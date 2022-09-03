Ердоган та Путін обговорили ситуацію в Україні та "розширення економічних зв’язків", - росЗМІ
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову із російським диктатором Путіним.
Про це повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сторони обговорили ситуацію в Україні, Ердоган наголосив на "конструктивній ролі Росії в організації місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС".
Крім того, обговорювалася реалізація укладеної у Стамбулі "зернової угоди" та розширення економічних зв'язків.
Топ коментарі
+6 Серж Пир
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+3 piligrim
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+2 Александр Бычик
показати весь коментар03.09.2022 13:05
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Эрдоган услышал...🤣
Михаил Евграфович..почему вы так ненавидите РабZeю,вы же государственный служащий...
Ответ оказался неожиданным..
Композитор Глинка был круче меня...уезжая из сраной РабZeи на границе с Германией сжёг всю свою одежду...вместе с калошами...