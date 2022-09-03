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Ердоган та Путін обговорили ситуацію в Україні та "розширення економічних зв’язків", - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову із російським диктатором Путіним.

Про це повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сторони обговорили ситуацію в Україні, Ердоган наголосив на "конструктивній ролі Росії в організації місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС".

Крім того, обговорювалася реалізація укладеної у Стамбулі "зернової угоди" та розширення економічних зв'язків.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Они просто в разных тюрьмах сидеть будут. Один в Гааге. Второй - в Украине.
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03.09.2022 13:19
+3
інструмент для розширення економічних зв'язків...
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03.09.2022 13:03
+2
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03.09.2022 13:05
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Эта жжжжжд от Реджепа не спроста. Пообщался с идиотом (любой психиатр подтвердит с легкостью, что прутин идиот), и поопел акапело о конструктивности чумного барака. Все ли в порядке у *****? С психикой?
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03.09.2022 13:00 Відповісти
Санкції санкціями, а економічні зв'язки це "священна корова".
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03.09.2022 13:02 Відповісти
інструмент для розширення економічних зв'язків...
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03.09.2022 13:03 Відповісти
Приборчик для кастраций?
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03.09.2022 14:11 Відповісти
Для розширення....
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03.09.2022 14:53 Відповісти
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03.09.2022 13:05 Відповісти
Они просто в разных тюрьмах сидеть будут. Один в Гааге. Второй - в Украине.
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03.09.2022 13:19 Відповісти
Турки вже заїбали, так само як і угорці
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03.09.2022 13:13 Відповісти
Такое понятие как "принципы высокой морали" давно кануло в Лету. Главной моральной ценностью стал собственный кошелек или карман, замаскированный под интересы державы.
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03.09.2022 13:14 Відповісти
В Министерстве финансов США предупредили..Эрдоганыч ...у тебя дефицит бюджета 500 миллиардов долларов..инфляция почти 90%...не балуйся чувак...иначе буде больно ..
Эрдоган услышал...🤣
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03.09.2022 13:14 Відповісти
Цим обговорщикам істи не треба, лише дай попиз...ти про ситуацію в Україні.
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03.09.2022 13:15 Відповісти
Эрдоган хоче догнать Венесуэлу... вместе с тамошним водителем трамвая...забыл хвамилию...ну короче братан дохляка Чавеса...
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03.09.2022 13:17 Відповісти
Что бы критиковать Эрдогана, надо иметь свои ударные беспилотники и ракеты к ним. И наплевать на его позицию по Крыму. А так да, ату его, турка.
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03.09.2022 13:20 Відповісти
Можешь в жопу его поцеловать
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03.09.2022 13:53 Відповісти
A iнше вiн не дасть.
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03.09.2022 15:44 Відповісти
Восьмой пакет санкций не за горами...а Вторичные санкции предусмотрены и для стран НАТО....финансовая полиция США зна шо побить с Эрдоганами с Омерикой шутить низзя ..без штанов останется 🤣🤣🤣😝
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03.09.2022 13:21 Відповісти
Тайвань подарил Украине крутые безпилотники..аж 900 штук ..Норвегия немного меньше...но их ещё в Украине не распаковали.... ждут курьера из Норвегии со специальным кодом...
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03.09.2022 13:24 Відповісти
У Салтыкова -Щедрина спросили...
Михаил Евграфович..почему вы так ненавидите РабZeю,вы же государственный служащий...
Ответ оказался неожиданным..
Композитор Глинка был круче меня...уезжая из сраной РабZeи на границе с Германией сжёг всю свою одежду...вместе с калошами...
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03.09.2022 13:42 Відповісти
Салтиков-Щедрін, Глінка це що кацапські командири взводів. Цих мудил потрібно не обговорювати а прикінчити.
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03.09.2022 15:41 Відповісти
Что насчет проливов и транспортировки военной техники на грузовых кораблях? Ведется ли 100%-ый досмотр каждого? Есть ощущение, что вообще нет. Кацапы чуть ли не сами установки корабельные (а не только ракеты) снимают с Балтийского и Тихоокеанского с еще живых кораблей, и ведут морем в Новороссийск на оснастку ЧМ более-менее живым вооружением.
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03.09.2022 14:31 Відповісти
Звичайна розмова двох диктаторiв..
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03.09.2022 15:47 Відповісти
У господина Эрдогана наблюдается патологическое влечение к насекомым.
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03.09.2022 16:27 Відповісти
 
 