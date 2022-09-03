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війна (56233) МАГАТЕ (373) ООН (2758) Порошенко (13229) Запорізька АЕС (885)

Якщо МАГАТЕ не може гарантувати безпеку на ЗАЕС, варто негайно вводити на станцію миротворців ООН, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко,петро

Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко закликав до запровадження миротворчої місії ООН на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"На моє глибоке переконання, оскільки йдеться про глобальну ядерну безпеку, то потрібно негайно проводити рішення по демілітаризації ЗАЕС і розміщенню там миротворчих підрозділів за рішенням Ради безпеки ООН. Це є найбільш швидкий і на мою думку найбільш ефективний крок", - наголосив п’ятий Президент в ефірі французького телеканалу LCI.

"Звичайно, це не дуже належить до компетенції МАГАТЕ, але МАГАТЕ має чесно сказати – якщо воно не здатне зупинити російські війська, а відповідно не здатне гарантувати безпеку, то воно має підтримати мою пропозицію, пропозицію окремих країн-членів Євросоюзу. І оскільки це підрозділ Об’єднаних Націй - вийти на Раду Безпеки ООН з цією пропозицією", - додав Порошенко.

За словами лідера "ЄС", демілітаризація ЗАЕС – це один із небагатьох ефективних кроків, які врятують світ.

"Я розраховую на підтримку Франції як постійного члена РБ ООН в просування цієї дуже важливої ініціативи. Я хочу подякувати президенту Французької Республіки Еммануелю Макрону за титанічні зусилля, які були спрямовані для врегулювання ситуації. Я дякую окремим країнам Євросоюзу, які підтримали мою ідею, мою пропозицію провести рішення про застосування миротворців з мандатами РБ ООН, щоб вони взяли під контроль ситуацію на ядерних об’єктах, включно із Запорізькою АЕС, і захистили Європу та світ від nuclear contamination – ядерного забруднення", – підсумував Порошенко.

Читайте: Під час візиту місії МАГАТЕ російських військових вивели з території ЗАЕС, - Гроссі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Порох прав. А если думать как Вы, то не надо стрелять в оккупанта потому он может выстрелить в ответ и убить Вас...
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03.09.2022 14:49
+19
Дипломат Порошенко знає як діє механізм бнзпеки світу, які кнопки і коли потрібно натискати, а Боневтік думає, що його "єдиний канал" какановин і є той механізм, через який на всіх гнати, кричати, вимагати...., головне, що це подобається баранам 73%, мов який у нас грозний і "металевий" Боневтічок. А що було б, якби він втік? То мабуть і АЕС ніхто не захопив, але то таке.
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03.09.2022 14:50
+17
передумовою захоплення ЧАЕС і ЗАЕС стали результати виборів 2019-го року, внаслідок яких стало катастрофічне послаблення України і зокрема ЗСУ багатьма дестабілізуючими фактторами, починаючи з посилення корупції, великого крадівництва, тощо.
Так що події 24/02 з "боневтік" мало що вирішували. Якби втік - було би чуть краще (чи навіть гірше - скоріш за все, бо ще не вистачало бардаку в керівництві...) але значні території так чи інакше були би здані ворогу.
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03.09.2022 14:57
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Миротворців ввести звичайно можна.
Але не факт що до того коли зайдуть миротворці ЗАЕС буде підірвана
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03.09.2022 14:46 Відповісти
Порох прав. А если думать как Вы, то не надо стрелять в оккупанта потому он может выстрелить в ответ и убить Вас...
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03.09.2022 14:49 Відповісти
Я не сказал не стреляйте в оккупанта .
Но то что эти оккупанты могут сотворить это факт . Даже если и РОссия пострадает им будет пофиг.
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03.09.2022 14:51 Відповісти
Путлер никогда не сделает себе вреда, а тем более не застрелится.
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03.09.2022 14:59 Відповісти
Кацапы могут только насрать себе в штаны. Вот и всё, что они могут «сотворить».
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03.09.2022 15:30 Відповісти
Рішення Радбезу ООН рашка звісно заблокує і буде далі те, що зараз відбувається(
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03.09.2022 14:48 Відповісти
"К бабке не ходи"!!! Дождемся конечно отчета МЕГАТЕ, но сдается это ничего не решит, или такую хрень придумают, что нормальный человек только у виска покрутит, но пол мира эту хрень схавают.. Да и ООН прямо скажем, далеко не "супер марио" такие закидоны москалей распутывать, та же латентная контора как и крест, и мегате, и т.д....
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03.09.2022 14:54 Відповісти
Щоб МАГАТЕ і Гросі в результаті своєї цієї інспекції не заявили "винуваті обидві сторони конфлікту"... Про напад касапів (міжнародним терміном: агресія) на Україну і в т.ч. ЗАЕС вони нічого не говорять.
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03.09.2022 14:49 Відповісти
Дипломат Порошенко знає як діє механізм бнзпеки світу, які кнопки і коли потрібно натискати, а Боневтік думає, що його "єдиний канал" какановин і є той механізм, через який на всіх гнати, кричати, вимагати...., головне, що це подобається баранам 73%, мов який у нас грозний і "металевий" Боневтічок. А що було б, якби він втік? То мабуть і АЕС ніхто не захопив, але то таке.
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03.09.2022 14:50 Відповісти
передумовою захоплення ЧАЕС і ЗАЕС стали результати виборів 2019-го року, внаслідок яких стало катастрофічне послаблення України і зокрема ЗСУ багатьма дестабілізуючими фактторами, починаючи з посилення корупції, великого крадівництва, тощо.
Так що події 24/02 з "боневтік" мало що вирішували. Якби втік - було би чуть краще (чи навіть гірше - скоріш за все, бо ще не вистачало бардаку в керівництві...) але значні території так чи інакше були би здані ворогу.
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03.09.2022 14:57 Відповісти
передумовою війни в 2014го стала бездіяльність декого в 2005му..
після сепарского зїзду в 2004му. де патріоти. закрили очі... на пряму ст110 Конституції Украиїни..

