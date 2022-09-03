45% росіян за "приєднання" Херсонської та Запорізької областей України до Росії, - опитування "Левада-Центру"

Величезна частина жителів країни-агресора РФ, яким рокам промивали мізки кремлівською пропагандою, мріють про захоплення чужих територій та їх "приєднання" до Росії. Зокрема, більшість росіян надто переймаються долею деяких областей України.

Так, 45% росіян вважають, що Херсонська та Запорізька області України мають "приєднатися" до Росії. Про це свідчать дані соцопитування "Левада-Центру", яке було проведено з 25 по 31 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Окрім 45% агресивно налаштованих росіян, ще 21% заявили, що Херсонська та Запорізька області мають стати "незалежними державами". Також соцопитування показало, що проти захоплення Херсонщини та Запоріжжя виступають лише 14% громадян країни-агресора.

Примітно, що серед тих, хто підтримує війну РФ проти України, понад половину вважають, що Херсонська та Запорізька області мають "увійти" до складу РФ. Серед тих, хто не підтримує дій російських окупантів, такої думки дотримується лише кожен п'ятий.

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Також соцопитування показало, що більшість жителів країни-окупанта мріють, щоб на території тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей було проведено фейкові референдуми.

Варто зазначити, що більшість росіян, які виявляють агресивні наміри щодо захоплення чужих територій, це люди, старші за 40 років.