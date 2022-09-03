Судитимуть священника УПЦ МП, який зливав ворогу дані про ЗСУ в Сєверодонецьку, - Офіс Генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно інформатора ворожих військ священника УПЦ МП. Йому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора
"Слідством встановлено, що у середині квітня 2022 року священнослужитель збирав для представників армії країни-агресора інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах. Дані він передавав у вигляді текстових повідомлень через месенджер "Телеграм". Отримана інформація використовувалася ворогом для визначення місцезнаходження цілей та подальшого їх вогневого ураження", - ідеться в повідомленні.
Правоохоронці викрили та затримали обвинуваченого наприкінці квітня. Наразі він перебуває під вартою. Під час документування злочину у його телефоні виявлено переписку з представниками армії країни-агресора.
Як зазначається, обвинуваченому загрожує 15 років позбавлення волі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Будь ласка, зачекайте...
гнати треба їх від нас..бо другий раз на граблі наступаємр
Наступній російській ДРГ, що планує рейд на Банкову з метою вбивства ZelenskyyUa
потрібно буде збільшити свою чисельність до 5000 осіб, вишикуватись колоною та нести попереду церковні хоругви МП.
Старт з території Білорусії через Рівненщину.
Успіх операції майже гарантовано.
І є ж дурні, які до сих пір думають, що так воно і є. Ніц не вчаться на минулому, навіть нещодавному і продовжують бачити "мир в очах путлєра", хочуть вести з ними перемовини... І не тільки десь там, в Європах, але й тут, на печерських пагорбах...
https://www.youtube.com/shorts/xcei86meGH4
Таких в 1944році вішали на Євбазі по суботам.
У Горішніх Плавнях вирує скандал, через дії священника Григорія зі Свято-Миколаївського собору (належить до московського патріархату). До нього підійшла матір загиблого українського захисника з проханням молитви про сина, але той заявив жінці, що йде «спецоперація», йдеться у сюжеті місцевого каналу.
Коли жінка сказала, що сина вбили на війні, священник її «виправив»: «Ви знаєте, що це не війна, а спецоперація?»
«Яка ж це спецоперація, коли моєму синові грудну клітку з танка пробили?», - ридає матір бійця. Ясна річ, що вона після цього пішла до іншої церкви.
- Та чув! Головне - щоб йому «пожиттєве» дали! Треба ж комусь кацапів у наших тюрмах перед смертю сповідувать...