а в моквабади посмотрели и подумали---- о так можно делить Украину и нибудет ниччего....

ибо там "патриоты" за бабло продадут все....
где патриот за года 4 с 2004 по 2008 из жалкого миллионера вылезл в миллиардеры. сидя на должностях

тошно от вас мразей

также бездеяльнисть после газового шантажа рашкой в 2005мм... также многие договорняки...
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03.09.2022 19:22 Відповісти
да-да-да, я пригадую ЮВТ у кротячій футболці "DCC" на рижемразівському телеканалі... Я пригадую Мороза з його закликами "не розбурхувати"... І я навіть знаю що це тоді було правильним - бо навіть тоді хунта на зразок Франко в Іспанії чи Піночета в Чилі означала би кінець існування України...
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03.09.2022 19:56 Відповісти
тогда припомните кто был секретарем РНБО а кто был министром МВД.

и припомните чем закончилось сепаркое дело... за сепарский сьбезд... и что говорит про это Конституция.. всего 3 пункта.. строчек на 10-15 в сумме--------лишение свободы.

и может помните что бывшй глава избирательного штаба Ющенка. ( ныне покойный Зинченко) говорил про Порошенка--- гугл в помощь)) и как это сбылось))) что ктото пришел делать бабло--------и по факту стал раза в 4 богаче))

и что делали патриоты? как слазили с газовой иглы..
уж простите но будучи хотябы человеком мыслящим за страну можно было многое сделать.

нефтегазовая зависимость?
была ли глобальная программа энергонезависимости?---нет...
скольк НПЗ были рабочими а сколько были проданы закрыты/порезаны.

кричите кругом одни предатели?-- а давайте по факту сколько было украинских школ в Крыму с полным цыклом обучения? штук 10? в этом виноват крымчанин? что ему 20-30 лет раша промывала мозги? или ответственнен в том числе "патриот" сидящий в Киеве и рубящий бабло?

из 1го результата гугла (В 2013 году 7 школ Крыма осуществляли полный цикл обучения на украинском языке, 15 школ - на крымскотатарском языке, кроме того, действовало несколько школ с обучением на двух языках.)


СЕМЬ!!!!!! на сколько? 2-3х миллионный Крым?

и тем неменние..
проведите анализ если есть мозг-----------на тот "якобы рехферендум" от силы пришло 30% -------- наверно еще куча завезенных.. и скольк % они там нарисовали?

вот и выходит из 2-3хмлн небольше 20%-30% были за рашку.. и то не факт.. могли ставить и против...

---------------

велике крадивнцысттво.. это когда для страны газ по 450. а ты сидя пятой точкой в депутатах и на должностях... при этой цене имея заводы.. както богатеешь раза в 4...

