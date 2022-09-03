Загарбники вирішили заборонити ввезення ліків на тимчасово окуповані території, - мер Мелітополя Федоров

Російські загарбники порушують норми міжнародного гуманітарного права в тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це у Telegram повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони (російські окупанти. - Ред.) вирішили заборонити ввезення на тимчасово окуповані території будь-яких товарів першої необхідності, включаючи життєво необхідні ліки та засоби гігієни для дітей та дорослих.



Тисячі мелітопольців, що страждають на хронічні захворювання, можуть опинитися на грані життя та смерті. Адже придбати у місті ліки імпортного виробництва неможливо", - наголосив очільник міста.

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