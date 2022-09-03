Минулої доби окупанти обстріляли 19 населених пунктів на Запоріжжі, надійшло 41 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури, - ОВА

Вчора, 2 вересня, російські війська обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Полтавка, Дорожнянка, Залізничне, Білогір'я, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Преображенка, Успенівка, Оріхів, Мала Токмачка, Червоне, Ольгівське, Чарівне, Щербаки, Малинівка, Верхня Терса, Преображенка, Малі Щербаки.



Надійшло 41 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.



Крім того, протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1361 людей, з них 327 – діти.

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