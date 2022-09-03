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Загарбники вирішили заборонити ввезення ліків на тимчасово окуповані території, - мер Мелітополя Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орки,окупанти,мелітополь,рашисти

Російські загарбники порушують норми міжнародного гуманітарного права в тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це у Telegram повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони (російські окупанти. - Ред.) вирішили заборонити ввезення на тимчасово окуповані території будь-яких товарів першої необхідності, включаючи життєво необхідні ліки та засоби гігієни для дітей та дорослих.

Тисячі мелітопольців, що страждають на хронічні захворювання, можуть опинитися на грані життя та смерті. Адже придбати у місті ліки імпортного виробництва неможливо", - наголосив очільник міста.

Також читайте: Чергова пекельна ніч для окупантів у Мелітополі. ЗСУ ювелірно влучили у склад боєприпасів в районі аеродрому, - Федоров. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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03.09.2022 13:07 Відповісти
Тут питаня а кому ті ліки йдуть не думали ? правильно для лікування рашиських 300-х.
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03.09.2022 13:12 Відповісти
Ти прям геній! Задав питання, потім сам на нього відповів, причому повну херню
рашисти ***, сидять 300ті і чекають коли ж їм ліки завезуть з України))))
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03.09.2022 14:02 Відповісти
не мели дурниць. тут іде спроба примусити людей полюбити русскій мір.
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03.09.2022 14:19 Відповісти
А яка органiзацiя завозить туди лiки?
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03.09.2022 13:21 Відповісти
Советским мудакам с 1941 по 1945 год США доставили медикаментов 200 000 тонн..я бы и ящик пенициллина не дал бы...не говоря о Тушонке Рузвельта...
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03.09.2022 13:29 Відповісти
Територія Мелітополя - це, звісно, Україна. Територія. А ось населення цієї території, за осоьистими спостереженнями, ватне на вс голову і відсотків на 90, мінімум. Так що рюцьке мір їх дістав живцем. Нехай їдять ополониками.
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03.09.2022 13:53 Відповісти
Ти б уже руський флаг цілував,як би там 90% громадян були ватні.
особисті спостереження через телевізор?
а ополоник приклади собі до лоба, може щось на місце стане.
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03.09.2022 14:28 Відповісти
Ой моз не зможе списувати бабло на лікування херзна кого
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03.09.2022 14:08 Відповісти
 
 