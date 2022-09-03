Окупанти пропонують місцевим на Херсонщині заповнювати анкети, щоб отримати паспорт РФ, - ОВА

Російські загарбники на окупованій Херсонщині пропонують місцевим заповнювати анкети на отримання паспорта РФ.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"В смт Велика Лепетиха Каховського району військові РФ ходять по будинках та пропонують жителям заповнювати анкети на отримання паспорта РФ", - йдеться в повідомленні.

Водночас, окупанти практично знищили Нововоронцовську громаду. Обстріли тривають цілодобово, у громаді багато зруйнованих та пошкоджених приватних будинків та об’єктів інфраструктури. Також люди вимушені жити без води та світла, бо через бойові дії немає можливості відремонтувати пошкоджені мережі. В самому селищі Нововоронцовка із більш як 6 тис. жителів лишилось - близько 400.

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