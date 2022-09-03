Генерала армії РФ Чайка, який командував операцією із захоплення Києва, судитимуть в Україні
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Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що високопосадовець російської армії 24 лютого віддав наказ на вторгнення на територію України підпорядкованому особовому складу, який у той час перебував на території Білорусі.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру Нацполіції України, інформує Цензор.НЕТ.
Також правоохоронці з’ясували, що в березні 2022 року генерал проживав у селі Здвижівка Бучанського району та керував бойовими діями із захопленого дитячого садка.
Крім того, він вручав російським військовим державні нагороди у селі Катюжанка.
"Вторгнення російських загарбників на територію України супроводжувалося окупацією населених пунктів, бомбардуванням цивільних об’єктів. Це призвело до загибелі мирного населення, у тому числі дітей. Офісом Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт щодо генерал-полковника зс рф", - резюмують у поліції.
Імені генерала не вказано, але за доданою світлиною та описом можна встановити, що йдеться про генерал-полковника Олександра Чайка, який у зазначений період обіймав посаду командувача східного військового округу ЗС РФ.
Як повідомляється на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в період з лютого по квітень 2022 року Чайко керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку.
Раніше Олександр Чайко неодноразово очолював групу російських військ у Сирії, зокрема як командувач угрупування. За участь у знищенні мирних жителів Сирії у 2020 році заохочений званням героя Росії, після повернення з Сирії у 2021 році - черговим військовим званням генерал-полковник.
За даними британської розвідки, у травні 2022 року Чайка усунули з посади командувача східного округу ЗС РФ.
Нагадаємо, 2 травня стало відомо, що повідомлено про підозру командувачу Східного військового округу ЗС РФ. Російський генерал-полковник Олександр Чайко брав участь у підготовці, плануванні та організації вторгнення підпорядкованих йому підрозділів на територію північних областей України.
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лично я считаю, что трибунал должен проходить в Нюрнберге!
где, наконец, должна быть поставлена жирная точка, которую "забыли" поставить США и Британия в 1945 году......
к тому же, плешивый любит символизм, вот и будет ему символизм....