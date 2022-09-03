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Новини Економіка
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Розблокування експорту металу через порти дасть Україні 4 млрд грн лише у вигляді податків, – ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

експорт

Диверсифікація експорту через порти, зокрема додавання металу до "зернової угоди", принесе Україні близько $10 млрд валютних надходжень, а також дасть близько 4 млрд у вигляді податків і зборів до бюджетів. Це дозволить знизити курс долара та зменшити залежність країни від міжнародних фінансових донорів.

Як інформує Цезор.НЕТ, про це пише у своєму матеріалі РБК-Україна. 

"Відкриття портів для продукції ГМК з легкістю забезпечить Україні щонайменше 600 мільйонів доларів, тобто – кілька мільярдів буквально до кінця року. Цього достатньо, щоб зменшити курс долара. Крім того, це дасть понад 4 млрд грн до бюджетів у вигляді податків і зборів – що вкрай важливо для країни, що воює, міжнародний рейтинг якої коливається на рівні переддефолтного. Також це допоможе знизити залежність України від міжнародної допомоги – нам не доведеться ходити з "протягнутою рукою" до фінансових організацій, благаючи виділити кілька мільйонів на виплати зарплат та пенсій", - пише видання.

Також, зазначають журналісти, відновлення експорту металу через порти стане поштовхом для відновлення металургійної галузі та нарощування обсягів виробництва. Це,  своєю чергою, допоможе запустити всі підприємства, що простоюють, повернути на роботу персонал і забезпечити йому виплату заробітної плати в повному обсязі – що потягне за собою пожвавлення всіх сфер економіки.

Нагадаємо, раніше політолог Ігор Петренко повідомив, що Україна веде переговори з Туреччиною та ООН про розширення дії "зернової угоди" та ініціює додавання до її угоди української металопродукції.

Раніше глава Федерації металургів Сергій Біленький заявив, що відкриття портів принесе Україні валюту та знизить тиск на гривню, а також дасть можливість відновити українську промисловість та запустити економіку.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
А сколько вкусняшек за это получит рашка эксперды ахметовско-пинчуковские посчитали?
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03.09.2022 12:05
+4
РБК, а ну не брешіть. нічого УКРАЇНА з того не отримає. пінчук, ахметов і так добряче нагрілися на грабунку українців, настав час повертати борги.
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03.09.2022 12:16
+3
Тобто, при реалізації на 400 лярдів податкові надходження становлять 4 лярди?
А може ну її нах, ту металургію?
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03.09.2022 12:04
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от хтось запі...ся... курс доляра настільки знизиться, що мінфін планує його курс замість нинішнних 40 в 50 до кінця наступного року... і де гарантії, що левова частина доходу (окрім, звичайно, офшорних заначок) не піде на відновлене Велике буцімництво...
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03.09.2022 12:02 Відповісти
Гарантий дать никто не может, но дело не только в налогах. Там вообще-то много людей работает, если предприятия остановятся, эти люди окажутся без средств для существования
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05.09.2022 23:20 Відповісти
Тобто, при реалізації на 400 лярдів податкові надходження становлять 4 лярди?
А може ну її нах, ту металургію?
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03.09.2022 12:04 Відповісти
не парьтеся -= ще 200 лярдів *податків* спливуть в омані
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03.09.2022 12:13 Відповісти
Вы можете найти другой источник 4 млрд налогов (а не забывайте, что тут ещё нет налогов с зарплат, например)? Если да, тогда нах всё, вообще можем не работать
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05.09.2022 23:21 Відповісти
А сколько вкусняшек за это получит рашка эксперды ахметовско-пинчуковские посчитали?
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03.09.2022 12:05 Відповісти
Ну да, гораздо лучше "вкусняшки" от МВФ под проценты получать. Или вы думаете вам Америка доляры просто так дает, не под проценты? Наивный, до сих пор верите в бесплатные пироженки...
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05.09.2022 17:23 Відповісти
Вы можете назвать цифру на какую сумму мы сможем продать металла , с потерянными комбинатами Ильича, Азовсталью и на какую сумму этого же металла ( а ведь автоматом снимут санкции и с них) продаст рашка ? Я этих цифр не знаю , но уверен что обьемы кацапского металлоэкспорта будут в разы больше украинского. Вопрос .Кому более выгодно снятие запрета на торговлю металлом?
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06.09.2022 10:43 Відповісти
Речь идет о разблокировке портов для торговли Украиной, как это было сделано для вывоза зерна. И при чем тут рашка и ее металл? Вы калий с кальцием путаете. Логистики не хватает для экспорта, вот и просят правительство о содействии. Об этом уже давно говорят.
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27.10.2022 17:54 Відповісти
А Вы теплое с мягким не путаете? Или пуйло без своих условий разрешить экспорт металла через украинские порты ? Читайте и думайте :
Москва ставит условие по вывозу металла из Украины - хочет решить вопрос по санкциям против российских металлургов. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС.

