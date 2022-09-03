На виставці у Чернігові спрацювала бойова зброя, постраждали двоє дітей, 2-річний хлопчик у тяжкому стані, - ОВА
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Внаслідок вибуху на виставці зброї у Чернігова постраждали троє дітей.
Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала. Троє дітей постраждали. Зокрема дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Усім надається вся необхідна кваліфікована медична допомога" ,- йдеться в повідомленні.
Наразі триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі.
"Винні будуть покарані", - додав Чаус.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що боєприпас здетонував на виставці у Чернігові.
Будь ласка, зачекайте...
хто організовував цей балаган без перевірок
Как оказался боевой снаряд на выставке? Про**али, как говорит Арестович, или принес кто?
Да и просто так снаряды не взрываются! Там еще хорошо постараться нужно!