и чтото сомневаюсь что цены на его конфеты росли.... видать газ для него был по "особой патриотичной цене"
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03.09.2022 21:05 Відповісти
нема чого мені згадувати Зінченка, я ту його пресуху прекрасно пам'ятаю в прямому ефірі (до речі, дивився на 5-му). Я навіть пам'ятаю статті в ЗМІ перед смертю Зінченка, які передавали, що він просив пробачення в Пороха "за наклеп, я не розібрався" і т.д.
І ще: Порох тоді справді, міліардером не був; аде був на підході, півмільярда вже мав, так тоді Форбс оцінював. Так що він збагатився не в 4 рази, а в два. Ну, це так, заради точності.
Але те, що починати тоді потрібно було реформи - це правда. Але інша сторона правди полягає в тому, що електорату тоді реформи не потрібні були. І такий висновок випливає з наступних виборів, в яких прагматики (з Нашої України... хоча ще ті прагматики... але кращих не було) завжди опинялись в меншості і для отримання влади мусіли блокуватися з популістими ЮВТ і Мороза. Добро би ще з популістами... але ж з тушками! І ще нагадаю, що Майдан 2004- стояв лише за чесні вибори, інші вимоги (зокрема про реформи) декларував дуже глухо, бо окрім чесних виборів, тоді сам народ не розумів, що йому потрібно і що він хоче. Тому тоді реформи можна було запроваджувати лише хунтою; але хунта, ще раз повторюсь - це крах державності України.

Це ми, виборці, винуваті в тому, стався відкат. Як в 2006-му, так в 2019-му. Найбільше ми винуваті.
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03.09.2022 21:22 Відповісти
1)І ще: Порох тоді справді, міліардером не був; аде був на підході, півмільярда вже мав, так тоді Форбс оцінював
-------- в каком году в 2004?

открываю банально гугл и туже википедию

Список самых богатых людей Украины (2008)
22↑ 25 Петр Порошенко 1100 иными словами 1,1 лярд))))

Список самых богатых людей Украины (2007)
25 ? Петр Порошенко 504


в свое время неленился и гуглил. находил даже хорошие статейки из богатейших людей европы или на английском или на польском..и там те списки куда подробней были..

2)тому тоді реформи можна було запроваджувати лише хунтою; але хунта, ще раз повторюсь - це крах державності України.
---------
тоесть нужна хунта чтоб проводить хотябы реформы по энергосбережению?)

к слову разбирал хлам. нашел рекламу с Луценком--снимем депутатскую неприкосновенность.... калердарик 2004 года был.))))

------------------

знаете что мне гыдко было от патриотов??

чтобы изменить закон под Луценка и делать прокурором легко нашлись голоса...

а чтоб принять нужные законы---- там де "патриоты" били себя в грудь и расказывали какие молодцы... нехватило 2х лет.

если неошибусь октябрь-ноябрь 2019. адвокат по делам Майдана ---сказала следующее 2 года нас никто не слышал и непринимал нужный закон.. я обьявляю голодовку---- в этой студии был Арахамия --- и он ей сказал--- прийдем на сессию--проголосуем...
но она уперлась. нет голодовка..... выходит "патриотов" терпим...
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04.09.2022 21:55 Відповісти
Порошенко за час президентства втратив статус мільярдера - Bloomberg

ПОНЕДІЛОК, 20 ТРАВНЯ 2019, 18:11

68935 ПЕРЕГЛЯДІВ


51

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П'ятий президент України Петро Порошенко втратив статус мільярдера незабаром після обрання на пост глави держави в 2014 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до 705 мільйонів доларів.

Найдорожчий актив екс-президента України - кондитерська компанія Roshen. Серед інших активів Порошенка - банк, телеканал, страхова компанія, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств, зазначає Bloomberg.

За даними агентства, найбагатший українець Рінат Ахметов з 2014 року втратив ще більше - 50% капіталу. У нього залишилося 5,5 млрд доларів.
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03.09.2022 21:41 Відповісти
простите вы стали богаче за время войны?

капитал это не только бабло в сейфе. это и стоимость акций....

когда война приходит в дом.. то и стоимость этого дома падает...

тем неменее Порошенко сколько магазинов открыл? штук 20 в тот же 2014ый или 2015й...

странно... люди во время войны врятли будут закупать шоколядки....уж простите есть надобности поважней...
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04.09.2022 21:57 Відповісти
вірно пишеться БоневтИк, бо нікуди не втикає
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03.09.2022 17:22 Відповісти
Гетьман мислить стратегічно !
фантастична нагода ввести "блакитні шоломи" під зірково-смугастим прапором, як в Кореї.

