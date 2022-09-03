Україна та Британія розробляють проєкт з посилення мовлення на окупованих територіях, - Мінкульт
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Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що Україна разом з Великою Британією проєкт щодо посилення мовлення на тимчасово окупованих українських територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ткаченко сказав на брифінгу в "Медіацентрі Україна — Укрінформ".
"Для нас важливо зберігати контакт з громадянами на окупованих територіях. Разом з британськими колегами ми розробляємо один цікавий проєкт, який дозволяє суттєво посилити можливості розповсюдження українського теле- та радіосигналу на окупованих територіях", – сказав він.
Топ коментарі
+5 Яна Чорновола
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+5 Sophia-Maria Duglass
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+3 Sophia-Maria Duglass
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а Вот щоб виховувати українців на власний історії і власних героях - це не для менталітету ткаченко
ДА І НЕ МЕШАЛО БИ ПАРУ тв каналов в ЕС . Так зелені ту програму порушили
И мотивация этих кацапохолуев " Вэлыкым крадывныцтвом"?
Мэры городов Харькова,Мариуполя даже на украинском(гос.языке) не разговаривают на укр ТВ.
Щоб було не гірше ніж у вато-пліснявому "домі" чи зЕ-рмак марафоні.
Или ОП и бубочка хотят ещё телеканал для рекламы себя любимых?