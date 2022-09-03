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Щоб прискорити продаж зброї союзникам, Пентагон заснував "команду тигрів", - The Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пентагон

Пентагон хоче прискорити продаж зброї, і в серпні створив так звану "команду тигрів" - групу високопосадовців для вивчення ефективності продажу США зброї зарубіжним країнам - аби краще конкурувати з Китаєм і поповнити арсенали дружніх країн, які надали військове спорядження Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За словами високопосадовця Міністерства оборони, "команда тигрів" шукатиме шляхи для Міністерства оборони, щоб упорядкувати частини програми і поставити бажані американські безпілотники, гармати, гелікоптери, танки та інше озброєння швидше. Посадовці, які працюють з країнами за початковими запитами на нові безпілотники, наприклад, можуть бути навчені допомагати цим країнам краще складати листи, усуваючи перешкоди, що виникають через те, що початковий запит був занадто широким тощо.

Як пише WSJ, повільний темп може призвести до того, що деякі країни не будуть впевнені, чи США дійсно хочуть, щоб вони були партнерами. Є ризик, що країни, з якими США хочуть залишатися поруч, куплять зброю деінде.

За словами офіційних осіб, зростання напруженості у відносинах з Китаєм та вторгнення Росії в Україну зробили невідкладною перевірку, яка розпочалася у Пентагоні близько місяця тому.

Пентагон виконує більшу частину програми продажу зброї за кордон, але вона перебуває під контролем Державного департаменту, який використовує щорічний продаж зброї на 45 мільярдів доларів як зовнішньополітичний інструмент для поширення американського впливу. Конгрес зрештою схвалює всі продажі військового обладнання за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон розширив поставки зброї в Україну морським транспортом, - The Washington Post

Автор: Наталя Джума
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А зеВовіка теж є команда - "пздаболів та щурів".
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03.09.2022 12:08 Відповісти
Цікаво, а тема антиутопії "Фауста" мала вплив на прискорення рішеннь в США?)) Тому, що якщо в Німеччині почнуться зміни в якості, то це призведе до конкуренції на ринках озброєнь для виробників. Але... тут можна констатувати інше - політика Німечсини буде змінюватись дуже помало, жити понад 200 років в антиутопії дарма не проходять. Свідчення тому є блокуванням текстів про "Фауста" і вплив його на суспільство на DW.
В цій програмі "команда тигрів", не видно вирішення іншої проблеми - логістики постачання та кількості (можл. нарощування), яку показала виявила проблема постачань в Україну.
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03.09.2022 12:46 Відповісти
Саме так Джон Сноу,тут без того останнього дракона,який полетів після вбивства вами Дейнеріс,ніяк не обійтись.Для нього зробити візочок,як Санта Клаусу,і питання доставки зброї вирішено.На жаль,якщо ви уважно читали,"команда тигрів" зовсім не займається логістикою і кількістю виробленя зброї.В неї зовсім їнші задачі.Добре,що ви держете на контролі кількість постачання і логістику цього постачання.Без вас-ну ніяк...
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03.09.2022 13:59 Відповісти
 
 