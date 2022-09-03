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Новини Економіка
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ЄБРР (120) електроенергія (1900)

ЄБРР надав 97 млн євро "Укренерго" для покращення ліквідності та виплати боргів за зелену електроенергію

Новини Цензор.НЕТ Економіка

єбрр

ЄБРР надав кредитні кошти НЕК "Укренерго" для покращення ліквідності компанії, щоб вона могла забезпечувати стабільну роботу енергосистеми та здійснювати розрахунки перед підприємствами ВДЕ та з атомною генерацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті банку.

Як зазначає ЄБРР, мета фінансової допомоги полягає в тому, щоб забезпечувати світло в країні, економіка якої сильно постраждала від війни з Росією. 

У повідомленні уточнюється, що банк та українська влада домовилися про перепрофілювання двох траншів кредиту для "Укренерго" на 97,3 млн євро та 50 млн євро, які компанія залучила у травні.

Загалом ЄБРР надає Укренерго 147 млн євро. Як повідомлялося, заборгованість Укренерго за послугу зі збільшення виробництва зеленої електроенергії в Україні становить 14,5 млрд грн.

Автор: Анастасія Потіха
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Никаких выплат за зеленную энергию --- пусть идут за руцким кораблем
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03.09.2022 13:00 Відповісти
***** дайте мне милльон
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03.09.2022 13:09 Відповісти
все на дороги, дороги уже пора ******* строить
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03.09.2022 17:03 Відповісти
 
 