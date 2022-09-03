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Генерала армії РФ Чайка, який командував операцією із захоплення Києва, судитимуть в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генерал,рф,чайко

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що високопосадовець російської армії 24 лютого віддав наказ на вторгнення на територію України підпорядкованому особовому складу, який у той час перебував на території Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Нацполіції України, інформує Цензор.НЕТ.

Також правоохоронці з’ясували, що в березні 2022 року генерал проживав у селі Здвижівка Бучанського району та керував бойовими діями із захопленого дитячого садка.

Крім того, він вручав російським військовим державні нагороди у селі Катюжанка.

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"Вторгнення російських загарбників на територію України супроводжувалося окупацією населених пунктів, бомбардуванням цивільних об’єктів. Це призвело до загибелі мирного населення, у тому числі дітей. Офісом Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт щодо генерал-полковника зс рф", - резюмують у поліції.

Імені генерала не вказано, але за доданою світлиною та описом можна встановити, що йдеться про генерал-полковника Олександра Чайка, який у зазначений період обіймав посаду командувача східного військового округу ЗС РФ.

Як повідомляється на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в період з лютого по квітень 2022 року Чайко керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку.

Раніше Олександр Чайко неодноразово очолював групу російських військ у Сирії, зокрема як командувач угрупування. За участь у знищенні мирних жителів Сирії у 2020 році заохочений званням героя Росії, після повернення з Сирії у 2021 році - черговим військовим званням генерал-полковник.

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За даними британської розвідки, у травні 2022 року Чайка усунули з посади командувача східного округу ЗС РФ.

Нагадаємо, 2 травня стало відомо, що повідомлено про підозру командувачу Східного військового округу ЗС РФ. Російський генерал-полковник Олександр Чайко брав участь у підготовці, плануванні та організації вторгнення підпорядкованих йому підрозділів на територію північних областей України.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Цього бидляка дістати неможливо , бо воно сидить десь в мухосранських чигирях , жере водяру і в ... й не дує 🤬
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03.09.2022 13:56
+9
*самым гуманным судом в Мире"?
лично я считаю, что трибунал должен проходить в Нюрнберге!
где, наконец, должна быть поставлена жирная точка, которую "забыли" поставить США и Британия в 1945 году......
к тому же, плешивый любит символизм, вот и будет ему символизм....
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03.09.2022 14:01
+8
ЧістА кацапсячій *****
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03.09.2022 13:53
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ЧістА кацапсячій *****
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03.09.2022 13:53 Відповісти
Но Киев взять оказалась кишка тонка и у этой чайки, и у ботоксного и у 2-й недоармии мародеров
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03.09.2022 13:54 Відповісти
Главные и самые опасные у них Ермак с Патрушевым были, вот они и обосрались. Но по-прежнему продолжают делать вид, что их штаны чистые.
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03.09.2022 14:28 Відповісти
Цього бидляка дістати неможливо , бо воно сидить десь в мухосранських чигирях , жере водяру і в ... й не дує 🤬
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03.09.2022 13:56 Відповісти
*самым гуманным судом в Мире"?
лично я считаю, что трибунал должен проходить в Нюрнберге!
где, наконец, должна быть поставлена жирная точка, которую "забыли" поставить США и Британия в 1945 году......
к тому же, плешивый любит символизм, вот и будет ему символизм....
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03.09.2022 14:01 Відповісти
Згоден! Якщо його буде судити суд Татарова - Єрмака, максимум це відпустять під заставу…
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03.09.2022 14:21 Відповісти
Этого быдлана надо засудить и одновременно дать грамоту за самую тупую операцию "по взятию Киева за 2 дня"
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03.09.2022 14:03 Відповісти
Грамотою для нього буде петля на шиї.
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03.09.2022 19:40 Відповісти
Иого ше б якось заманити в Киів.
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03.09.2022 14:35 Відповісти
Він недоступний
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03.09.2022 14:38 Відповісти
Дурнєю маються. Судити потрібно тих, кого можна покарати, а у нас влаштовують вистави з судами над тими, до кого не можуть дотягнутися. Не має чим зайнятися
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03.09.2022 14:41 Відповісти
будуть..... так як путлєра за збитий бойінг уже судили !! ЦЕНЗ хоть не пиши ці вологі мрії зелених ідотів , мабуть з " єдиночесних новин " висосали цю новину для лохів ...
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03.09.2022 15:00 Відповісти
Ну і для кого цей черговий цирк? Вони "дистанційно" типу, "судитимуть", генерала москальських орків, який спокійно себе почуває в москальській орді, жере, бухає, грає свою москальську сучку та й далі вбиває українців... ДЕ СУДИ НАД ВЖЕ ПОЛОНЕНИМИ вищими офіцерами москальської орди??? Де ці процеси? Не треба цих "квартальних" "шоу-судів", ви присудіть реальні строки реальним москальським офіцерам, яких нащі воїни брали в полон... КОЛИ вже будуть ці реальні, а не фейкові "дистанційні" шоу-суди??? Коли буде хоч один??? Чи можливо всіх тих москальських офіцерів ZEлена мерзота вже віддала своїм москальським партнерам?
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03.09.2022 15:26 Відповісти
Путіна судити треба.
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03.09.2022 15:50 Відповісти
Знов зачоно? Ну і для чого цей цирк? Впіймайте, привезіть до Києва і привселюдно судіть. Отоді це буде справжнє правосуддя.
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03.09.2022 16:02 Відповісти
Хватит постить ху...ю!! Вы сначала достаньте его а потом будете судить. До сраки заочный суд - лучше послать ликвидатора и сделать дело по тихому.
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03.09.2022 16:31 Відповісти
Отак і будемо судити по одному заочно і так само заочно будемо кукіш нюхати замість репарацій, якщо не узаконимо стан війни. Але Покищоневтіку на це наплювати,- гроші в Омані і тепле місце очевидно підготував на випадок, якщо перефарбувати Боневтіка в Наполевовчика не дозволить народ.
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03.09.2022 17:26 Відповісти
 
 