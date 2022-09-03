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В інтересах США - щоб війна швидше закінчилась перемогою України, - ексгенсек НАТО Расмуссен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

расмуссен

Колишній генеральний секретар НАТО та експрем’єр Данії Андерс Фог Расмуссен закликає США не вагатися з допомогою Україні в обсягах, які дозволять їй перемогти і забезпечити тривалий мир - з міркувань, що це в інтересах самих Сполучених Штатів.

Свої аргументи він наводить у коментарі для видання Foreign Policy, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Расмуссен зауважує, що напад РФ на Україну актуалізував питання оборони для урядів європейських країн, а Фінляндію та Швецію підштовхнув до вступу у НАТО.

"Війна продемонструвала, що Вашингтон залишається головним гарантом безпеки у Європі. Вона також засвідчила необхідність для демократичного світу об’єднуватися перед загрозою автократичних держав, які поводяться все більш агресивно", - пише генсек.

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Він зазначає, що головним стратегічним фокусом уваги для США є Тихоокеанський регіон та конкуренція з Китаєм, але займатися цими питаннями буде набагато важче, якщо паралельно сили й увага Вашингтона будуть зв’язані затяжною війною у Європі.

"Найкращий спосіб уникнути цієї пастки - надати українцям все, що їм потрібно, щоби перемогти у цій війні. Після цього Захід має подбати, щоб Росія не захотіла напасти на Україну знову", - аргументує Расмуссен, побічно згадавши, що сам залучений до розробки ідей безпекових гарантій для України як голова робочої групи, за запрошенням Володимира Зеленського.

"Робота групи ще триває, та вже зараз зрозуміло одне: найкращим стримуванням від подальшої російської агресії буде сильна з військової точки зору Україна. Тож США та союзники мають надати усе, чого Україна потребує для захисту своєї незалежності у довгостроковій перспективі. Якщо Захід не зробить цього - лідер РФ Владімір Путін не зупиниться на Україні", - наголошує колишній генсек.

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Він зауважує, що розв’язка у війні РФ проти України має глобальне значення, оскільки зараз диктатори в усьому світі пильно стежать за тим, як Захід реагує на ситуацію.

"Наближається складна зима і єдність країн Заходу постане перед випробуваннями. Але Захід має подвоїти зусилля задля того, щоби гарантувати, що Україна здобуде і перемогу, і подальший мир. Якщо зазнати у цьому невдачі - автократи у всьому світі радітимуть", - аргументує Андерс Фог Расмуссен.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Ці всі ексчиновники такі рішучі і сміливі. А поки на постах, то одна стурбована занепокоєність та заклики до порозуміння сторін
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03.09.2022 15:15
+3
А як назвати допомогу Ізраїля?
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03.09.2022 15:24
+3
ВВП США десь біля 20 трильйонів, а на допомогу всього дали мільярдів 20.

І хто каже про те щоб давати новітню зброю?
Є застарілі зразки, які усе одно підуть під списання. Це вже не гроші, а злам, але який міг би зробити добру справу замість перетворення на металобрухт.
А дякую звичайно треба говорити. Але нам не дуже дякували коли нас роззброювали США.
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03.09.2022 18:30
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Ці всі ексчиновники такі рішучі і сміливі. А поки на постах, то одна стурбована занепокоєність та заклики до порозуміння сторін
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03.09.2022 15:15 Відповісти
це ще раз свідчить про те, що допомога від США- цинічно вибіркова та недостатня
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03.09.2022 15:22 Відповісти
А як назвати допомогу Ізраїля?
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03.09.2022 15:24 Відповісти
Ізраіль-маленька країна з невеликими запасами. На відміну від США немає навіть достатньої кількості м-119
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03.09.2022 15:37 Відповісти
А від кого достатня?
І чому США, які дають набільше, цинічні, а інших ви навіть не згадали?
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03.09.2022 15:51 Відповісти
Найбільше США допомогали сталіну та моджахедам. Порівняйте що та скільки було отримано срср під час справжньго ленд-лізу.
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03.09.2022 15:57 Відповісти
Так, але мої питання ви не відповіли.
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03.09.2022 16:37 Відповісти
Мабуть тому, що інші не є наймогутнішими країнами у світі з найсильнішою армією?
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03.09.2022 16:47 Відповісти
Якщо з першого разу не зрозуміло, тоді перефразую:
Які країни дають достатньо у процентному співідношенні до ВВП свої країни?
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03.09.2022 18:03 Відповісти
Польща
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03.09.2022 18:08 Відповісти
Мимо. Менше 2 млрд і все, що вона передала, їй компенсують союзники. А Штати дають, ні від кого не чекаючи компенсацій.
Тому будьте вдячні за це, якщо ви на боці України, звичайно.
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03.09.2022 18:23 Відповісти
тілки танків Польща подарувала більше 200. Якби вона розраховувала на компенсацію, не закуповувала би танки у Кореї
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03.09.2022 19:05 Відповісти
ВВП США десь біля 20 трильйонів, а на допомогу всього дали мільярдів 20.

І хто каже про те щоб давати новітню зброю?
Є застарілі зразки, які усе одно підуть під списання. Це вже не гроші, а злам, але який міг би зробити добру справу замість перетворення на металобрухт.
А дякую звичайно треба говорити. Але нам не дуже дякували коли нас роззброювали США.
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03.09.2022 18:30 Відповісти
Все одно, більше за Штати не дав ніхто. Так, багато що було з Польщі, Чехії, Словаччини, але їм за це обіцяна, а часом і вже поставлена компенсація, причому кращої якості.
А за роззброєння в 1995 подяки були, не перекручуйте.

Звичайно, що скільки б нам не дали зброї, її не буде достатньо, бо кцп мають набагато більше і заліза, і людей.

Але в цьому є частково і наша вина - немає повної довіри до нашої влади. Сперше треба своїх лаяти, а потім вже чужих.
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03.09.2022 18:41 Відповісти
більше довіри було моджахедам, на них витратили майже трильон
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03.09.2022 19:11 Відповісти
Питання до Буша, Обами і Трампа.
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03.09.2022 19:35 Відповісти
авжеж, але корупція- в Україні
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03.09.2022 19:42 Відповісти
 
 