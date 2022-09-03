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Українцям не варто применшувати чи взагалі забувати про загрозу з боку Білорусі, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

украина,беларусь,граница

Підрозділи армії Білорусі продовжують посилювати кордон з Україною та проводити військові маневри.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Змін в чисельності військ чи в характері їхніх дій не спостерігаємо. Та ми також не сидимо на місці. Ми розуміємо, що цей напрямок є критичний певною мірою. Адже Білорусь підтримує Росію у війні проти України. Тому наші сили приділяють цьому напрямку значну увагу", - сказав він.

За словами Демченка, цей напрямок посилюють, облаштовують позиції, щоб було укриття та можливість вести вогонь, якщо ворог перетне кордон.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Никто и не забывает. Вот выделили деньги на дороги, чтобы было приятней ездить из беларуси к нам. Один раз показалось мало, надо повторить. Ездить удобней не по просекам, а по культурным дорогам, так быстрее и комфортней. Так что помним и не забываем.
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03.09.2022 16:13
+7
та не українцям не слід забувати... а верховному глав(якби)главкому і тим, хто йому у вуха шепоче...
українці все пам"ятають... і луку в разкаряці, і вильоти бойової авіації.... і розібрані рейки і рапорти з відмовами... тобто все !!!
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03.09.2022 16:04
+4
А це він кому? Тим "українцям", що на Банковій? Бо пересічним знову фінансувати "велике крадівництво" вже не по кишені
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03.09.2022 16:00
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Почистим тех беларусоа как бульбу на пюре. Вообще не парят
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03.09.2022 15:59 Відповісти
Рівенська АЕС з бульбашії - ось й об'єкт, який просто БОМБА... Розташована "у чистому полі".
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03.09.2022 16:48 Відповісти
Ви вже на бойовому коні?
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03.09.2022 17:53 Відповісти
А це він кому? Тим "українцям", що на Банковій? Бо пересічним знову фінансувати "велике крадівництво" вже не по кишені
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03.09.2022 16:00 Відповісти
Пересічний нарід ніхто й питати не буде
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03.09.2022 17:25 Відповісти
та не українцям не слід забувати... а верховному глав(якби)главкому і тим, хто йому у вуха шепоче...
українці все пам"ятають... і луку в разкаряці, і вильоти бойової авіації.... і розібрані рейки і рапорти з відмовами... тобто все !!!
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03.09.2022 16:04 Відповісти
Никто и не забывает. Вот выделили деньги на дороги, чтобы было приятней ездить из беларуси к нам. Один раз показалось мало, надо повторить. Ездить удобней не по просекам, а по культурным дорогам, так быстрее и комфортней. Так что помним и не забываем.
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03.09.2022 16:13 Відповісти
ваша разведка работает или нет ? почему людей оставили небытие
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03.09.2022 16:15 Відповісти
У зелених турбота про людей до порядку денного не входитить і не буде входити нiколи.
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03.09.2022 17:28 Відповісти
Два паталогических 🦍🦍негодяя и труса затеяли войнушку...оба будут прокляты не одним поколением..и не только в Украине...
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03.09.2022 16:32 Відповісти
война с 14-го...так что не два...один
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03.09.2022 21:09 Відповісти
Минировать, минировать, и ещё раз минировать , шоб ни олень ни мышь ни бульба
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03.09.2022 18:01 Відповісти
фотосесії, зустрічі, гастролі...песику патрону ніколи...
він ще за чонгар не відповів
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03.09.2022 21:11 Відповісти
Українці й не применшують, і не забувають про небезпеку з боку білорусі, а з неукраїнцями з ОП нєпоняточкі!
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03.09.2022 21:15 Відповісти
 
 