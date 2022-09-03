12 із 16 земель Німеччини більше не приймають шукачів притулку через великий наплив з України
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У зв’язку з великою кількістю біженців з України та прохачів притулку з інших країн, 12 із 16 федеральних земель Німеччини наразі блокують прийняття нових біженців.
Як інформує Цензор. НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Spiegel.
"На тлі великої кількості людей 12 земель наразі активували блокування у системі первісного розміщення. Навантаження на федеральні землі виникає через біженців з України та загальну міграцію", - заявила прессекретар Міністерства внутрішніх справ.
За словами прессекретаря, з початку війни з України до Німеччини виїхали понад 980 тисяч осіб, останнім часом у середньому 875 осіб на день.
Міністерству відомо, що кілька федеральних земель висловили стурбованість тим, що незабаром вони досягнуть межі своїх можливостей.
Однак подібні тимчасові заборони "часті", сказала прессекретар. "Крім того, розміщення все ще можливе, оскільки наразі прийняття продовжується у великих землях", - заявили в міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
німчура- раби і бидло
Але це не скасовує того факту, що з політикою гіпертолерастії щось у Європі йде дуже не в той бік...
А прежде чем писать по поводу уровня жизни, расходов и помощи вкупе с отношением местных, советую месячишко пожить где-нибудь в Хмельницкой или Тернопольской области.
Не в этом суть. А в том, что не нужно говорить, что чего-то там нету, если вы сами не в теме. Многие хотят за бесплатно, да еще и чтобы не напрягаться лишний раз. Халявщики и есть. А зачем ВЫ их защищаете - я не пойму.
Буду рассказывать. Полно свободного жилья по западной. Но в сельской месности. И таки да, местные бесплатно разрешают жить. Условия не те? Не дают 500 евро? Ну так тогда как тебя назвать еще кроме как халявщиком?
Небось уже за границей, «свободный» вы наш?
Есть возможность - сидите хоть в Лондоне в пентхаусе. Если в кармане дыра - то сидите, где позволяют обстоятельства и не гавкайте, что вам кто-то чего-то должен. Кто не хочет работать в Украине - тот и в Европе не будет работать, с их рабочими условиями. Да, запрплата хорошая, но многие даже за нее не выдерживают. Потому что за нее там надо реально вкалывать. Штаны протирать день до вечера там никто не даст, как у нас многие попривыкали. Многим это оказалось в диковинку.
Речь изначально зашла за то, что по вашим словам в Украине вообще жизни нет. Прямо как на Марсе.
Возможности, может быть, здесь и не те, но жить вполне себе можно. Кому надо - тот возможности находит. А кто изначально стремился тупо съ***ться - тому, конечно же, данная ситуация обернулась шансом. С этого и надо начинать.
А война - это тоже не навсегда.
Я сам считаю, что ограничение выезда - просто бред. Насколько нужно не уважать украинцев, чтобы заочно объявить всех трусами, считая, что они разбегутся, как только откроешь границу. Насильно защищать родину - нонсенс.
Для людей, годами зарабатывавших за границей, да - больная тема. Ибо столько не наберешь работы в стране. Тем более, что они привыкли к совершенно другим заработкам. Но я за них и не писал.
Однако, обстоятельства бывают разные. Не хочет человек за границу - и все тут. Или и здесь неплохо кормят. Или поодиночке не хотят выезжать. Есть категории людей, для которых деньги - не самое главное.
Нагадаю, що у 1600-х германці пережили "нульову світову війну", 30 років коївся "******** душу леденец" - але після цього усе досить швидко відновилося. Бо ніхто не нав'язував комплексів провини та дегенеративних "цінностей".
Німеччина правильно все робить і якщо вижене всіх хто туди тікає буде добре.
Одні живуть в Україні і працюють на економіку воєнного часу а інші шукають захист.
Правильно що їх не пускають.
Я, не збирався і не збираюсь за межі України виїжджати. Навіть закордонного паспорта не маю. А дітей з бувшою відправив. Брат вже років 15 років за бугром. Ти мені казки не розказуй. Я, не знаю. Чи, ти тупий, чи я не зрозумів.
По-друге, якщо це так, то брат молодець. Нехай розкаже, як воно. Відразу дали дозвіл на проживання чи прийшлося добряче по***тися.
А для вашої колишньої єдиною можливістю зачепитися після війни за кордоном буде лише новий шлюб. Та ще й лише у разі, якщо новий чоловік всиновить дітей, бо в іншому випадку колишній дружині посвідку дадуть, а дітям - ні.
Як вона могла лишитися всього, коли вона давно вже там?
Ви якщо на пенсії, зважаючи на те, що я молодший, то дітям явно за 18.
Тому казки дідуся Панаса можете розказувати комусь-іншому.
А ви тут розказуєте про якусь кращу долю. Так і скажіть, що «скористалися можливістю».
ПІСЛЯ ВІЙНИ, як ви пишете, розмова з біженцями буде геть іншою. Зрозумійте це. Якщо комусь з них і вдасться закріпитися на чужині, то це буде великою вдачею. Тамтешні візові офіцери сльозам не вірять. Їм глибоко начхати на чиєсь втрачене майно та зіпсоване життя. Скажу більше - при прийнятті рішення про наданн згоди на постійне проживання, як раз і враховується майновий стан. Бажано, із наявністю нерухомого майна.
Чому ви не захищаєте Батьківщину - мене не обходить. Це не моя справа. Я ж не з військомату
Ох як прикро.
А робота є тільки людина з освітою не хоче мити туалети- слава Богу прийдуть такі часи що будуть освічені люди туалети мити а не мати німф над головою і не гордитися своєю освітою.
Агов, такого нема ніде у світі! Це утопія!
Так, про***би влади не треба списувати. Але хто винен, що в Україні 73% мрійників-утопістів?
Вы скоро будете работать ни за деньги а за еду и это правда.
Уберите илюзии и миотрите на жизнь реально
Иди на стройку носить бетон -как ты говоришь работы на стройке полно.
Мне такие работы не нужны ни за какие деньги
дайте танки, і буде менше біженців
Здається, Шпігель - єдине медіа, яка про це не написала.
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-09/ukraine-gefluechtete-aufnahmesperre-*************?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Але будьте впевнені, Німеччина не припинить приймати біженців. Наразі то питання бюджетів земель. Бо німці серйозно ставляться до питання людського забезпечення біженців - на відміну від. Кожен біженець отримує соціальну підтримку на звичайному для Німеччини рівні.