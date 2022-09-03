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Блогерка Вишемірська, яку українці врятували з обстріляного пологового будинку у Маріуполі, тепер працює на російську пропаганду

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вишемірська

Блогерка та модель Маріанна Вишемірська, яку ЗСУ під час вагітності врятували з обстріляного пологового будинку у Маріуполі, долучається до російської пропаганди.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора всі прозріли, що МраZота Мар’яна Вишемірська, та сама з фото біля розбомбленого пологового будинку, долучається до пропаганди. З іллюстрацією кульок аквафрешу з першого вересня в Маріуполі.

Однак, це лише квіточки. Нещодавно вона майже єдина, хто була допущена росіянами в Оленівку. В колонію. Де тримають наших Героїв. Аби зробити репортаж-пропаганду з одним з наших.  Якщо є пекло на землі, то саме такі "громадяни України" заслуговують на нього", - наголосив він.

Нагадаємо, у березні 2022 року фотографії вагітної Маріанни Вишемірської, яка отримала поранення від російського ракетного удару по пологовому будинку Маріуполя, облетіли весь світ. Водночас росЗМІ заявляли, що ці кадри є постановкою за участю моделі. Згодом вона почала давати інтерв’ю ворожим пропагандистам, у яких виправдовувала атаку на пологовий будинок у Маріуполі тим, що у сусідньому корпусі лікарні, нібито, перебувлти українські військові.

При авіабомбардуванні пологового будинку та лікарні загинули троє людей - двоє дорослих та дитина. 17 людей було поранено. Серед постраждалих діти, жінки-пацієнтки та лікарі.

Також читайте: На техніці росіян помітили нові позначки, наче з "Дарів смерті", - Андрющенко. ФОТО

Блогерка Вишемірська, яку українці врятували з обстріляного пологового будинку у Маріуполі, тепер працює на російську пропаганду 01
Блогерка Вишемірська, яку українці врятували з обстріляного пологового будинку у Маріуполі, тепер працює на російську пропаганду 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+62
Чергова мерзенна гнида...
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03.09.2022 17:18
+50
Гроші декому не пахнуть.... Йух на неї!
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03.09.2022 17:17
+50
Одним словом, с...ка.
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03.09.2022 17:17
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это Азовец пытается выжить. а какого *** она там делает - это большой вопрос.
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03.09.2022 18:03 Відповісти
ничего не знаю...и оправдывать ее не собирался... свое мнение высказал...
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03.09.2022 18:18 Відповісти
ну тоесть ООН, ОБСЕ, иванушки интернешенал, красный плюс - туда не пускают, а какая то марамойка непонятная, внезапно туда телепортировалась... ага ? а не работает ли эта марамойка на ФСБ, с самого начала, и не она ли была наводчиком при бомбардировке роддома ?
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03.09.2022 18:21 Відповісти
ну вот...сколько вопросов (задавайте ей)
я ничего не знаю... возможно все что Вы сказали правда... и быть может без "возможно" !!!!
но в тот момент когда ее несчастную с новорожденным выводили из разхреняченного русней роддома, мы все (подчеркну все) жалели ее и сочувствовали... вот за это сочувствие и жалость мне не стыдно - ибо по фото нельзя было понять шо она из себя представляет и кем станет в будущем...
жалели роженицу с лицом измазанным в крови.... а что она потом станет лепетать и кого обвинять в своих бедах??? разве можно было угадать? мой первый пост об этом! и начинается он со слов х/з... х/з что это за кукла такая... и зачем ее показали по рашоговносми? пропаганда? подстава? кино?
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03.09.2022 18:30 Відповісти
Что там наводить
Координаты в Гугле до 0.000001 град

Это 1 метр
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03.09.2022 18:36 Відповісти
ну... учитывая как точно летают их ракеты, то наверно что то пошло не так:

