Росіяни вже кілька діб перекидають до Криму техніку та солдатів, - кримськотатарський активіст Барієв
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Упродовж п’яти діб Росія активно перекидає у Крим військову техніку та солдат.
Про це заявив голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В Криму багато російської техніки, багато російських солдат. Перекидання техніки відбувається вже близько п’яти діб. Техніку перевозять як залізницею по Керченському мосту, так і автотранспортом. Також нам повідомляли, що з РФ до Криму перекривали автомагістраль для цивільних осіб", - зазначив Барієв.
За його словами, на півночі та заході Криму наразі сконцентровано багато солдат і техніки.
Топ коментарі
+6 Vlad Cheh
показати весь коментар03.09.2022 14:43
+4 Senator 0eaca536
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+2 Арнила
показати весь коментар03.09.2022 16:31
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Будь ласка, зачекайте...
Если кацапы будут воевать как им хочется в любом месте открывая фронт, заставляя нас растянуть силы на 3000-4000км (изогнутых) фронта, а мы можем наступать только на ОРДЛО и Крым, то войну так не выиграть. Это нам надо иметь тридцатрикратный перевес в технике, которого нету и не будет.
Заключили договорнячки Ермак с Хламидией, обменяв фуфло (как, скажем, отсутствие обстрелов искандерами каких-то мест в Киеве, когда они ими уже не могут стрелять без разведки, это не gps-ракеты, зато тут же все они ушли в Белгород и спокойно лупят куда угодно) на реальную опасность для кацапов. Или по глупости, так как кацапы всегда отстреляют все до последнего и в последний момент продадут идиотам это в обмен на что-то выгодное, или же за взятку.
Эмбарго...это пол беды...Бяда что Гуталина почти нету...🦍у обезьЯн путлера 🤣
і далеко буде видно,
х@йло як засцяв що зсу забере крим