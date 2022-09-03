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Новини За кордоном
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обшук (1341) США (14432) ФБР (143) Трамп (3119)

ФБР під час обшуку знайшло у Трампа 11 тис. урядових записів, зокрема таємних, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трамп

ФБР виявило понад 11 тисяч урядових документів і фотографій під час обшуку 8 серпня в маєтку Мар-а-Лаго колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

З більш ніж 11 тисяч урядових записів і фотографій 18 було позначено як "цілком таємно", 54 - як "таємно" і 31 - як "конфіденційно", згідно з підрахунком Reuters в урядовій інвентаризації.

"Цілком таємно" - це найвищий рівень секретності, призначений для найпотаємніших секретів країни.

Документи з класифікаційними позначками іноді поєднувалися з іншими предметами, такими як книги, журнали і газетні вирізки.

Читайте: ФБР обшукало маєток Трампа у справі про секретні документи

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФБР при обшуках у Трампа виявило 11 комплектів секретних документів. Частина з них була позначена як цілком секретні і призначалися для доступу тільки в спеціальних державних установах.

Тим часом колишній президент вимагає повернути на місце документи, вилучені агентами.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Куйловского Трампа варят медленно, как и самого Куйла, чтобы оба не выпрыгнули.
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03.09.2022 10:37
+22
Ну, чудово. Трамп сяде. В США правосуддя працює.
І в нас, може, британський суд або якийсь міжнародний поставлять, дасть бог.
І теж деякі діячі СЯДУТЬ.
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03.09.2022 10:34
+9
Ого ! Президент клептоман ? Невже Трамп фанат ЗЕ ? ))
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03.09.2022 10:38
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Ну, чудово. Трамп сяде. В США правосуддя працює.
І в нас, може, британський суд або якийсь міжнародний поставлять, дасть бог.
І теж деякі діячі СЯДУТЬ.
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03.09.2022 10:34 Відповісти
Наш суд хер зачепиш -- зразу кричат Венеція
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03.09.2022 11:17 Відповісти
Так що? Це вже утиски республіканської опозиції демократичними байденбілами чи ні?
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03.09.2022 10:35 Відповісти
Ні
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03.09.2022 10:37 Відповісти
Я теж так вважаю. Й не треба звертати увагу на вереск в бік ФБР ображених на весь світ трампоботів, які вважають себе єдиними патріотами Штатів
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03.09.2022 10:41 Відповісти
Куйловского Трампа варят медленно, как и самого Куйла, чтобы оба не выпрыгнули.
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03.09.2022 10:37 Відповісти
Ого ! Президент клептоман ? Невже Трамп фанат ЗЕ ? ))
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03.09.2022 10:38 Відповісти
Може підзаробити хотів на макулатурі,
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03.09.2022 11:08 Відповісти
Яка краса. Гарно сказав.
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03.09.2022 11:37 Відповісти
Трамп фанат Моніки Зєлінскі? Оригінальне збочення...
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03.09.2022 11:40 Відповісти
А в нас Ахметов, Коломойський інші олігархи пів країни вкрали і ніхто їм нічого зробити не може...
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03.09.2022 10:41 Відповісти
І хто ж їм має щось робити? У цих олігархів власний презЕдент, за три якого вони збагатились, як ніколи до цього.
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03.09.2022 11:05 Відповісти
У путінофіла - вождя реднеків підгорає дупа. І це добре.
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03.09.2022 10:43 Відповісти
якшо Zе відкриває справи на Байдена то Трамп є фанатом Zе. Ворог мойого ворога - мій друг, думає собі Трамп
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03.09.2022 10:43 Відповісти
На г+г у свій час перед президентськими виборами у США дуже ратували за Трампа і сподівались на його перемогу. Особливо в цьому відзначилась мосійчучка, досі пам'ятаю "тримаємо кулаки за Дональда". Потім, коли вибори виграв Байден, різко заткнулась і зараз веде себе так, наче нічого й не було.
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03.09.2022 12:26 Відповісти
Трамп скоро будет перестукиваться с Манафортом.
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03.09.2022 10:48 Відповісти
Лучше с путлером.
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03.09.2022 11:08 Відповісти
Нє, Манафорт пішов на угоду зі слідством. Скоро вийде.
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03.09.2022 11:24 Відповісти
А Маланька - перепихуватися з фiтнес тренером...
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03.09.2022 13:58 Відповісти
З капітаном яхти (па чьотним) та старшим пілотом трампового літака
(на виходниі).
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03.09.2022 22:10 Відповісти
Поджарят или не поджарят Чубатого на стульчике? Вот в чем вопрос!
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03.09.2022 10:50 Відповісти
Трамп на гачку у фсб. Нарешті ним зайнялись
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03.09.2022 10:51 Відповісти
Нормально, нехай краще шконку гризе. Ще одної його каденції світ не витримав би.
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03.09.2022 10:51 Відповісти
дермак-татаров та Найвеличнівшиве щасливі, що промишляють в Україні, країні непуганого 73%го лохторату, безумних копійчаних зепутан та кишенькових судів
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03.09.2022 10:58 Відповісти
На жаль, казлу Трампу це може зійти з рук. Як і штурм Капітолію.
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03.09.2022 10:59 Відповісти
В США ФСБ а нам нагилили 6 подібних для чого нам стільки -- шоб між собою чувились.
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03.09.2022 11:05 Відповісти
Трамп все ???
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03.09.2022 11:22 Відповісти
А як же участь в президентських перегонах, не подумав? Жадность фрайєра сгубіла?
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03.09.2022 11:40 Відповісти
А рацию, подарок от пуйла, не нашли?
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03.09.2022 11:43 Відповісти
Трам-пам-пам серп і молот йому в зад
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03.09.2022 11:58 Відповісти
Коли БоНеВтік, був ще ЯНеЛох42годіка, і був з візитом у США та зустрічався з Трампом, то називав Трампа своїм вчителем і клявся йому в любові.
Совпадєніє"?
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03.09.2022 12:05 Відповісти
Трамп скоро станет американским Навальным.
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03.09.2022 13:01 Відповісти
Слiдом пiде ваше ху*ло..Ви ,кацапи,ще й навипередки будите штовхатися до його клiтки, щоб насцяти иному на макiтру...
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03.09.2022 14:06 Відповісти
Демократы пытаются посадить Трампа, республиканцы Клинтон. Придет и очередь Байдена. Если доживет.
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03.09.2022 14:33 Відповісти
Будет у Трампа второй срок...тюремный...🤣Похищенные секретные файлы касательно ядерного потенциала США могут потянуть и на электрический стул...
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03.09.2022 14:25 Відповісти
Рудий додік ***** хотів все це продати? Чи виміняти у нього компромат на себе?

Кончена потвора, ще повинна відповісти за спробу захопити владу та штурм Капітолію. Чому його за це ще не покарали?
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03.09.2022 23:16 Відповісти
 
 