П.С. Если что я этот металл и зерновые , в качестве старшего помощника капитана на балкерах дейдвейтом 30 000 тонн 50 000тонн вывез не одну тысячу тонн. Так , что про логистику читайте лекцию кому-то другому.
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28.10.2022 14:09 Відповісти
Ця шляга треба Зелі щоб піти на перемир'я з Путінім і позбавиться залежності від країн НАТО.
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03.09.2022 12:14 Відповісти
РБК, а ну не брешіть. нічого УКРАЇНА з того не отримає. пінчук, ахметов і так добряче нагрілися на грабунку українців, настав час повертати борги.
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03.09.2022 12:16 Відповісти
Если у вас и настал час, то не возвращать долги, а приумножать их стократно. По крайней мере именно так сейчас и происходит. Нам все "помогают", но только под большие проценты и в долг. Такой он "дружественный" Запад. Свое пора развивать, а мы все гробим по привычке.
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05.09.2022 17:26 Відповісти
Оманськікнурі співпрацюють з кремлівськоюмафією...і їм пох на життя воїнів...тільки після того як бєнякаламой все його ібанешобло разом зі "слугами" арестовічами,квартальноюсранню буде на передовій...
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03.09.2022 12:16 Відповісти
Видимо РФ срочно нужна торговля металлом (взамен)

Другой причины такой раскрутки этой темы нет
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03.09.2022 12:24 Відповісти
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03.09.2022 12:33 Відповісти
Це Зелі треба зустрітися з Путіним і одержати від нього ярлик на князювання, а незабарм і разрив з НАТО.
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03.09.2022 12:40 Відповісти
Оманский Осел должен расчитываться с ахметом и пенчюком за единый Гавнофон, на котором вешают лапшу ЗЕБилам!!!
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03.09.2022 12:53 Відповісти
благодаря зерновой угоде, теперь каждый чих нужно согласовывать с парашей
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03.09.2022 13:06 Відповісти
А параша тут при чём? Зерно ведь западное, наших "доброжелателей. Просто его вывезти не успели вовремя.))) Или вы тоже верите в то, что этим зерном будут деток африканских кормить? ))) Ну верте и дальше, а зерно по Европе разьезжается.)))
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05.09.2022 17:28 Відповісти
Зеля ще не вирішив чи воювати, чи війська відводити !
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03.09.2022 16:05 Відповісти
земразі знов хочуть зняти санкції з мордору.Хай це РБК скаже скільки тон металопродукції виробили меткомбінати від 24 лютого,і скільки планують виробити до кінця року.Куди платить податки з прибутку власник криворіжсталі,та інші добродії,меткомбінати котрих зареєстровані в офшорах?
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03.09.2022 20:39 Відповісти
Так ващето есть информация по меткомбинатах по количеству произведённой продукции - у большинства в два раза меньше, чем в прошлом году и продолжают уменьшать, потому что вывезти нельзя. Про офшоры глупость, достаточно посмотреть на рейтинги крупных налогоплательщиков и увидеть, что там есть все предприятия ГМК
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05.09.2022 23:19 Відповісти
Ти зебіл?Де тут меткомбінати?legalhub.online/opodatkuvannya/najbilshi-platnyky-podatkiv-v-********-hto-posiv-pershe-mistse-v-rejtyngu-za-2020-j/
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06.09.2022 15:37 Відповісти
Проблема в тому, що наша влада в першу чергу не про економіку держави думає, а про те, як збагатитись і заробити на тій чи іншій сфері...
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05.09.2022 15:02 Відповісти
Судя по всему, наши министрики головой не собираются начинать думать, пока их "кормят" кредитами? С таким подходом к руководству страной мы долго не протянем. Все в этом мире имеет свою цену и государства тоже. Так что пора задуматься сколько нас еще кредитами будут пичкать.
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05.09.2022 17:30 Відповісти
А ещё не надо забывать о том, что это рабочие места и зарплаты, а кроме того рабочие места и зарплаты в торговле и сфере обслуживания. Кроме того это ещё и достаточно высокие зарплаты
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05.09.2022 23:17 Відповісти
 
 