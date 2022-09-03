ФБР під час обшуку знайшло у Трампа 11 тис. урядових записів, зокрема таємних, - Reuters
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ФБР виявило понад 11 тисяч урядових документів і фотографій під час обшуку 8 серпня в маєтку Мар-а-Лаго колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.
Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
З більш ніж 11 тисяч урядових записів і фотографій 18 було позначено як "цілком таємно", 54 - як "таємно" і 31 - як "конфіденційно", згідно з підрахунком Reuters в урядовій інвентаризації.
"Цілком таємно" - це найвищий рівень секретності, призначений для найпотаємніших секретів країни.
Документи з класифікаційними позначками іноді поєднувалися з іншими предметами, такими як книги, журнали і газетні вирізки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФБР при обшуках у Трампа виявило 11 комплектів секретних документів. Частина з них була позначена як цілком секретні і призначалися для доступу тільки в спеціальних державних установах.
Тим часом колишній президент вимагає повернути на місце документи, вилучені агентами.
Будь ласка, зачекайте...
І в нас, може, британський суд або якийсь міжнародний поставлять, дасть бог.
І теж деякі діячі СЯДУТЬ.
(на виходниі).
Совпадєніє"?
Кончена потвора, ще повинна відповісти за спробу захопити владу та штурм Капітолію. Чому його за це ще не покарали?