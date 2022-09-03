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Бойовик "ДНР", який "охороняв" для РФ захоплені мости на Запоріжжі, отримав 15 років в’язниці, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арешт

За матеріалами військової контррозвідки СБУ реальний термін ув’язнення отримав бойовик терористичної організації "ДНР", який у складі окупаційних угруповань РФ воював проти України на південному фронті.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприкінці червня цього року зловмисник був затриманий співробітниками Служби безпеки спільно з підрозділами ЗСУ під час бойового зіткнення у Запорізькій області. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, засудженим є мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків так званої "народної міліції ДНР". Перебуваючи на "посаді" гранатометника, брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України.

З початком повномасштабної агресії рф він воював проти України у складі 129 стрілецького полку 70-ї армії ЗС РФ. У складі ворожих військ зловмисник чергував на блокпостах загарбників у тимчасово окупованих селищах Заозерне та Новогригорівка Херсонської області. Потім його призначили "охороняти" захоплені мости на Запоріжжі, які ворог використовував для переправлення зброї та боєприпасів на передню лінію", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Трьох бойовиків "ДНР", які воювали на боці РФ, засудили до 15 років у в’язниці, - СБУ

На підставі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки в ході розслідування, суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань. СБУ попереджає про невідворотність покарання за злочини проти державної безпеки України.
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Топ коментарі
+6
15 лет и место возле параши.
А может и в петушатнике.
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03.09.2022 10:14
+3
Друзі, ну повинен же хтось працювати на розборі завалів і розмінуванні.
уявіть собі - ці всі зрадники працюють, на найбільш важкій роботі, трупи викопують, а їм за це нічого не платять. працюють за харчі, за миску баланди. ну хіба погано?
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03.09.2022 10:23
+2
краще б його четвертували одразу і на довічне тоді. шоб знав
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03.09.2022 10:30
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15 лет и место возле параши.
А может и в петушатнике.
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03.09.2022 10:14 Відповісти
Теперь корми его 15 лет,не проще было "при побеге" ?
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03.09.2022 10:18 Відповісти
Шкода що не довічне, щоб його все життя раком водили по коридорах з зігнутими за спиною руками, ще цю тварину годувати 15 років.
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03.09.2022 10:19 Відповісти
Друзі, ну повинен же хтось працювати на розборі завалів і розмінуванні.
уявіть собі - ці всі зрадники працюють, на найбільш важкій роботі, трупи викопують, а їм за це нічого не платять. працюють за харчі, за миску баланди. ну хіба погано?
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03.09.2022 10:23 Відповісти
От зараз хтось з таких працює ? Все волонтери
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03.09.2022 10:35 Відповісти
так їх тільки почали садити. он ще місяць тому під заставу випускали. як випустили директорку київської школи, наводчицю.
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03.09.2022 10:36 Відповісти
Алла Душкіна, школа №75, Печерський р-н м. Києва
країна повинна знати своїх "героїв"

https://bukinfo.com.ua/skandaly/dyrektorka-shkoly-yaka-zdavala-pozyciji-zsu-u-kyyevi-vyyshla-pid-zastavu-500-tys-grn
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03.09.2022 10:39 Відповісти
У 2020 році Алла Ратушна також опинилася в епіцентрі скандалу. Тоді жінка змагалася за посаду директора школи з погрозами, виламуванням замків та зі зникненням документів.

У Facebook Алла Душкіна в інформації про себе назвалася «начальником управління освіти Печерського району», а також написала, що працює у жіночому русі «За Майбутнє» й раніше була директоркою Печерської гімназії №75 у Києві.

Наступне судове слухання щодо кримінальної справи підозрюваної у зраді держави Алли Душкіної призначено на кінець серпня.

Директорці школи загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.
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03.09.2022 10:41 Відповісти
Бабуленцій у директорки дофіга, от і освіта в Україні. Ну тотаке, а решта зеків чого груші оббиває?
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03.09.2022 10:40 Відповісти
краще б його четвертували одразу і на довічне тоді. шоб знав
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03.09.2022 10:30 Відповісти
Ще й це годувати
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03.09.2022 10:33 Відповісти
і одягати
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03.09.2022 11:48 Відповісти
ніхто, шістка-гранатометник засуджений - норм, а генерал-засланці-розміновувачімостів дермак-татаров-верещук.. коли?
Найвеличнівшиве - то вже після його бездарного і трагічного для України прездобольства
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03.09.2022 10:54 Відповісти
Чому не довічне? Він співучасник незаконного військового формування яке вбило тисячі людей. Він ще має шанс років через 10 вийти на свободу. Обміняйте на азовця
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03.09.2022 10:55 Відповісти
Треба петиція до янєлоха з вимогою УСІХ ХТО ПРИЙМАВ УЧАСТЬ АБО ДОПОМОГАВ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ, ВКЛЮЧНО З ПОВАРАМИ, при затриманні ДОВІЧНЕ УВ'ЯЗНЕННЯ АБО МІНІМУМ 40 РОКІВ!!!!
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03.09.2022 11:31 Відповісти
 
 