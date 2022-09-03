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Росіяни вже кілька діб перекидають до Криму техніку та солдатів, - кримськотатарський активіст Барієв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим

Упродовж п’яти діб Росія активно перекидає у Крим військову техніку та солдат.

Про це заявив голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Криму багато російської техніки, багато російських солдат. Перекидання техніки відбувається вже близько п’яти діб. Техніку перевозять як залізницею по Керченському мосту, так і автотранспортом. Також нам повідомляли, що з РФ до Криму перекривали автомагістраль для цивільних осіб", - зазначив Барієв.

За його словами, на півночі та заході Криму наразі сконцентровано багато солдат і техніки.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
Если она в Крыму, то в сторону Беларуси и в сторону Воронежа ее нету. И быстро ее перекинуть не смогут. И оба этих направления куда сильнее угрожают Москве.

Если кацапы будут воевать как им хочется в любом месте открывая фронт, заставляя нас растянуть силы на 3000-4000км (изогнутых) фронта, а мы можем наступать только на ОРДЛО и Крым, то войну так не выиграть. Это нам надо иметь тридцатрикратный перевес в технике, которого нету и не будет.

Заключили договорнячки Ермак с Хламидией, обменяв фуфло (как, скажем, отсутствие обстрелов искандерами каких-то мест в Киеве, когда они ими уже не могут стрелять без разведки, это не gps-ракеты, зато тут же все они ушли в Белгород и спокойно лупят куда угодно) на реальную опасность для кацапов. Или по глупости, так как кацапы всегда отстреляют все до последнего и в последний момент продадут идиотам это в обмен на что-то выгодное, или же за взятку.
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03.09.2022 14:43
+4
Буряты закончились...,остальные народности рабZeи самоуничтожатся..., поскольку газ и нефть с 1 декабря уже не стратегическое оружие мавзолейных ублюдков...
Эмбарго...это пол беды...Бяда что Гуталина почти нету...🦍у обезьЯн путлера 🤣
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03.09.2022 15:23
+2
Не все одразу і не так швидко. І міст, і всі військові бази орків в Криму будуть зруйновані. Кримнаши можуть вже пакувати валізи якщо не хочуть веслами гребти. А нашим людям дочекатися в безпечному місці визволення.
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03.09.2022 16:31
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чем больше сдадим, тем лучше
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03.09.2022 14:41 Відповісти
Если она в Крыму, то в сторону Беларуси и в сторону Воронежа ее нету. И быстро ее перекинуть не смогут. И оба этих направления куда сильнее угрожают Москве.

Если кацапы будут воевать как им хочется в любом месте открывая фронт, заставляя нас растянуть силы на 3000-4000км (изогнутых) фронта, а мы можем наступать только на ОРДЛО и Крым, то войну так не выиграть. Это нам надо иметь тридцатрикратный перевес в технике, которого нету и не будет.

Заключили договорнячки Ермак с Хламидией, обменяв фуфло (как, скажем, отсутствие обстрелов искандерами каких-то мест в Киеве, когда они ими уже не могут стрелять без разведки, это не gps-ракеты, зато тут же все они ушли в Белгород и спокойно лупят куда угодно) на реальную опасность для кацапов. Или по глупости, так как кацапы всегда отстреляют все до последнего и в последний момент продадут идиотам это в обмен на что-то выгодное, или же за взятку.
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03.09.2022 14:43 Відповісти
Будет чем удобрять украинскую землю.
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03.09.2022 15:12 Відповісти
Буряты закончились...,остальные народности рабZeи самоуничтожатся..., поскольку газ и нефть с 1 декабря уже не стратегическое оружие мавзолейных ублюдков...
Эмбарго...это пол беды...Бяда что Гуталина почти нету...🦍у обезьЯн путлера 🤣
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03.09.2022 15:23 Відповісти
А просили ж бомбанути той міст!!... не захотіли. Тепер нова проблема, знову полізуть з Криму на Південь!
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03.09.2022 15:58 Відповісти
Не все одразу і не так швидко. І міст, і всі військові бази орків в Криму будуть зруйновані. Кримнаши можуть вже пакувати валізи якщо не хочуть веслами гребти. А нашим людям дочекатися в безпечному місці визволення.
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03.09.2022 16:31 Відповісти
так просили ж думати у 2019 році. Не захотіли, бо всім захотілося поржать і посRать. Ну так час настав, починайте ржать, ракет немає, бо Володя Боневтік всі гроші і час закатав в асфальт. Немає і ППО, щоб знищувати ворожі ракети, які летять на Миколаїв, Одесу, Харків, Кривій Ріг, Запоріжжя та інші міста. Зато можні від душі поржать, дивитися кожного вечора відоси, що все нормально, гуманітарка мародериться, своя братва в бункерах і в Польщі,.. і ще раз передивитися кіно про Голобородьку і пишатися про свій вибір.
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03.09.2022 19:22 Відповісти
може буде добре хлопати)
і далеко буде видно,

х@йло як засцяв що зсу забере крим
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03.09.2022 19:27 Відповісти
 
 