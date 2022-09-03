Якщо МАГАТЕ не може гарантувати безпеку на ЗАЕС, варто негайно вводити на станцію миротворців ООН, - Порошенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко закликав до запровадження миротворчої місії ООН на Запорізькій АЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"На моє глибоке переконання, оскільки йдеться про глобальну ядерну безпеку, то потрібно негайно проводити рішення по демілітаризації ЗАЕС і розміщенню там миротворчих підрозділів за рішенням Ради безпеки ООН. Це є найбільш швидкий і на мою думку найбільш ефективний крок", - наголосив п’ятий Президент в ефірі французького телеканалу LCI.
"Звичайно, це не дуже належить до компетенції МАГАТЕ, але МАГАТЕ має чесно сказати – якщо воно не здатне зупинити російські війська, а відповідно не здатне гарантувати безпеку, то воно має підтримати мою пропозицію, пропозицію окремих країн-членів Євросоюзу. І оскільки це підрозділ Об’єднаних Націй - вийти на Раду Безпеки ООН з цією пропозицією", - додав Порошенко.
За словами лідера "ЄС", демілітаризація ЗАЕС – це один із небагатьох ефективних кроків, які врятують світ.
"Я розраховую на підтримку Франції як постійного члена РБ ООН в просування цієї дуже важливої ініціативи. Я хочу подякувати президенту Французької Республіки Еммануелю Макрону за титанічні зусилля, які були спрямовані для врегулювання ситуації. Я дякую окремим країнам Євросоюзу, які підтримали мою ідею, мою пропозицію провести рішення про застосування миротворців з мандатами РБ ООН, щоб вони взяли під контроль ситуацію на ядерних об’єктах, включно із Запорізькою АЕС, і захистили Європу та світ від nuclear contamination – ядерного забруднення", – підсумував Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Але не факт що до того коли зайдуть миротворці ЗАЕС буде підірвана
Но то что эти оккупанты могут сотворить это факт . Даже если и РОссия пострадает им будет пофиг.
Так що події 24/02 з "боневтік" мало що вирішували. Якби втік - було би чуть краще (чи навіть гірше - скоріш за все, бо ще не вистачало бардаку в керівництві...) але значні території так чи інакше були би здані ворогу.
після сепарского зїзду в 2004му. де патріоти. закрили очі... на пряму ст110 Конституції Украиїни..
а в моквабади посмотрели и подумали---- о так можно делить Украину и нибудет ниччего....
ибо там "патриоты" за бабло продадут все....
где патриот за года 4 с 2004 по 2008 из жалкого миллионера вылезл в миллиардеры. сидя на должностях
тошно от вас мразей
также бездеяльнисть после газового шантажа рашкой в 2005мм... также многие договорняки...
и припомните чем закончилось сепаркое дело... за сепарский сьбезд... и что говорит про это Конституция.. всего 3 пункта.. строчек на 10-15 в сумме--------лишение свободы.
и может помните что бывшй глава избирательного штаба Ющенка. ( ныне покойный Зинченко) говорил про Порошенка--- гугл в помощь)) и как это сбылось))) что ктото пришел делать бабло--------и по факту стал раза в 4 богаче))
и что делали патриоты? как слазили с газовой иглы..
уж простите но будучи хотябы человеком мыслящим за страну можно было многое сделать.
нефтегазовая зависимость?
была ли глобальная программа энергонезависимости?---нет...
скольк НПЗ были рабочими а сколько были проданы закрыты/порезаны.
кричите кругом одни предатели?-- а давайте по факту сколько было украинских школ в Крыму с полным цыклом обучения? штук 10? в этом виноват крымчанин? что ему 20-30 лет раша промывала мозги? или ответственнен в том числе "патриот" сидящий в Киеве и рубящий бабло?
из 1го результата гугла (В 2013 году 7 школ Крыма осуществляли полный цикл обучения на украинском языке, 15 школ - на крымскотатарском языке, кроме того, действовало несколько школ с обучением на двух языках.)
СЕМЬ!!!!!! на сколько? 2-3х миллионный Крым?
и тем неменние..
проведите анализ если есть мозг-----------на тот "якобы рехферендум" от силы пришло 30% -------- наверно еще куча завезенных.. и скольк % они там нарисовали?
вот и выходит из 2-3хмлн небольше 20%-30% были за рашку.. и то не факт.. могли ставить и против...
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велике крадивнцысттво.. это когда для страны газ по 450. а ты сидя пятой точкой в депутатах и на должностях... при этой цене имея заводы.. както богатеешь раза в 4...
и чтото сомневаюсь что цены на его конфеты росли.... видать газ для него был по "особой патриотичной цене"
І ще: Порох тоді справді, міліардером не був; аде був на підході, півмільярда вже мав, так тоді Форбс оцінював. Так що він збагатився не в 4 рази, а в два. Ну, це так, заради точності.
Але те, що починати тоді потрібно було реформи - це правда. Але інша сторона правди полягає в тому, що електорату тоді реформи не потрібні були. І такий висновок випливає з наступних виборів, в яких прагматики (з Нашої України... хоча ще ті прагматики... але кращих не було) завжди опинялись в меншості і для отримання влади мусіли блокуватися з популістими ЮВТ і Мороза. Добро би ще з популістами... але ж з тушками! І ще нагадаю, що Майдан 2004- стояв лише за чесні вибори, інші вимоги (зокрема про реформи) декларував дуже глухо, бо окрім чесних виборів, тоді сам народ не розумів, що йому потрібно і що він хоче. Тому тоді реформи можна було запроваджувати лише хунтою; але хунта, ще раз повторюсь - це крах державності України.
