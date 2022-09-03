Бойовик "ДНР", який "охороняв" для РФ захоплені мости на Запоріжжі, отримав 15 років в’язниці, - СБУ

За матеріалами військової контррозвідки СБУ реальний термін ув’язнення отримав бойовик терористичної організації "ДНР", який у складі окупаційних угруповань РФ воював проти України на південному фронті.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприкінці червня цього року зловмисник був затриманий співробітниками Служби безпеки спільно з підрозділами ЗСУ під час бойового зіткнення у Запорізькій області. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, засудженим є мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків так званої "народної міліції ДНР". Перебуваючи на "посаді" гранатометника, брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України.



З початком повномасштабної агресії рф він воював проти України у складі 129 стрілецького полку 70-ї армії ЗС РФ. У складі ворожих військ зловмисник чергував на блокпостах загарбників у тимчасово окупованих селищах Заозерне та Новогригорівка Херсонської області. Потім його призначили "охороняти" захоплені мости на Запоріжжі, які ворог використовував для переправлення зброї та боєприпасів на передню лінію", - йдеться у повідомленні.

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На підставі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки в ході розслідування, суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань. СБУ попереджає про невідворотність покарання за злочини проти державної безпеки України.