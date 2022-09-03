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Українські воїни на Донеччині знищили черговий російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" та БПЛА, - Командування Повітряних сил

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гелікоптер,к52

Сьогодні, 3 вересня, українські захисники знищили черговий гринтокрил окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗС України.

"3-го вересня Повітряні Сили Збройних Сил України продовжують нищити окупанта у повітрі. Близько 10.30 на Донеччині зенітними ракетними підрозділами знищено черговий гелікоптер російських окупантів Ка-52 "Алігатор" та безпілотний літальний апарат "Форпост", - йдеться у повідомленні.

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Супер , молодці наші Воїни 😠👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.09.2022 12:01 Відповісти
Ще мільйони до заявлених 28 від Байрактара. Так тримати
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03.09.2022 12:02 Відповісти
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03.09.2022 12:05 Відповісти
вот это поворот!
https://twitter.com/i/status/1565650579715751936
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03.09.2022 12:08 Відповісти
Монеточка рулит ))
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03.09.2022 12:20 Відповісти
Залік.👍🏼
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03.09.2022 12:22 Відповісти
Я гадаю фашисти так заправськи летять і ідуть на убой бо їм в мозок насерают про "вєлікіє пабєди спєцапіраціі " , коли до цього бидла дійде (цього звісно може і не статися воаховуючи те що дауни вони з молоком матері) від такого когнітивного дисонансу їх можна буде збирати на полях бою як овочі
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03.09.2022 12:40 Відповісти
От чому, у цих довбаків, все не як у людей? Гелікоптер- "алігатор", танк- "орел"... вони хоч розуміють значення, цих, слів? Руськегаварясчие.,
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03.09.2022 13:32 Відповісти
черговий гринтокрил - цу що за чудасія? Чи може панєнкам тре троха дивитися на екран?
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03.09.2022 16:10 Відповісти
 
 