Це ми, виборці, винуваті в тому, стався відкат. Як в 2006-му, так в 2019-му. Найбільше ми винуваті.
-------- в каком году в 2004?
открываю банально гугл и туже википедию
Список самых богатых людей Украины (2008)
22↑ 25 Петр Порошенко 1100 иными словами 1,1 лярд))))
Список самых богатых людей Украины (2007)
25 ? Петр Порошенко 504
в свое время неленился и гуглил. находил даже хорошие статейки из богатейших людей европы или на английском или на польском..и там те списки куда подробней были..
2)тому тоді реформи можна було запроваджувати лише хунтою; але хунта, ще раз повторюсь - це крах державності України.
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тоесть нужна хунта чтоб проводить хотябы реформы по энергосбережению?)
к слову разбирал хлам. нашел рекламу с Луценком--снимем депутатскую неприкосновенность.... калердарик 2004 года был.))))
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знаете что мне гыдко было от патриотов??
чтобы изменить закон под Луценка и делать прокурором легко нашлись голоса...
а чтоб принять нужные законы---- там де "патриоты" били себя в грудь и расказывали какие молодцы... нехватило 2х лет.
если неошибусь октябрь-ноябрь 2019. адвокат по делам Майдана ---сказала следующее 2 года нас никто не слышал и непринимал нужный закон.. я обьявляю голодовку---- в этой студии был Арахамия --- и он ей сказал--- прийдем на сессию--проголосуем...
но она уперлась. нет голодовка..... выходит "патриотов" терпим...
ПОНЕДІЛОК, 20 ТРАВНЯ 2019, 18:11
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П'ятий президент України Петро Порошенко втратив статус мільярдера незабаром після обрання на пост глави держави в 2014 році.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до 705 мільйонів доларів.
Найдорожчий актив екс-президента України - кондитерська компанія Roshen. Серед інших активів Порошенка - банк, телеканал, страхова компанія, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств, зазначає Bloomberg.
За даними агентства, найбагатший українець Рінат Ахметов з 2014 року втратив ще більше - 50% капіталу. У нього залишилося 5,5 млрд доларів.
капитал это не только бабло в сейфе. это и стоимость акций....
когда война приходит в дом.. то и стоимость этого дома падает...
тем неменее Порошенко сколько магазинов открыл? штук 20 в тот же 2014ый или 2015й...
странно... люди во время войны врятли будут закупать шоколядки....уж простите есть надобности поважней...
фантастична нагода ввести "блакитні шоломи" під зірково-смугастим прапором, як в Кореї.
а будут кацапи вякати, жахнути по них Хімерами
Есть десятки рабочих способов через ООН военным способом выгнать Россию из Украины. Через тот самый ООН и через тот самый Совет Безопасности, если Китай воздержится, а не проголосует против. А он может воздержаться. Кацапы с однократным вето по существующему механизму даже с купленной Африкой не смогут ничего сделать.
Но этого не делают, потому что не хотят. США и остальные. Не хотят того, чтобы ООН их обязало атаковать российские войска. Они даже испугались топить ржавый корытный флот, когда требовались поставки продовольствия. При этом имея крупнейшие аэродромы прямо у Черного Моря и авианосцы 2 штуки в средиземном для поддержки с дозаправкой в воздухе там дальность работы тысячи километров. Это военная акция с нулевыми потерями для них была бы. Выбить всех кацапов на 150км от морского пути из Одессы в Средиземное море. Самая легкая задача сделать там бесполетную зону и потопить все корабли и требующие набирать воздуха шноркелем дизельные подлодки, а атомных тут нет. Но этого сделано не было. Им просто это невыгодно, их вполне устраивает ситуация деглобализации Европы и переориентация на США, чтобы нанести ущерб Китаю. Разумное и стратегически выгодное решение для США на ближайшие десятилетия, заботятся о своей стране, а что до помощи, то они считают, что итак дают достаточно. Упрекнуть их невозможно, делают как выгодно лично себе, что и должны делать политики для своей страны.
Чи у вашій методичці тільки такі посили, без фактів?
Але ж ви, брехуни-73/43%зебіли в 2019-му вирішили інакше - "сойтись где то посредінє"
ПОХОЖЕ - захват атомных станций один из новых методов ведения войны хутиным .
Верховна Рада уже признала рашу - страной терроризма ?
Сильно в тебе вийшло отих миротворців на Донбасі ввести?
Якщо так - підтримую.
Просто цікавить: у вас там, окрім спеціальних знань, дають і політінформацію штибу "ЄрZЕ найвизначніші полководці-дипломати **********" чи ще не додумались до такого?
Але ж додумались до того, що, мовляв, за "цілих 5 років" нічого не було зроблено для укріплення обороноздатності України та її міжнародного становища..., судячи з твого висеру...
Це ж так просто зрозуміти...
Якщо хочеш зрозуміти...
Но Они даже боятся их признать террористами, а вы все видите хорошее, где его просто нет.
Но с тех пор прошло уже почти 70 лет.
Стоп, ти навіть не читав, що до 2014-го року Україна масово приймала участь в миротворчих операціх; і навіть не знаєш, що і нині - подекуди...
Так хто придурок?