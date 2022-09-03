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Затримано коригувальника, який ​​здавав росіянам позиції ЗСУ в Києві, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Правоохоронці затримали киянина та повідомили йому про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік неодноразово передавав представнику Росії через месенджер інформацію про розташування та рух на території Києва підрозділів та військової техніки ЗСУ.

Робив він це упродовж липня - серпня з корисливих мотивів. До вказаних повідомлень коригувальник додавав GPS-координати військових об’єктів та фото місць дислокацій.

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Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час вчинення злочину.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
это было самое дорогое перевоспитание за деньги и жизни населения и граждан. Причем процесс оплаты еще далек до завершения.

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03.09.2022 13:19
+7
А за скумбрію щось і не згадують.
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03.09.2022 13:13
+6
А можна було б тихенько закопати зрадника або розібрати на органи для поранених.
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03.09.2022 13:18
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А за скумбрію щось і не згадують.
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03.09.2022 13:13 Відповісти
это было самое дорогое перевоспитание за деньги и жизни населения и граждан. Причем процесс оплаты еще далек до завершения.

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03.09.2022 13:19 Відповісти
Сім'я не без виродка....
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03.09.2022 13:17 Відповісти
коли вже буде не затримано, а знищено?
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03.09.2022 13:18 Відповісти
А можна було б тихенько закопати зрадника або розібрати на органи для поранених.
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03.09.2022 13:18 Відповісти
родственники против. И потом - а вдруг это наш будущий президент?
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03.09.2022 13:24 Відповісти
Недопускать , недоразвитых до выборов ! После ГЕНОЦИДА в Буче ,Мариуполе , Херсоне опять на грабли наступать⁉️
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03.09.2022 14:34 Відповісти
Согласен. Пациенты ПНД и психиатрических клиник не должны допускаться к избирательному процессу. А с остальными что делать?
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03.09.2022 16:52 Відповісти
А куди ***** подінете?
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03.09.2022 15:52 Відповісти
квартальні орденоносці - батальон "Закликун-Банкова"
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03.09.2022 13:23 Відповісти
Шаблонні СБУ-шні затримання, звинувачееня і обшуки якихось анонімів схожі на імітацію роботи зе-СБУ.
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03.09.2022 13:24 Відповісти
Яке СБУ така і робота
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03.09.2022 13:27 Відповісти
Шуфрич - мразь корректировал ,СЕЙЧАС ГОЛУСУЕТ ВМЕСТЕ С ЗЕУБЛЮДКАМИ и ходит неприкосновенный🤮
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03.09.2022 14:36 Відповісти
дайте бубу, звері....
ваша колумбія - пароплавами зерно...
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03.09.2022 13:32 Відповісти
самое странное что почему то СБУ ждет месяц-два пока предатель все сдает а потом "задерживает" - почему сразу не накрыть падлу?
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03.09.2022 13:33 Відповісти
От здають-накривають. А те щоб бомбанули урядовий квартал-не було такого. Дивно. Договорняк?
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03.09.2022 13:37 Відповісти
а смысл бомбить урядовый они же все в бункере прячутся противо-ядерном
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03.09.2022 13:39 Відповісти
Думав,що злапали когось з офісу президента((
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03.09.2022 13:35 Відповісти
Фото киянина покажіть , щоби ми знали , кого пи@ дити 😠
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03.09.2022 13:44 Відповісти
Чому за рахунок українців,якщо в нас військовий стан,війна! Ця мерзота заслуговує смертної кари. люди ,діточки, що загинули чер дії таких нелюдей теж хотіли жити ,але зрадник їм не залишав шансів,не пожалів,то що це за милосердя до вбивці?!!! Бо він є спывучасник вбивств та руйнувань,він такий же каратель і душогуб як і рашисти ,тільки ще гірший, бо кат свого народу!
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03.09.2022 14:10 Відповісти
Почему так долго он смог это делать?!
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03.09.2022 14:12 Відповісти
А чего его морду лица не показуете? Украинцы должны знать кого совковой лопатой по е.лу бить.
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03.09.2022 14:42 Відповісти
Зробити алею зрадників і вішати їх там, щоб інші бачили і можливо задумувались чи це того варте.
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03.09.2022 16:19 Відповісти
Наша влада, и предыдущая и нынешняя, по тв всем показала и рассказала про завод Артёма, киевскую Рембазу. Какое где оборудование купили, и чего на этом оборудовании делать собираются. Последствия киевляне знают. Пердуляк регулярно всем всё показывает и рассказывает. Какие ещё корректировщики нужны?!
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03.09.2022 17:25 Відповісти
Вангую. Прокурор попросить 5 років, суддя дасть 3 роки умовно. Якби і СБУ працює і п'ята колона свою роботу робить і головне все законно для тупого і безхребетного лекторату.
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03.09.2022 17:35 Відповісти
Цього зрадника разом з прокурором і судьєю повісити на одному дереві.
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03.09.2022 20:12 Відповісти
 
 