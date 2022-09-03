952 3
Окупанти пропонують місцевим на Херсонщині заповнювати анкети, щоб отримати паспорт РФ, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники на окупованій Херсонщині пропонують місцевим заповнювати анкети на отримання паспорта РФ.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"В смт Велика Лепетиха Каховського району військові РФ ходять по будинках та пропонують жителям заповнювати анкети на отримання паспорта РФ", - йдеться в повідомленні.
Водночас, окупанти практично знищили Нововоронцовську громаду. Обстріли тривають цілодобово, у громаді багато зруйнованих та пошкоджених приватних будинків та об’єктів інфраструктури. Також люди вимушені жити без води та світла, бо через бойові дії немає можливості відремонтувати пошкоджені мережі. В самому селищі Нововоронцовка із більш як 6 тис. жителів лишилось - близько 400.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Роман Марушка 5978a8d4
показати весь коментар03.09.2022 14:41 Відповісти Мені подобається 0
Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар03.09.2022 14:48 Відповісти Мені подобається 1
belge
показати весь коментар03.09.2022 14:44 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...