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03.09.2022 18:39 Відповісти
О курва!!
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03.09.2022 18:01 Відповісти
тю! та у нас таких дохера. Они еще и на выборы ходят, а некоторых даже выбирают.
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03.09.2022 18:01 Відповісти
Купили, навіть не дивуюсь.
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03.09.2022 18:03 Відповісти
Заставили угрозами
Учитывая что у нее маленький ребенок

И кацапы за роддом на нее обозленные были

Ничего пророссийского раньше у нее не было
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03.09.2022 18:10 Відповісти
Курва ватная.Фу,*******
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03.09.2022 18:06 Відповісти
Тварь кацапская
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03.09.2022 18:06 Відповісти
Там изначально по роспропаганде в репортажах гниль чувствовалась, когда именно на основании её персоны роспропаганда раздувала что "обстрел роддома фейк" и показывали её фотки где то в другом месте и чуть ли не "ложная беременность".
Теперь пазл сложился.
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03.09.2022 18:10 Відповісти
Я знаю одну повію, вона спочатку обслуговувала кацапів, потім фріців, а тепер переїхала у Японію і там задовольняє всіх охочих.
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03.09.2022 18:24 Відповісти
А чому ви дивуєтесь: на крайніх місцевих виборах у Маріку, 80% виборців проголосували за рашистських колаборантів: опзж, слуга народу та пєтушарік.
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03.09.2022 18:23 Відповісти
Мразота - это слуги народа, что освободили крымский коридор и сдали Мариуполь. А в плену дозволяется говорить все, что надо оккупанту. Оно конечно можно гневно осуждать, наверное все осуждатели были бы очень смелые и не сотрудничали с врагом, да что-то мне не верится. У русни опыт десятилетий ломать, пытать и морально подавлять.
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03.09.2022 18:24 Відповісти
Даже девчонку эту сначала сами показали везде

А потом оставили кацапам
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03.09.2022 18:30 Відповісти
Землє слов'янське відчищається від кацапського бруду.
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03.09.2022 18:25 Відповісти
прекрасно. остаться в Марике и прикинуться в очередной раз ветошью не получиться. Надеюсь, СБУ дело уже открыло против сучки.
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03.09.2022 18:44 Відповісти
Таке її використання російською пропагандою цілком зрозуміле.

Чи ви забули як росіяни намагались всіх переконати що Херсон проросійський? І це не зважаючи на десятки тисяч людей які там мітингували і яких росіяни замордували...

Там всі українці які чекають визволення. Але пропаганду ніхто не відміняв. Будучи в полоні малоймовірно що проста дівчина можливо навіть "какаяразница" вирішить пожертвувати собою і дитиною. Тим більше не забувайте про пропаганду, наркоту і іншу хімію яку застосовують росіяни.

Не піддавайтесь на російську пропаганду. Маріуполь це Україна. Як і Крим. Нас там чекають українців. Все решта це російський наратив за який треба страчувати.
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03.09.2022 18:46 Відповісти
Не виправдовуйте цю тварину, вона була прорашистська й до окупації
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03.09.2022 18:59 Відповісти
Реєстрація: 25 травня 2022 Ви хто?

Я стверджую що ви поширюєте проросійські наративи і дієте в інтересах рф. Заперечте це.
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03.09.2022 21:40 Відповісти
І що тобі дає дата реєстрації? Чи ти за тупорилою методичкою працюєш?? Які до біса наративи???
Там можливо й тисячі людей, які застрягли й не мають виходу наразі, але одиниці такі, як ця тварюка, пишуть подібне. Чи тобі повилазило?? Почитай її телеграм! І ця тварина й до окупації зазивала "рускій мір" і після свого "спасіння" продовжує це робити. Тепер ти запереч, довбень! За кого гинуть хлопці? Відповідай!
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03.09.2022 21:50 Відповісти
Краще б ця курва здохла під обстрілами разом з байстрям своїм! **** рашистська!
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03.09.2022 22:10 Відповісти
"За кого гинуть хлопці? Відповідай" - о то ти хочеш щоб українці здались?
Все з вами виродками зрозуміло. Нічого ми прийдемо спасати українство де б ви в рф не ховались і звідки б не строчили свої коментарі та лайки до них, і там з вами зробимо те що ви робите в Україні зараз, і що робили ваші діди.

