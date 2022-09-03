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Окупанти пропонують місцевим на Херсонщині заповнювати анкети, щоб отримати паспорт РФ, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

паспорт,рф

Російські загарбники на окупованій Херсонщині пропонують місцевим заповнювати анкети на отримання паспорта РФ.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"В смт Велика Лепетиха Каховського району військові РФ ходять по будинках та пропонують жителям заповнювати анкети на отримання паспорта РФ", - йдеться в повідомленні.

Водночас, окупанти практично знищили Нововоронцовську громаду. Обстріли тривають цілодобово, у громаді багато зруйнованих та пошкоджених приватних будинків та об’єктів інфраструктури. Також люди вимушені жити без води та світла, бо через бойові дії немає можливості відремонтувати пошкоджені мережі. В самому селищі Нововоронцовка із більш як 6 тис. жителів лишилось - близько 400.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Паспорт можна отримати а потім викинути на смітник бо це -не за бажанням людини а примусово (створили такі умови без вибору)
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03.09.2022 14:41 Відповісти
немає вибору, це коли тебе в камеру посадили - на Донбасі вони теж 8 років не мали вибору але отримували подвійну пенсію, діти та онуки їх пільги у навчальних закладах + комуналка майже халявна
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03.09.2022 14:48 Відповісти
Правильно. И, одновременно, с получением паспорта, вручается повестка. Ибо не/уй.
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03.09.2022 14:44 Відповісти
 
 