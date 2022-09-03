Українцям не варто применшувати чи взагалі забувати про загрозу з боку Білорусі, - ДПСУ

Підрозділи армії Білорусі продовжують посилювати кордон з Україною та проводити військові маневри.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Змін в чисельності військ чи в характері їхніх дій не спостерігаємо. Та ми також не сидимо на місці. Ми розуміємо, що цей напрямок є критичний певною мірою. Адже Білорусь підтримує Росію у війні проти України. Тому наші сили приділяють цьому напрямку значну увагу", - сказав він.

За словами Демченка, цей напрямок посилюють, облаштовують позиції, щоб було укриття та можливість вести вогонь, якщо ворог перетне кордон.

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