Орбан єдиний зі світових лідерів приїхав до Москви на похорон Горбачова
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
З усіх світових лідерів проводити в останню путь єдиного президента СРСР Михайла Горбачова приїхав тільки президент Угорщини Віктор Орбан.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.
Прощання з Горбачовим відбулося в будинку спілок у Москві. З іноземних лідерів приїхав лише президент Угорщини Віктор Орбан. Канцлер ФРН Олаф Шольц пояснив свою відсутність на прощанні з Горбачовим тим, що не отримав запрошення. Його попередниця Анґела Меркель послалася на травму коліна.
Відсутність західних лідерів на церемонії прощання пов'язана із санкціями, запровадженими Заходом проти РФ через розв'язану в Україні війну. Водночас для багатьох з них приїзд до Москви в будь-якому разі неможливий через заборону в'їзду до РФ. Крім того, Росія закрила повітряний простір для літаків із "недружніх країн ЄС".
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Не прийшов прощатися з Горбачовим і Путін - нібито через завантажений графік.
Горбачова поховають на Новодівичому цвинтарі в Москві поряд із дружиною Раїсою.
Будь ласка, зачекайте...
А ось про Меркель цікаво, звідки травма коліна? На думку спадає лише один варіант
Від неї одні лише проблеми і ніякої користі Європі.
Зміна формату прийняття рішень з одностайного на більшість і досвідос. І саме зараз в ЄС це питання вирішують.
А от чому ніхто не нагадає ******** мадярам, хто їм дозволив мирно пройти всім їхнім табором і пересилитися до Європи, коли вони тікали з Уралу від пракацапів?!
Забули, перед ким вони клялися і кому в ноги мають кланятися!?