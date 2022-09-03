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Судитимуть священника УПЦ МП, який зливав ворогу дані про ЗСУ в Сєверодонецьку, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

священник

Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно інформатора ворожих військ священника УПЦ МП. Йому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора 

"Слідством встановлено, що у середині квітня 2022 року священнослужитель збирав для представників армії країни-агресора інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах. Дані він передавав у вигляді текстових повідомлень через месенджер "Телеграм". Отримана інформація використовувалася ворогом для визначення місцезнаходження цілей та подальшого їх вогневого ураження", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці викрили та затримали обвинуваченого наприкінці квітня. Наразі він перебуває під вартою. Під час документування злочину у його телефоні виявлено переписку з представниками армії країни-агресора.

Як зазначається, обвинуваченому загрожує 15 років позбавлення волі.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Піп-вбивця. Скрепно. По-гундяєвські.
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03.09.2022 11:10
+15
А ЗЕлені возитять полонених чорту онуфрію в лавру. пздц!!! Контора ФСБ прямо в центрі Києва по серед кривавої війни на знищення!
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03.09.2022 11:11
+12
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03.09.2022 11:14
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Піп-вбивця. Скрепно. По-гундяєвські.
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03.09.2022 11:10 Відповісти
так післе 1917 року в Україні оті попи, як і зараз, шкури КДБшні..тоді, вони голодомор допомогали влаштовувати..стукачами були, їми й залишились..

гнати треба їх від нас..бо другий раз на граблі наступаємр
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03.09.2022 11:21 Відповісти
Й знову рило затушавали, значить покарання не буде, напевно переведуть в лавру, як цінного працівника фсб.
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03.09.2022 13:52 Відповісти
А ЗЕлені возитять полонених чорту онуфрію в лавру. пздц!!! Контора ФСБ прямо в центрі Києва по серед кривавої війни на знищення!
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03.09.2022 11:11 Відповісти
Так вся та погань під захистом зеленого
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03.09.2022 13:53 Відповісти
КГБист срать хотел на заповеди Божьи. Соответственно он слуга дьявола надо падлу сжечь на костре.
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03.09.2022 11:12 Відповісти
Судитимуть в окупованому Сєвєродонецку?! А судді хто?
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03.09.2022 11:13 Відповісти
Он передавал находясь в Северодонецке, сейчас он **** пойман и арестован, я так понял.
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03.09.2022 11:18 Відповісти
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03.09.2022 11:14 Відповісти
Oleksii

Наступній російській ДРГ, що планує рейд на Банкову з метою вбивства ZelenskyyUa
потрібно буде збільшити свою чисельність до 5000 осіб, вишикуватись колоною та нести попереду церковні хоругви МП.
Старт з території Білорусії через Рівненщину.
Успіх операції майже гарантовано.
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03.09.2022 11:16 Відповісти
Цей трон і сидіння на троні-це таке кощунство,що резинова попка-дісно дитяче лепетання.Як ця курка-мутант може бути вище хреста,навіть на голові у священника?Та при будівництві пам*ятника Матері Визволительки в Києві, меч Перемоги прийшлося урізати,щоб не був вищий Хреста на Лаврі...
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03.09.2022 14:48 Відповісти
А що ще може робити московський сатанат в Україні...
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03.09.2022 11:15 Відповісти
Як там московити верещать? "Цєрькав внє палітікі", "іскуства внє палітікі", "енерганасітєлі - ета проста бізнес"?

І є ж дурні, які до сих пір думають, що так воно і є. Ніц не вчаться на минулому, навіть нещодавному і продовжують бачити "мир в очах путлєра", хочуть вести з ними перемовини... І не тільки десь там, в Європах, але й тут, на печерських пагорбах...
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03.09.2022 11:17 Відповісти
застрелити а потім повісити потвору
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03.09.2022 11:19 Відповісти
esho odin ruzke pop zasvetilsa.....🤬

