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Внаслідок обстрілу Миколаївщини загинула 8-річна дитина, 4 особи дістали поранення, - облрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаївщина

Російські окупанти обстріляли Березнегувате на Миколаївщині.

Про це повідомила голова облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз: Миколаївська область, Березнегувате - загибла дитина 8 років, 4 отримали осколкове поранення, двоє з них - діти.
м. Миколаїв - 2 поранених", - йдеться в повідомленні.

На місцях "прильотів" працюють рятувальники та медики. Інформація про постраждалих уточнюється.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Якщо із зими і до весни військові дії перейдуть, як сказали до статичних, то яких масштабiв будуть руйнування Харкова, Миколаєва, Сумщини, Запоріжжя на веснi?
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03.09.2022 13:48 Відповісти
Бідні діти…
Потвори продовжують методично займатися терором..
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03.09.2022 13:56 Відповісти
Дітей потрібно вивезти в безпечні міста або за кордон , бо бидло кацапське полює саме на наших дітей і мирне населення !!
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03.09.2022 13:59 Відповісти
Рашиські варвари вбивають наших дітей ,руйнують міста і села і все це робится свідомо,будь ти проклята росія і народ цієїх імперії зла.
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03.09.2022 15:39 Відповісти
 
 