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Україна та Британія розробляють проєкт з посилення мовлення на окупованих територіях, - Мінкульт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

вещание

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що Україна разом з Великою Британією проєкт щодо посилення мовлення на тимчасово окупованих українських територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ткаченко сказав на брифінгу в "Медіацентрі Україна — Укрінформ".

"Для нас важливо зберігати контакт з громадянами на окупованих територіях. Разом з британськими колегами ми розробляємо один цікавий проєкт, який дозволяє суттєво посилити можливості розповсюдження українського теле- та радіосигналу на окупованих територіях", – сказав він.

Також читайте: Польща передасть Україні телевізійне та радіомовне обладнання для відновлення мовлення у постраждалих регіонах

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Нам вже так посилили, щой телік не вмикаю
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03.09.2022 09:58
+5
Ткаченко у відставку
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03.09.2022 10:20
+3
Так він на россіській мові все збирается робити і з російськими шансонами і з 'хорошим» русским Невзоровим

а Вот щоб виховувати українців на власний історії і власних героях - це не для менталітету ткаченко
ДА І НЕ МЕШАЛО БИ ПАРУ тв каналов в ЕС . Так зелені ту програму порушили
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03.09.2022 10:23
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Нам вже так посилили, щой телік не вмикаю
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03.09.2022 09:58 Відповісти
Слава Богу ,одуплилися. Давно була потреба робити українські канали на захвачений територіях а не слухати російську пропаганду,ніхто не дбав про це на захваченних терріторіях аж з 2014 . Пробачте, але це правда.
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03.09.2022 09:59 Відповісти
Так він на россіській мові все збирается робити і з російськими шансонами і з 'хорошим» русским Невзоровим

а Вот щоб виховувати українців на власний історії і власних героях - це не для менталітету ткаченко
ДА І НЕ МЕШАЛО БИ ПАРУ тв каналов в ЕС . Так зелені ту програму порушили
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03.09.2022 10:23 Відповісти
Я з вами майже повністю згодна, шановна Софія-Марія, на рахунок зелених - у мене таких слів немає в лексиконі, але готова це сказати про них. Не зовсім згодна з вами щодо Невзорова, він дуже підтримує Україну, вважає себе українцем, він дуже переживає за Херсон і наш наступ. Якщо ви дивилися його останнє інтерв'ю з Гордоном то ви це зрозумієте, вони зараз живуть в Італії, Він і його дружина, його дружина лікар, допомагає нашим військовим в італійському госпіталі. Я не вважаю його за ворога України. Завжди любила його Невзорівські середи . Але розумію, якщо ви думаєте, що немає хороших росіян. Я з вами згодна на 99,9%. Але Невзоров давно наша людина. І в нього забрали російське громадянство.
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03.09.2022 10:33 Відповісти
Ткаченко у відставку
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03.09.2022 10:20 Відповісти
А когда во всех гортсполкомах одни ватники сидели,то мовлэння було нэ потрибно?
И мотивация этих кацапохолуев " Вэлыкым крадывныцтвом"?
Мэры городов Харькова,Мариуполя даже на украинском(гос.языке) не разговаривают на укр ТВ.
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03.09.2022 10:35 Відповісти
Міністр зекультури, хвойда Бєні і Найвеличнівшивого, Олександр Ткаченко, почни з простого-елементарного - знімай арешт з патріотичних каналів Прямий 5й Еспресо.. це безкоштовно і не будеш виглядати такою вже кончєной блд'ю
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03.09.2022 10:44 Відповісти
Ткаченко - убогий совок і малорос. і ніякі британці його не приведуть до тями.
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03.09.2022 10:52 Відповісти
Обов'язково на гуZZком і з мертвячуковськими пропагандонами та советсько- кацапськими фільмами. Можна і серіал "скоти" або "папік" запустити. Ги-ги шоу про тупиххохлів, від орденоносців.
Щоб було не гірше ніж у вато-пліснявому "домі" чи зЕ-рмак марафоні.
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03.09.2022 10:55 Відповісти
Проект ЖЕКУ "Марафон імені Зеленського" буде туди йти на кацапському язику? Бо в нас тихенько, в звичному порушенні закону, один канал зеленського на язику агресора, раптом став загально республіканським. "Гаварітє па русскі. Ми вєщаєм на вєсь мір!!!"
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03.09.2022 11:03 Відповісти
А шо таки прорашенский Дом с пропагандой коммунизма уже усе?
Или ОП и бубочка хотят ещё телеканал для рекламы себя любимых?
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05.09.2022 06:25 Відповісти
 
 