а будут кацапи вякати, жахнути по них Хімерами
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03.09.2022 14:51 Відповісти
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03.09.2022 14:52 Відповісти
Суперова ідея, але чи дослухаються?... Принаймі там у керівника Радбезу в голова мудра.
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03.09.2022 14:53 Відповісти
бот, якщо ти щось по темі сказати нічого не здатен - може, хоч признаєшся, який в тебе був логін до останньої деактивації?
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03.09.2022 14:59 Відповісти
Барига соєва всіма шляхами прагне кацапів закріпити на ЗАЕС. Які ***** миротворці? Це, що кордон між воюючими країнами? Ввести санкції на їх атомну енергетику - це правильно.
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03.09.2022 14:58 Відповісти
Точно так знає міжнародне право Боневтік як і Ви, а страждає 40 мільйонний народ. В додаток напишу, як показала практика, то більшого бариги, як Боневтік в Україні не було з моменту створення Руси.
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03.09.2022 15:09 Відповісти
Какие миротворцы? Как голландцы, которые после Сребренницы поджав хвост убежали из соседнего пгт?

Есть десятки рабочих способов через ООН военным способом выгнать Россию из Украины. Через тот самый ООН и через тот самый Совет Безопасности, если Китай воздержится, а не проголосует против. А он может воздержаться. Кацапы с однократным вето по существующему механизму даже с купленной Африкой не смогут ничего сделать.

Но этого не делают, потому что не хотят. США и остальные. Не хотят того, чтобы ООН их обязало атаковать российские войска. Они даже испугались топить ржавый корытный флот, когда требовались поставки продовольствия. При этом имея крупнейшие аэродромы прямо у Черного Моря и авианосцы 2 штуки в средиземном для поддержки с дозаправкой в воздухе там дальность работы тысячи километров. Это военная акция с нулевыми потерями для них была бы. Выбить всех кацапов на 150км от морского пути из Одессы в Средиземное море. Самая легкая задача сделать там бесполетную зону и потопить все корабли и требующие набирать воздуха шноркелем дизельные подлодки, а атомных тут нет. Но этого сделано не было. Им просто это невыгодно, их вполне устраивает ситуация деглобализации Европы и переориентация на США, чтобы нанести ущерб Китаю. Разумное и стратегически выгодное решение для США на ближайшие десятилетия, заботятся о своей стране, а что до помощи, то они считают, что итак дают достаточно. Упрекнуть их невозможно, делают как выгодно лично себе, что и должны делать политики для своей страны.
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03.09.2022 14:59 Відповісти
Шоб вони там не товклися віиська вводити треба - Якщо не ООН то якоісь неитральноі Бразиліі -- але більшість краін такі похуісти.
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03.09.2022 15:01 Відповісти
бразилія прокасапська. Щас вони собі обирають прокасапського президента - обидва лідери перегонів прокасапські
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03.09.2022 15:06 Відповісти
Не буває нейтральних країн.
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03.09.2022 15:14 Відповісти
При Гітлеру Швеицарія була.
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03.09.2022 15:20 Відповісти
ну, нагадай деталі: куди, якого числа вводили?
Чи у вашій методичці тільки такі посили, без фактів?
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03.09.2022 15:08 Відповісти
По-перше, він пропонував миротворців на Донбас аж до закінчення своїх повноважень в 19му році, не тіільки в 2016-му. По друге, касапи нічого не блокували, бо на ООН нічого не виносилося, тільки були пропозиції. По-третє, це обговрювалося в нормандському форматі на противагу касапським хотєлкам в т.зв. "формулі штанмайєра". По-четверте, для того, щоб це пройшло через ООН, потрібно було рішенням Генасамблеї позбавити касапів права голосу в Радбезі ООН з "українського питання" - і це якраз обговорювалось; а це зміни в Статуті, там потрібно було чуть не 150 голосів"за". І до того все йшло; могло статись.

Але ж ви, брехуни-73/43%зебіли в 2019-му вирішили інакше - "сойтись где то посредінє"
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03.09.2022 15:24 Відповісти
В Украине против Наумова ведётся досудебное расследование по подозрению в госизмене. Оно связано с его возможной ролью в захвате российскими военными Чернобыльской атомной электростанции в первые часы после начала войны

ПОХОЖЕ - захват атомных станций один из новых методов ведения войны хутиным .

