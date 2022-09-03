Судитимуть священника УПЦ МП, який зливав ворогу дані про ЗСУ в Сєверодонецьку, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно інформатора ворожих військ священника УПЦ МП. Йому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

"Слідством встановлено, що у середині квітня 2022 року священнослужитель збирав для представників армії країни-агресора інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах. Дані він передавав у вигляді текстових повідомлень через месенджер "Телеграм". Отримана інформація використовувалася ворогом для визначення місцезнаходження цілей та подальшого їх вогневого ураження", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці викрили та затримали обвинуваченого наприкінці квітня. Наразі він перебуває під вартою. Під час документування злочину у його телефоні виявлено переписку з представниками армії країни-агресора.

Як зазначається, обвинуваченому загрожує 15 років позбавлення волі.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.