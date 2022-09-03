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Окупанти поширюють фейки про "невдачі" ЗСУ на Херсонщині, але замовчують власне безсилля, - Соболевський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські загарбники у своїй пропаганді розганяють фейки про нібито "невдачі" ЗСУ на Херсонщині.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"При цьому орки скромно замовчують і не коментують кількість знищених за ці дні їхніх військових складів, техніки, центрів прийняття військових рішень.

Також обходять тему власного безсилля у питанні виведення з-під вогневого контролю ЗСУ своєї логістики та тему переповнених військових госпіталів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кремль вимагає готувати "референдум" на Херсонщині, але українці збираються бойкотувати це "шоу", - Соболевський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Чим більше поширюють - тим більше вата радіє, а чим більше вата радіє - тим яскравіше горітимуть пєрдаки, коли буде "побєдоносноє отступлєніє"
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03.09.2022 10:56
+7
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03.09.2022 11:37
+5
Не треба підганяти наших військових. У нас немає тієї переваги, яка б дала можливість швидко наступати
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03.09.2022 11:02
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Чим більше поширюють - тим більше вата радіє, а чим більше вата радіє - тим яскравіше горітимуть пєрдаки, коли буде "побєдоносноє отступлєніє"
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03.09.2022 10:56 Відповісти
на оккупированных территориях вата скорее ссытся, чем радіє, исходя из прилетов наших химарсив....мощь ударов ощущаю непосредственно ,а не посредством сми
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03.09.2022 12:30 Відповісти
не тільки окупанти а і наші діванні єксперди постійно де ж той контрнаступ на Херсон що обіцяли чому не звільняете ы тд а склади що місяць щодня знищують а мости? за дні і тижні це так швидко не робиться треба чекати, поступово звільнемо
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03.09.2022 10:59 Відповісти
На Ютубе много этих путлерастов сидит и разгоняют фейки.
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03.09.2022 10:59 Відповісти
Путлерасты на ютубе разгоняют фейки? Какие фейки они там разгоняют?
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03.09.2022 11:24 Відповісти
про "невдачі" ЗСУ
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03.09.2022 11:26 Відповісти
Не треба підганяти наших військових. У нас немає тієї переваги, яка б дала можливість швидко наступати
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03.09.2022 11:02 Відповісти
Правда не правда ?)) https://www.youtube.com/watch?v=zZFPAEc6K0c&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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03.09.2022 11:02 Відповісти
Повідомляється, що сьогодні під час планових військових навчань на території Білорусі випадково було завдано 4 ракетні удари по території росії.
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03.09.2022 11:03 Відповісти
Той ресурс завжди фантазує.
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03.09.2022 13:03 Відповісти
ФантазуЭ- Володимир Владко,а той "ресурс"- вiдверто кiздить...
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03.09.2022 14:09 Відповісти
по 300 рашистів в день на концерт до кобзона то норм такі невдачі

що ж буде коли буде вдача
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03.09.2022 11:21 Відповісти
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03.09.2022 11:37 Відповісти
А че всу молчат и не тркбят о победах решительно не понятно
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03.09.2022 11:38 Відповісти
А навіщо?
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03.09.2022 11:43 Відповісти
Арестович трубил у Фейгина.
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03.09.2022 12:39 Відповісти
Навіщо сурмити про взяття маленьких сіл. Візьмуть Херсон буде велика перемога. Слава ЗСУ.
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03.09.2022 15:32 Відповісти
Как вы могли вероятно заметить орки придают очень МНОГО значения любому селу. А значит для них потеря даже села будет иметь должный деморализующий эффект
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03.09.2022 16:54 Відповісти
Якось пох який ефект буде для орків. Для мене дуже радісний ефект матиме звільнення Херсона.
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04.09.2022 06:51 Відповісти
******* не уголь грузить,кремлины заняты художественным свистом
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03.09.2022 12:38 Відповісти
 
 