О як інтересно. Коменти з російськими наративами на місці, а з українськими видалило. Це така спам атака чи це адміністрація?
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03.09.2022 22:16 Відповісти
На відміну від Херсона Маріуполь дійсно проросійський. Там тільки одиниці хотіли бачити місто українським, решта чекала російську окупацію. Прийшли.

Хоча в Херсоні проросійської вати теж десь 2/3 населення.
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03.09.2022 19:31 Відповісти
K Raze А ты шо Херсонознавець???, закрой свой рот и не.... потому шо 2\3 ваты ,наверное больше половины уже выехали, наверное потому шо 2\3 вати очередь на бесплатный выезд до 20тыс. доходила??? хорошо быть диванным икспердом по вате...а мы тут каждому прилету хаймерсов рады...несмотря на то что и наши жилые дома мягко сказать испытывают последствия взрывной волны....
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03.09.2022 20:18 Відповісти
Що ти несеш? Ти що не бачив скільки людей на мітинги виходило? Стули свою пельку, херсонці може і розмовляють російською, але більшисть за Україну!
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03.09.2022 21:31 Відповісти
Що з ними не так?
Ну почнемо з того що не всі вони люди - тут багато ботмереж рф які просовують наративи вигідні рф. А ще тут багато просто корисних ідіотів промитих пропагандою.

P.S. І як показала практика (це я повторю відповідь з архіву) мої коменти про бомережі рф заспамили та видалили - співпадіння?
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03.09.2022 22:19 Відповісти
Це чудово, що вона зайняла позицію. Ця позиція не дозволить їй лишитися в Маріку після дерашитизації.
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03.09.2022 19:41 Відповісти
Я б не звинувачувала цю жінку поки що не в чому . Ви уявляєте себе вагітним під обстрілами . Вона могла б загинути разом з дитиною. Вона залишилась живою . Її показували на весь світ та в СNN. Ви думаєте що їй кацапи після цього дозволили б виїхати в Україну? Вона народила дитину. Там було потрібно тільки думати как народити та врятувати дитинку в таких умовах.
Потім з нею було інтерв`ю . Її теж показували вже після народження дитини .
Вона народила її на підконтрольної рашистам теріторіі. В тому інтерв`ю вона сказала що з нею все гаразд( бо рашистам треба було щоб всі бачили що вони гарно ставляться до неї) Тод ще не відомо що там трапляється з нею та що їй кажуть робити бо в неї там маленька дитина.
Я все розумію . Але в Україні ж набагато мерзотні навіть порівняти з нею не можна як ті що розкрадають гуманітарну як ті що працюють на ворога в ОП та інші.
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03.09.2022 18:49 Відповісти
Вона була прорашистською й до, не треба виправдовувати потвор, через які гине цвіт нації
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03.09.2022 19:00 Відповісти
Вона громадянка росії в неї нема громадянства України.Ця жінка зараз серед своїх.
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03.09.2022 19:53 Відповісти
В Днепре, по волонтерской работе пересекался с женщиной с ребенком 3-4 -х лет, беженка из Мариуполя. Вот как-то она выехала в Украину и определилась на чьей она стороне, невзирая на трудности и финансовые проблемы волонтерит. Предательству нет оправдания, особенно глядя на изможденного худющего азовца и ее сытую рожу.
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03.09.2022 19:11 Відповісти
Будьласка поменьше робить оцінок з кріїни, де немає війни. Вагітність це випровдання помилок лище якщо це про свіноматку. І вона дійсно свіноматка.
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03.09.2022 19:40 Відповісти
та пишить вже на свінособачій - бо це нечитаємо.
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03.09.2022 20:09 Відповісти
ця жінка буде засуджена за статтею "катування полонених", - це серйозний військовий злочин. Ій світить в'язниця, серйозний термін.
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03.09.2022 19:42 Відповісти
вона ще тоді мала шанс виїхати звідти. але зробила інший вибір. проте за все треба платити.
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03.09.2022 19:51 Відповісти
Всех учили...но почему ты оказался первым учеником?...скотина (с) Некоторые цитаты реально нетленны...

