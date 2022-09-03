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Новини За кордоном
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Горбачов (34) похорон (1247) Віктор Орбан (266)

Орбан єдиний зі світових лідерів приїхав до Москви на похорон Горбачова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан,горбачов

З усіх світових лідерів проводити в останню путь єдиного президента СРСР Михайла Горбачова приїхав тільки президент Угорщини Віктор Орбан.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Прощання з Горбачовим відбулося в будинку спілок у Москві. З іноземних лідерів приїхав лише президент Угорщини Віктор Орбан. Канцлер ФРН Олаф Шольц пояснив свою відсутність на прощанні з Горбачовим тим, що не отримав запрошення. Його попередниця Анґела Меркель послалася на травму коліна.

Відсутність західних лідерів на церемонії прощання пов'язана із санкціями, запровадженими Заходом проти РФ через розв'язану в Україні війну. Водночас для багатьох з них приїзд до Москви в будь-якому разі неможливий через заборону в'їзду до РФ. Крім того, Росія закрила повітряний простір для літаків із "недружніх країн ЄС".

Також читайте: Помер експрезидент СРСР Горбачов

Не прийшов прощатися з Горбачовим і Путін - нібито через завантажений графік.

Горбачова поховають на Новодівичому цвинтарі в Москві поряд із дружиною Раїсою.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
орбан приїхав не горбачова проводжати... це прикриття для зустрічі з ху...йлом. два фашисти будуть обговорювати антиукраїнські й антиєвропейські плани.
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03.09.2022 15:26
+19
От жеж кончене, краще б там і залишався! 😬
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03.09.2022 15:25
+14
А після цього Орбан, тет-а-тет, ху@лу, по-брацькому, зробив міньєт...
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03.09.2022 15:30
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От жеж кончене, краще б там і залишався! 😬
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03.09.2022 15:25 Відповісти
орбан приїхав не горбачова проводжати... це прикриття для зустрічі з ху...йлом. два фашисти будуть обговорювати антиукраїнські й антиєвропейські плани.
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03.09.2022 15:26 Відповісти
99.9%
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03.09.2022 15:55 Відповісти
так хотів отсосати.. облом.. прийшлося сосати горбатому
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03.09.2022 16:21 Відповісти
I де цей косорилий циган став " свiтовим лiдером"?? Не там же,де й бабка Меркель колiна натерла?
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03.09.2022 17:11 Відповісти
Одна тільки простибоженько з'явилася
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03.09.2022 15:27 Відповісти
Покласти цюнаволоч поруч- прям два брата-близнюки..
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03.09.2022 17:13 Відповісти
Як це покласти?! Та ви що! Живу тварину, покласти? Ні, і ще раз ні!!! Тільки поставити!!! Отією буквою зю, яку вони обожнюють, і драти, драти, драти, як скотиняку!!!
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03.09.2022 19:28 Відповісти
А що ж цей сербський "братушка" не приїхав?
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03.09.2022 18:26 Відповісти
У нього оті дні сопливі.
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03.09.2022 19:29 Відповісти
А після цього Орбан, тет-а-тет, ху@лу, по-брацькому, зробив міньєт...
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03.09.2022 15:30 Відповісти
Виходить Орбана ще совєтське кгб завербувало.
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03.09.2022 15:31 Відповісти
Тут навіть коментувати нічого, просто ********** шлюха
А ось про Меркель цікаво, звідки травма коліна? На думку спадає лише один варіант
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03.09.2022 15:33 Відповісти
Orbán örökké ******!
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03.09.2022 15:33 Відповісти
Таки Угорщину викинуть з ЄС.

Від неї одні лише проблеми і ніякої користі Європі.
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03.09.2022 15:34 Відповісти
Нет способа выкинуть, можно только самому выйти.
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03.09.2022 16:12 Відповісти
То повинні знайти. Світобудова змінилася, ЕС мають йти з нею в ногу. Зараз не час потурати різним кгбшним консервам.
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03.09.2022 18:15 Відповісти
Зараз такий час, що способи знайдуться.

Зміна формату прийняття рішень з одностайного на більшість і досвідос. І саме зараз в ЄС це питання вирішують.
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03.09.2022 18:16 Відповісти
Ну так *уйло з бункера боїться вилізти!
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03.09.2022 15:35 Відповісти
і вони в Європі. Наші хлопці, діти, жінки гинуть - але ми не достойні, а цей Орбан спонсорує рашку, і що? Щось тут не те. Але перемога за ними!!!
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03.09.2022 15:41 Відповісти
фашистська повія
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03.09.2022 15:50 Відповісти
Орбан- рашиська мразота.
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03.09.2022 15:56 Відповісти
Силиконовую попу поехал лизнуть
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03.09.2022 16:07 Відповісти
Поддерживающие фашистов венгры не изменяют традициям, начиная с гитлера. Фашистской венгрии не место в Евросоюзе.
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03.09.2022 16:15 Відповісти
А що , до гiтлера вони були якiсь iншi ?
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03.09.2022 17:17 Відповісти
оРбан-пов1я,
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03.09.2022 16:18 Відповісти
Орбан хоче впіймати букета від Горбі.
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03.09.2022 16:28 Відповісти
жалко шо не втонуло падло
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03.09.2022 16:38 Відповісти
Поговорить приехал . . .
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03.09.2022 16:43 Відповісти
Коли ж це Орбан став президентом? Будьте уважніші, панове. Поки що він продажний прем'єр-міністр.
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03.09.2022 16:49 Відповісти
Лідерів було ніодного,а вот підарів хоть відбавляй.
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03.09.2022 17:37 Відповісти
Який він світовий лідер? Підстилка ху&ла!
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03.09.2022 18:04 Відповісти
Интересно венгры не ахреневают от степени конченности орбана, или им как кацапам норм?
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03.09.2022 18:24 Відповісти
Венгри полностью поддерживают Орбани, и отношение с Россией и против помощи Украине, єто враги, вата опрос кто то проводил ) кстате на Закарпатье их целий анклав
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03.09.2022 21:39 Відповісти
Те що він до Горбатого приїхав - то до сраки.

А от чому ніхто не нагадає ******** мадярам, хто їм дозволив мирно пройти всім їхнім табором і пересилитися до Європи, коли вони тікали з Уралу від пракацапів?!

Забули, перед ким вони клялися і кому в ноги мають кланятися!?
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03.09.2022 19:29 Відповісти
Мадьяри такі самі як і кацапи, угорська група народів, ( вони за кацапів, результат опитування, чого вони в НаТо та ЄС, це якийсь ПОЗззОоооР)))
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03.09.2022 21:36 Відповісти
Запад найдёт как элегантно Орбана ******* и эффектно vысушить.
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03.09.2022 22:02 Відповісти
Орбан дурень, навіть ***** не прийшло.
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04.09.2022 00:12 Відповісти
 
 