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Українцям не варто применшувати чи взагалі забувати про загрозу з боку Білорусі, - ДПСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Підрозділи армії Білорусі продовжують посилювати кордон з Україною та проводити військові маневри.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"Змін в чисельності військ чи в характері їхніх дій не спостерігаємо. Та ми також не сидимо на місці. Ми розуміємо, що цей напрямок є критичний певною мірою. Адже Білорусь підтримує Росію у війні проти України. Тому наші сили приділяють цьому напрямку значну увагу", - сказав він.
За словами Демченка, цей напрямок посилюють, облаштовують позиції, щоб було укриття та можливість вести вогонь, якщо ворог перетне кордон.
Топ коментарі
+9 jklpqrs
показати весь коментар03.09.2022 16:13
+7 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар03.09.2022 16:04
+4 растуди
показати весь коментар03.09.2022 16:00
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Будь ласка, зачекайте...
українці все пам"ятають... і луку в разкаряці, і вильоти бойової авіації.... і розібрані рейки і рапорти з відмовами... тобто все !!!
він ще за чонгар не відповів