https://www.youtube.com/watch?v=TSn-ZEFec7A
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03.09.2022 19:55 Відповісти
Так її українці рятували, кадри з пологового будинку показували
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03.09.2022 20:44 Відповісти
Да не жить ей в Украине, а кацапстане пойдет по кругу.
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03.09.2022 18:58 Відповісти
Ну не знаю. Разговаривал с беженцами из Мариуполя, так они говорят что все кто поддерживал Украину все выехали давно, а остались 90% "ждунов". Многие из этих "ждунов" погибли под обстрелами, многие добровольно уехали в рашку.
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03.09.2022 19:02 Відповісти
Ай шоб тобі курві добра не було, а дітям твоїм шо їсти...
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03.09.2022 19:03 Відповісти
Азовець на фото схожий з в'язнем Бухенвальду
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03.09.2022 19:10 Відповісти
Зато ця курва жирна, наче свиноматка.
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03.09.2022 19:28 Відповісти
Все наши пленные ребята - худющие и изможденные , а в стримах Золкина пленные кацапы и дырляндцы относительно откормленные и в их глазах нет страха. Я понимаю , что ***** плевать на своих пленных, но справедливости ради может в отместку нужно ужесточить условия содержания их пленных? Меньше кормить, больше заставлять трудиться на завалах , наказывать пожестче ?
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03.09.2022 19:18 Відповісти
С рашкой лучше работают ассиметричньіе методьі. Пленньіх трогать глупо, а вот пенсионньій фонд можно очень ярко разгрузить, нужно просто создать картинку в которой ***** будет спасителем, и параллельно убедить разведки партнеров не вмешиваться в єтот "геноцид".
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03.09.2022 19:47 Відповісти
не рятувати було потрібно... залишати там скотину, "свої" б її і кончили.
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03.09.2022 19:20 Відповісти
Є така людська поговорка, що стосується дамбасят, що скільки вовка не годуй, а в осла подлінше!
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03.09.2022 19:24 Відповісти
Все це каже про те, що на тій стороні наших людей немає. Тому визволяти їх можна винятково артилерійським та ракетним вогняним валом.
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03.09.2022 19:29 Відповісти
Ото Юля (начеб - то) в 2004 ще році сказала що донбас треба обнести колючим дротом і -зрівняти з землею! 1000% - правда! Там - не люди- біогумос!
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03.09.2022 22:14 Відповісти
У рейтингу до міської ради лідирує партія Блок Вадима Бойченка з рейтингом 55,2% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Далі - партія «Опозиційна платформа - За життя», яку готові підтримати 23,3%. За партію «Слуга народу» могли б віддати свої голоси 5,7%, партію Шарія - 5,5%. Рейтинг інших політичних сил - нижче 3%. Не визначилися - близько 8%.

• 80% опитаних не проти, щоб діючий міський голова знову був обраний на цю посаду. Про необхідність обрання нової особистості говорили лише 14%.

• Серед кандидатів у мери лідером є Вадим Бойченко: 72,4% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором. 11,9% готові підтримати Володимира Клименка, 4,1% -Артура Андрощука, 3,0% - Максима Бородіна. Рейтинг інших - нижчий 2%. Не визначились за кого голосуватимуть близько 7% опитаних.



Аудиторія: мешканці Маріуполя від 18 років і старші . Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,1%. Терміни проведення: 18-24 вересня 2020 р.
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03.09.2022 22:17 Відповісти
Отож бо. Тепер питаємо: звідки ноги ростуть?? У нас своїх міні (уйлів і (уйленят повно
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03.09.2022 22:41 Відповісти
Просто в нас люди чомусь вважають, що було таке класне проукраїнське місто Маріуполь, а потім туди прийшла русня.