Верховна Рада уже признала рашу - страной терроризма ?
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03.09.2022 15:06 Відповісти
давно
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03.09.2022 15:45 Відповісти
Порошенко це сказавши заради піару. Він і сам розуміє, що ніхто війська ООН до АС не пошле.
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03.09.2022 15:07 Відповісти
не стільки для піару (це питання другого порядку), а як в першу чергу для подальшого щемлення касапів і ***** подібними пропозиціями з подальшим накладенням на них санкцій в т.ч. за їхнє голосування на Радбезі ООН (де вони блокуватимуть подібні ініціативи світової спільноти)
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03.09.2022 15:15 Відповісти
краще б таке казав президент наш, але йому не до того
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03.09.2022 21:02 Відповісти
Ну да ООН не проиде - шоб якась неитрально-- впливова краіна рішилась ввести віиська -- Індія наприклад.
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03.09.2022 15:17 Відповісти
Звичайний популізм від шановного Петра Олексійовича... "Щоб не забували"
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03.09.2022 15:28 Відповісти
Петя взявся створювати "оригінальні" рішення.
Сильно в тебе вийшло отих миротворців на Донбасі ввести?
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03.09.2022 15:33 Відповісти
У вас було цілих 5 років для цього. Та щось ніхто не поспішав вводити миротворців. Було купа виправдовувань. Що зараз змінилось? Так само потрібна згода двох сторін конфлікту. Ви мене вибачте, але ви дійсно вважаєте, що путін дасть згоду на це? Не дасть. То для чого з пустого в порожнє переливати. Можна спробувати провести антитеррористичну операцію там, але це теж небезпечно. Якщо і вдасться звільнити ЗАЕС, то там потрібно ставити ************ системи ппо та про. Також звільняти південь країни, щоб унеможливити обстріли з рсзв.
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03.09.2022 15:36 Відповісти
Це ти з Польщі, з навчального табору артилеристів збираєшся звільняти південь України?
Якщо так - підтримую.
Просто цікавить: у вас там, окрім спеціальних знань, дають і політінформацію штибу "ЄрZЕ найвизначніші полководці-дипломати **********" чи ще не додумались до такого?
Але ж додумались до того, що, мовляв, за "цілих 5 років" нічого не було зроблено для укріплення обороноздатності України та її міжнародного становища..., судячи з твого висеру...
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03.09.2022 15:49 Відповісти
к чему эти призывы? ясно же что раша наложит вето
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03.09.2022 15:47 Відповісти
Повторю те, що сказав вище: для того і потрібен цей "піар", щоб рашка наклала вето; але за це на рашку підуть ще болючіші санкції, нехай навіть болючіші на додатковий укус комара (а, може, цей укус виявиться отруйним для ***** чи когось з його челяді)...

Це ж так просто зрозуміти...
Якщо хочеш зрозуміти...
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03.09.2022 15:53 Відповісти
послушайте, если бы США хотело уничтожить рашу санкциями, они бы это давно сделали. И без всяких голосований на ООН
Но Они даже боятся их признать террористами, а вы все видите хорошее, где его просто нет.
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03.09.2022 16:08 Відповісти
Щоб американці насправді захотіли "уничтожить рашу санкциями" - потрібно, щоб вони дійсно захотіли; але це не при обамі і з-за трампа. на жаль, на жаль... І, справді, терористами їх визнати - зараз вони не хочуть. Але не хочуть тільки в держдепі; подивимось, як голосуватиме Конгрес. Але ж очевидно, що американці не хочуть вписуватися в справу "знищити рашу" одному, самостійно, тому-то підписують в цю справу союзників, вірних і навіть непевних, щоб знищити всім світом. На це є свої розклади, якщо на них зачепитися - довга розмова вийде. Тому тільки так заперечую, постулатно.
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03.09.2022 16:52 Відповісти
Было время, когда миротворцы ООН действительно занимались своей прямой задачей - сохранять мир. Так было, например, во времена Корейской войны, где именно миротворцы сошлись с китайцами в самой кровавой битве после Второй Мировой и до Войны в Украние.

Но с тех пор прошло уже почти 70 лет.
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03.09.2022 16:16 Відповісти
Тоді касапи (чи то пак, сссрсовок) бойкотували ООН (сталін тоді вже в маразм впав); а Китай представляв не Мао, а Чан Кай Ші з Тайваню. Тому і Радбез проголосував за направлення миротворців-силовиків (бо є ще миротворці не силові, які були в колишній Югославії з 1992-го року) в Корею.
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03.09.2022 16:57 Відповісти
Это многое объясняет.
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03.09.2022 17:39 Відповісти
історію слід вивчати не лише по підручникам від Пономарьова.
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03.09.2022 18:04 Відповісти
пеця с паралельного світу, типо не розуміє що війська оон це нато, як би глюпій
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03.09.2022 18:11 Відповісти
тобі скільки років? Чи ти 1992-гий рік не пам'ятаєш, тебе тоді ще в проекті не було?
Стоп, ти навіть не читав, що до 2014-го року Україна масово приймала участь в миротворчих операціх; і навіть не знаєш, що і нині - подекуди...

Так хто придурок?
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03.09.2022 18:22 Відповісти
 
 