https://www.youtube.com/shorts/xcei86meGH4
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03.09.2022 11:22 Відповісти
Читаю питання у нетi : питання до знавців міжнародного права: згідно світових норм секс з росіянами вже рахується зоофілією, чи це питання ще на стадії затвердження ?
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03.09.2022 11:23 Відповісти
якщо з гарними росіянами, то це некрофілія
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03.09.2022 13:40 Відповісти
При чому тут зоофілія?Тваринки то чим винні? По-перше прийдеться вибачатися перед Кадировим-за наругу над вівцями.Це повинен бути окрема стаття в кодексі і окрема назва.Може-кацапофілія,або кацаположство.
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03.09.2022 14:53 Відповісти
А навіщо їх судити? Вони недавно організували такий потрібний українцям "хресний хід" з Хмельниччини в Почаївську авру аж 5 тисяч "вірян-сатаністів" під охороною ваїнів-кізяків Цапії під імперськими прапорами. І десь там йшов мабуть і бувший керівник СБУ і таваріщ Боневтіка підєфрейтор Баканов і радник трофімов.
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03.09.2022 11:27 Відповісти
За законами війскового часу-- смертна кара. Посібник агрессора.
Таких в 1944році вішали на Євбазі по суботам.
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03.09.2022 11:29 Відповісти
Ти навів невдалий приклад жаби і гадюки. Вішали таки ж самі покидьки, тільки радянські.
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03.09.2022 13:42 Відповісти
скорее всего не священник а... поп
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03.09.2022 11:29 Відповісти
Той "московський сатанат" треба гамузом засудити, розігнати. Занадто активних попиків у "цугундер", або за поребрик без права повернення.
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03.09.2022 11:36 Відповісти
Непотрібно судити, а потім годувати таких - на розмінування територій звільнених . Тільки обовязково інструктаж по ТБ.
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03.09.2022 11:39 Відповісти
Судитимуть священника УПЦ МП??? Ой, та не смішіть мої тапки, в Україні вони недоторкані і відверто з вас усіх глузують.
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03.09.2022 11:39 Відповісти
московський батюшка шокував громадськість

У Горішніх Плавнях вирує скандал, через дії священника Григорія зі Свято-Миколаївського собору (належить до московського патріархату). До нього підійшла матір загиблого українського захисника з проханням молитви про сина, але той заявив жінці, що йде «спецоперація», йдеться у сюжеті місцевого каналу.

Коли жінка сказала, що сина вбили на війні, священник її «виправив»: «Ви знаєте, що це не війна, а спецоперація?»

«Яка ж це спецоперація, коли моєму синові грудну клітку з танка пробили?», - ридає матір бійця. Ясна річ, що вона після цього пішла до іншої церкви.
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03.09.2022 11:46 Відповісти
- Куме! Новину чули? Московського попа впіймали за передачею розвідданих у Росію!

- Та чув! Головне - щоб йому «пожиттєве» дали! Треба ж комусь кацапів у наших тюрмах перед смертю сповідувать...
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03.09.2022 11:54 Відповісти
попи і попики упц мп вороги моеі краіни і цю нечисть треба 3аборонити
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03.09.2022 12:18 Відповісти
Я до си их пор не пойму, каого хера у нас в стране делает МП???? Что это за херня?? Сколько гемора из за сраного "томаса" и толку от него??? Рубились, рубились, толоку ноль, ЗАПРЕТИТЬ НАХЕР ЭТОТ ВЕСЬ СРАЧ С МП НА УХНАРЬ ОТ СЛОВА СОВСЕМ!!!! МП - ****** В МОСКОВИЮ!! ВСЕ!!! ****...И УЖЕ ЭТИ ПОПЫ МОСКОВИТЫЕ!!!
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03.09.2022 14:26 Відповісти
Пане Іванченко,я, як і ви, дуже обурений такою м*ягкотілістю по відношенню до МП.Розстріляти-завтра буде мучеником і прикладом для пастви.Біндери і солдати НАТО-католики,воюють з оббреханим священником.Можливо б,якби всі його прихожани перейшли в ПЦУ-щось би почало відбуватися.А так-потрібен суд,визнання вини...
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03.09.2022 15:01 Відповісти
Все так, все так. Но почему нельзя запретить МП на законодательном уровне?? Я не против церкви (упаси боже, съедят) Просто церковь есть УПЦ?? Есть, ну вот, а всякий там уже москальский, еврейский, херейский это уже анахронизм!! Смысл тогда этого томоса??? Независимость от кого?? Или я не понимаю народ который до си их пор ходит в МП?? Когда при мне заходит речь о церкви - один вопрос МП УПЦ?? Если ответ неправильный - ПОШЕЛ КУДА И КОРАБЛЬ!! ВСЕ!!!
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03.09.2022 15:58 Відповісти
Він скаже не зливав і не зраджував,а просто виконував волю його патріарха і батька Кирила.
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03.09.2022 13:16 Відповісти
 
 