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Партизан Максим Махринов підірвав себе у Токмаку разом з двома окупантами, - ЗМІ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловік партизанив, допомагаючи ЗСУ. Коли вороги прийшли до нього зі звинуваченнями, він підірвав себе разом із ними на виході з під’їзду.

Про це повідомляє РІА "Мелітополь", інформує Цензор.НЕТ.

"Максим Махринов підірвав себе разом з двома окупантами при виході з під’їзду власного будинку в Токмаку. Рашисти прийшли до нього зі звинуваченнями у коригуванні вогню ЗСУ по базах окупантів у місті. Максим дійсно партизанив, допомогаючи визволенню рідного міста", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, останніми словами Максима були "Слава Україні!".

Дивіться: Український льотчик спрямовує свій підбитий літак на колону техніки окупантів. ВIДЕО

Партизан Максим Махринов підірвав себе у Токмаку разом з двома окупантами, - ЗМІ 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+231
Герой! Вулиця в його місті повинна носити його імені
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03.09.2022 15:48
+155
Слава герою!
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03.09.2022 15:49
+135
Слава Герою!
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03.09.2022 15:49
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Сторінка 2 з 2
Вечная память Герою и патриоту.
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03.09.2022 19:21 Відповісти
Саме через таку рішучість і незламність зелені почвари так не *******, бояться і переслідують українських героїв.
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03.09.2022 19:28 Відповісти
Слава Герою ! Вічна пам'ять Максимові ! Смерть рашистським окупантам !
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03.09.2022 19:28 Відповісти
Вечная память Герою!
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03.09.2022 19:33 Відповісти
Лысый с пикаловым, ордена не жмут?
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03.09.2022 19:49 Відповісти
Лисому же POHUY
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03.09.2022 21:06 Відповісти
Смерть кацапской мрази. Слава ЗСУ ! Слава Україні!
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03.09.2022 19:50 Відповісти
а медали получат сепары типа козловского
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03.09.2022 20:00 Відповісти
Слава Герою! Світла пам"ять справжньому герою, хороброму патріоту, який віддав своє життя за нас з вами... Уклінно дякуємо, схиляємо голови
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03.09.2022 20:28 Відповісти
Слава Герою! Вічна пам'ять! Смерть рашистським окупантам! Горіте в аду!
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03.09.2022 20:28 Відповісти
Такі люди це найдорожче що в нас є. Подяка і пошана герою!
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03.09.2022 21:53 Відповісти
Навіки Слава Герою! Його Ім'я житиме в віках в пам'яті Українського народу!
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03.09.2022 22:00 Відповісти
Дуже дуже шкода втрачати таких людей як Максим . Требв б може було спробувати втекти . Життя Максима набагато більше варте ніж життя тих двох нікчемеих кацапів . Дуже шкода . Слава Герою !
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03.09.2022 22:07 Відповісти
Щиро дякуємо тобі, добродію, ми зробимо все можливе, щоб твоя жертва не була намарне...
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03.09.2022 22:19 Відповісти
Це Герой України!
Мужній воїн і відважний чоловік!
Вічна пам'ять Герою, що віддав своє життя за Свободу і Незалежність України!
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03.09.2022 22:30 Відповісти
Вічна пам'ять Герою.
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03.09.2022 23:12 Відповісти
Герой з великої літери.
Хтось бовкнув про нього, так буває, це життя.
Не дай Бог різним бубочкам робити собі імя на подвигах таких Героїв.
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03.09.2022 23:56 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
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04.09.2022 00:18 Відповісти
Слава герою!
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04.09.2022 08:27 Відповісти
Героям слава!
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04.09.2022 08:37 Відповісти
Такие герои и должны получать гос награды. А не Верещучки с лысыми....
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05.09.2022 06:23 Відповісти
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