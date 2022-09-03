Україна та Британія розробляють проєкт з посилення мовлення на окупованих територіях, - Мінкульт

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що Україна разом з Великою Британією проєкт щодо посилення мовлення на тимчасово окупованих українських територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ткаченко сказав на брифінгу в "Медіацентрі Україна — Укрінформ".

"Для нас важливо зберігати контакт з громадянами на окупованих територіях. Разом з британськими колегами ми розробляємо один цікавий проєкт, який дозволяє суттєво посилити можливості розповсюдження українського теле- та радіосигналу на окупованих територіях", – сказав він.

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