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Повітряні сили за добу знищили 5 ворожих БПЛА, збили 5 "Калібрів" та вдарили по окупантах ракетами HARM

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безпілотник,орлан10

Сили ППО за добу, 2 вересня, відбили 5 російських ракет над Дніпром та збили 5 ворожих безпілотників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗС України.

"За минулу добу 2 вересня та початок доби (до 2.00 год) 3 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та п’ять крилатих ракет морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України б’є по окупантах на різних напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові збили 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро, - Резніченко. ФОТОрепортаж

"Екіпажі МіГ-29 та Су-27 забезпечують винищувальне прикриття для ударної авіації та б’ють по позиціях ППО противника протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM. Тим часом, бомбардувальна та штурмова авіація традиційно завдає ракетно-бомбових ударів по взводних та ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах, складах боєприпасів, запасах ПММ, скупченню живої сили та броньованої техніки окупантів", - долали у Командуванні.
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Podbit 5 kalibrov eto otlycno
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03.09.2022 09:58 Відповісти
набили руку на калибрах
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03.09.2022 10:03 Відповісти
Спочатку калібри долітали ,зараз їх збивають,незабаром вони усі будуть падати ще при пуску, як у Білгороді. Це українське місто,але ж треба проводити декацапізацію всіх наших земель...
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03.09.2022 10:05 Відповісти
Тепер *уйло своїми "калібрами" може хіба що ворон лякати!
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03.09.2022 10:09 Відповісти
Бумкало цієї ночі в небі НАД Дніпром! Слава ЗСУ!
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03.09.2022 10:11 Відповісти
Які молодці. Захоплюємось. Слава!
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03.09.2022 10:53 Відповісти
Нехай дадуть далекобійні ракети для знищення пускових установок і літаків **********.
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11.09.2022 13:56 Відповісти
 
 