На місцевих виборах 2020 в Маріуполі у міськраді 100% місць отримали проросійські партії.

Шкода захисників Маріуполя. І ті десь 3%, які голосували за проукраїнські партії.
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03.09.2022 19:29 Відповісти
Ви дієте в інтересах рф. Це карається стратою. Я вас попереджаю. Навіть якщо ви бот і вкидуєте свої наративи з території рф це вас не спасе. Всі пропагандисти та ті хто діяли в інтересах кібервійськ рф будуть осуджені повищій мірі.
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03.09.2022 21:43 Відповісти
Загалом до виборів мера Маріуполя долучилися 83 267 жителів.

При цьому до міської ради, за попередніми даними, пройшли п'ять партій: Блок Вадима Бойченко - 41,69% голосів, ОПЗЖ - 33,99%, "Партія Шарія" - 7, 90%. "Сила людей" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,10%.
Голосування на чергових місцевих виборах відбулося в Україні минулої неділі, 25 жовтня 2020 року.
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03.09.2022 22:19 Відповісти
И? То есть этими данными вы утверждаете что город не украинский.

Это вы так поддерживаете месседж россии что город действительно русский? И что украинцам нужно было его отдать рф?

Вы на чьей стороне сражаетесь? Вы же сейчас доказываете то, что рф пришла спасать своих людей.

Это же каким нужно быть леммингом... Правду говорил Петлюра о гнидах.
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03.09.2022 22:29 Відповісти
Причому тут місто, телепень?! Він каже, що люди довбані там (уйла звали - ось (уйло і прийшло. Місто - українське, але в ньому, на жаль, жили (уть) потвори, що ненавидять українців і мають бути як мінімум виселені до раїсі. Всі ті, хто кличе узкій мір
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03.09.2022 22:44 Відповісти
Бачу ти як просував наративи рф так і просуваєш. Все заспокоїтись не можеш.

Ці люди напевне теж були проросійські:











