідомив про нову спробу українського десанту штурмувати Енергодар та Запорізьку АЕС. За даними Рогова, сьогодні вночі у бік Енергодару висунулися щонайменше 15 швидкохідних маломірних суден, на борту яких перебуває українських десант, тоді як ще не менше 25 швидкохідних човнів є резервними силами, перебуваючи у водах Дніпра.

За його словами, на борту швидкохідних човнів знаходиться озброєний український десант. Точна кількість українських військових, які перебувають у швидкохідних човнах, не розкривається, проте, судячи з усього, може йтися про майже сотню людей.
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03.09.2022 08:22 Відповісти
О! От і перший рускамірський бот Georg Lotar плюснув "новину" від підорастичного джерела якогось сєпара рогова.
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03.09.2022 08:37 Відповісти
Не было никаких дронов и диверсантов, войска РФ устроили перекрестную стрельбу и шоу для МАГАТЭ, - жительница Энергодараhttps://war.obozrevatel.com/
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03.09.2022 10:44 Відповісти
Переплутав, глянувши на Мєдведа, з "нашим" велосипедистом.
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03.09.2022 08:30 Відповісти
Я не розумію взагалі мети цих потуг, на хіба щось взагалі робити в інформаційному полі, поки контрнаступ триває? Якщо він буде невдалим для України, після того можна пиз...ти, а якщо ми дамо їм п..зди, то вони виявляться балаболами і їм вже ніхто не повірить. Це зайві рухи
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03.09.2022 08:49 Відповісти
дурєнь мислью багатєєт...
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03.09.2022 09:15 Відповісти
Крысы путлера думают генералы Залужный и Марченко построят в шеренгу бойцов и на штурм Берлина или города Ржев..типа маршал жюков... 11 месяцев штурмовал Ржев... завалил мильон краснопузых...АсвабадителЬ типа...
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03.09.2022 09:23 Відповісти
"Потєрь нєт".
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03.09.2022 09:26 Відповісти
Александр Кушнарь каже що Логістику путлера расхерячили Гимарсами и еще какими то секретными ракетами которых даже нет на вооружении США...
Та брешуть люди...нет в Америке секретных самолётов-невидимок и ракет...
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03.09.2022 09:39 Відповісти
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03.09.2022 09:48 Відповісти
Маршал Финляндии Маннергейм очень умело воевал с дохлым совком....финал зимней войны 1939-40 г,был для Сралина полным позором...300 000 убитых..финов погибло 40 000...
Но мавзолейные одержали паБеду... Карельский перешеек взяли...
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03.09.2022 09:51 Відповісти
Плохо что для них это "нормально"
Про 300000 они уже не вспоминают

А Карелия и перешеек остался у рашки
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04.09.2022 07:12 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1565650579715751936

прикол((:
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03.09.2022 10:06 Відповісти
Это фрагмент с весеннего тура Нойза и Монеточки по Европе. Деньги, кстати, они перечислили украинским беженцам. Так что автор твита явно не в теме.
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03.09.2022 20:14 Відповісти
Наполеон был крутым полководцем... проиграл только одну битву при Ватерлоо..остальные 49...выиграл...на рабZee таких отродясь никогда не было...разве что кот Матроскин победил почтальона Печкина.... Гуталином...которго в Простоквашине просто завались 🤣🤣🤣
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03.09.2022 10:21 Відповісти
А чего атаковать?
Без снабжения они сами потихоньку передохнут!
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03.09.2022 10:29 Відповісти
Самообман кацапии нам на руку. Сколько бы бомж не мнил себя миллионером, сколько бы не убеждал себя что он крут, а когда жрать хочется приходится по мусорке лазить.
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03.09.2022 11:48 Відповісти
Контрнаступление ВСУ на правом берегу херсонщины.

Подведём, предварительные результаты из того, что известно.

- утрачена боеспособность БТГр из состава 126-й отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригады береговой обороны 22 АК

-вывода для восстановления боеспособности в связи с потерями требуют подразделения 205-й отдельной мотострелковой бригады и 34-й ОМБр 49 ОВА

-высший офицерский состав РОВ был эвакуирован на левый берег. Элитные коллаборанты так же были вывезены с правого берега и, отмечается эвакуация особо ценных пособников оккупантов с Запорожской области.

-интенсивность огневого давления на объекты РОВ возросла более чем в 3 раза.

-основные логистические артерии через Днепр взяты под огневой контроль.

-активность нанесения ударов авиацией ВС ВСУ и ударными БПЛА так же значительно возросла.

-информационную среду российского сегмента разрывают два лагеря, один из которых монотонно ретранслирует мантру "Всё хорошо, контрнаступление ВСУ провалилось!", а второй истерит "Всё пропало! Нам всем конец!"

Собственно, вот такие предварительные итоги того, что происходит на правобережье.
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03.09.2022 16:34 Відповісти
Ну, ********* в своєму стилі - кинула угруповування своїх військ на призволяще. Відібьються - герої "на годину", а не відібьються - нагонять з ЗВО "корпус" смертничків для утримання лівого берега Дніпра в Херсонській області... Ну і що, що планували "новим" корпусом щось там проривати - коли все визначиться, із телевізора все правильно "народу" пояснять.

Хоч і важко ідуть ці Визвольні Змагання, але все ж таки найкраще за останні 350 років - армія ворога перемелюється стабільно і невідворотно...
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04.09.2022 00:39 Відповісти
русский, любишь своего фюрера?
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03.09.2022 18:47 Відповісти
Кому цікаво - Том Купер: сводка о войне в Украине за 2-3 сентября https://mediavektor.org
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04.09.2022 00:05 Відповісти
Надувательство у війні теж має глибокі корені. Історики правдісти оминають саме такий епізод. Влітку 1942 року німці підкинули убитого штабного офіцера із картами про операцію взяття Москви. В ЧА повірили, бо перед тим випадково залетів начопер відділу ТК вермахта з планом наступу на Воронеж. І вирішили, якщо прорив вдасться, то вермахт поверне на північ на Москву. Ідеологом був маршал Жора. І в центрі, "для парирування удару" тримали 60 відсотків танків 80 відсотків ПТА, основний масив авіації. На Сталінград було начхати і маршал Жора влаштував побоїще ЧА під Ржевом. Втратили в 4 рази більше ресурсів чим під Сталінградом і на Кавказі. А маршал Жора потім жодним словом не поперхнувся про це побоїще. А вже при Брежневу все затушувалось. Саме після Ржевської операції за маршалом Жорою приклеїлось поганяло -мясник. І залишився лише вірш Твардовського ( антипода Жори) "я убіт под Ржевом". Так і тут загнали масу військ з метою "помочь славному народу Гагаузії та рускоязичним молдаванам" прямо під удари. І вже хаваються по сільським хатам і садам.
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04.09.2022 01:52 Відповісти
 
 