Нічого що тебе чекає я вже писав. А це було, є, і буде Українське місто з українцями. І в ордло теж українці. І навіть в рф в усіх клинах - сірому, зеленому, малиновому, жовтому живуть українці яких треба визволити із окупації кремля.
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04.09.2022 03:32 Відповісти
Слухай, я не знаю чи ти сліпий і на кого працюєш, але те, що ти читати не вмієш і розвів срач тут - це беззаперечно. Я написала, що конкретна блоХерка транслювала прорашистські наративи до війни і продовжує їх транслювати у той час, коли (в тому числі і за неї) гинуть люди. А ти її виправдовуєш. То покидьок то ти! В спам!
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04.09.2022 06:52 Відповісти
Я думаю, что этими данными он поддерживает очень старый месседж:
За что боролись... jne
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04.09.2022 07:02 Відповісти
Люди... подивіться на хлопців... їх ДІЙСНО НЕ ГОДУЮТЬ в цьому казластані ..... це концлагерь, де дають пайку, аби людина не померла... у кац@@@ні в цьому великий досвід після ГУЛАГів...
А це ж все здорові мужики, їм потрібно м'ясо та купа їжі і води.....
Та коли людина голодна, заради їжі і життя вона може сказати все, що завгодно ((((((
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03.09.2022 19:49 Відповісти
из этой блогерки модель как из ****** козла цветок...
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03.09.2022 19:58 Відповісти
Модель! Зі свниячим рилом! Хіба що в кацапстані зійде за "красавіцу"!
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03.09.2022 22:21 Відповісти
ну ниче, нелох ей медальку потом даст, какая разница как говорится
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03.09.2022 19:58 Відповісти
ЧИ ЇЇ НЕ МОЖНА ЛІКВІДУВАТИ ЯК ПОСІБНИКА РОСІЯН... ХІБА ЦЕ ВАЖКО? https://www.youtube.com/watch?v=3HLnd7y4A9k&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=31
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03.09.2022 20:05 Відповісти
Це ж треба бути такою су...ою... ще нашого хлопця- азовця підставляє, тварюка! Ані слову не вірю! Смерть колаборантам!
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03.09.2022 20:39 Відповісти
Хрін його знає, розберем на цитати.? "Обстрел гражданских - преступление. Хто проти? Использование их для оборудования позиций - преступление, хто проти? Заклики йти на перемовини то таке, що людина в полоні має казати? Гуманне відношення і у Львові можня зняти, дуже вилизана стаття.
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03.09.2022 20:46 Відповісти
Люди, та що з вами не так!!!!!?????
Окупація= концтабір!
Вагітність і народження дитини вже під бомбами, куди вона і як мала їхати!???? Хто вивозив жінок з пологового??? НІХТО!!! КИЇВСЬКІЙ ВЛАДІ БУЛО НАСРАТИ НА ВЕСЬ ПІВДЕНЬ, тому пав і Маріуполь!!!
В розбомбленому місті роботи немає навіть здоровим, і вже точно не жінкам після пологів! Ви своїх дружин з новонародженим немовлям теж на роботу відправляєте????!
Її 'розрекламували' на 1х шпальтах і після цього залишили рашистам! А вони і скористалися цим! Вона зручна і проста мішень!!!! Що їй загрожує? Та як мінімум відберуть чи вб'ють дитину!!!!! Всі, хто хейтить людей в окупації- ви моральні уроди! Бажаю вам пережити все це на власній шкурі і навіть більше!!!!! Тилові тупаки!!!
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03.09.2022 21:07 Відповісти
Що з ними не так?

Ну почнемо з того що не всі вони люди - тут багато ботмереж рф які просовують наративи вигідні рф. А ще тут багато просто корисних ідіотів промитих пропагандою.
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03.09.2022 21:44 Відповісти
етнічна росіянка, ну вона не огла бути іншою як не крути , пожинаєм плоди не введеня в 91 році інституту громадянства та негромадянства України
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03.09.2022 21:28 Відповісти
Тьфу, гидота!
Зайву хромосому не ампутуєш. Тому скажу крамольну штуку: так званих "наших людєй" гнати статевими ганчірками нахій в смєхдєраву.
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03.09.2022 21:50 Відповісти
Предупреждения от вышшых сил не поняла... Далі буде...
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03.09.2022 21:53 Відповісти
нічого дивного. треба чітко розуміти шо кожний маскваротий це потенціальний рускій і тоді все стане на свої місця. до кожного кацапомовного треба ставитись обережно.
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03.09.2022 22:20 Відповісти
Вона кінчена ватниця, з Макіївки, приїхала в Маріуполь народжувати, і якось невдобно получілось… свої по пологовому в'їбали

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03.09.2022 23:14 Відповісти
Опудало, а не модель.
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04.09.2022 00:03 Відповісти
На жаль, більшість мешканців Маріуполя (і не тільки) це ватани і ждуни рускава міра. Безголові тупі шмати русні.
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04.09.2022 00:14 Відповісти
Наскільки знаю з цією "роженіцей" гарно попрацювали спецслужби кацапів після того як ії не змогли евакуювати з Маріуполя. Коротше зламали людину яка непідготовлена до таких подій.
Тепер працює проти України.
Зе клоун дякувати тобі за Маріупіль, Чонгар, здачу півдня України
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04.09.2022 00:59 Відповісти
Маріупіль. Сьома річниця визволення міста.
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04.09.2022 01:03 Відповісти
będzie wiezienie dla tej gnidy,
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04.09.2022 16:02 Відповісти
А вы её вывезли на укр территорию или бросили в оккупации как многих украинцев?
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05.09.2022 06:31 Відповісти
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