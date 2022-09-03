Блогерка Вишемірська, яку українці врятували з обстріляного пологового будинку у Маріуполі, тепер працює на російську пропаганду
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Блогерка та модель Маріанна Вишемірська, яку ЗСУ під час вагітності врятували з обстріляного пологового будинку у Маріуполі, долучається до російської пропаганди.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора всі прозріли, що МраZота Мар’яна Вишемірська, та сама з фото біля розбомбленого пологового будинку, долучається до пропаганди. З іллюстрацією кульок аквафрешу з першого вересня в Маріуполі.
Однак, це лише квіточки. Нещодавно вона майже єдина, хто була допущена росіянами в Оленівку. В колонію. Де тримають наших Героїв. Аби зробити репортаж-пропаганду з одним з наших. Якщо є пекло на землі, то саме такі "громадяни України" заслуговують на нього", - наголосив він.
Нагадаємо, у березні 2022 року фотографії вагітної Маріанни Вишемірської, яка отримала поранення від російського ракетного удару по пологовому будинку Маріуполя, облетіли весь світ. Водночас росЗМІ заявляли, що ці кадри є постановкою за участю моделі. Згодом вона почала давати інтерв’ю ворожим пропагандистам, у яких виправдовувала атаку на пологовий будинок у Маріуполі тим, що у сусідньому корпусі лікарні, нібито, перебувлти українські військові.
При авіабомбардуванні пологового будинку та лікарні загинули троє людей - двоє дорослих та дитина. 17 людей було поранено. Серед постраждалих діти, жінки-пацієнтки та лікарі.
Будь ласка, зачекайте...
я ничего не знаю... возможно все что Вы сказали правда... и быть может без "возможно" !!!!
но в тот момент когда ее несчастную с новорожденным выводили из разхреняченного русней роддома, мы все (подчеркну все) жалели ее и сочувствовали... вот за это сочувствие и жалость мне не стыдно - ибо по фото нельзя было понять шо она из себя представляет и кем станет в будущем...
жалели роженицу с лицом измазанным в крови.... а что она потом станет лепетать и кого обвинять в своих бедах??? разве можно было угадать? мой первый пост об этом! и начинается он со слов х/з... х/з что это за кукла такая... и зачем ее показали по рашоговносми? пропаганда? подстава? кино?
Координаты в Гугле до 0.000001 град
Это 1 метр
Учитывая что у нее маленький ребенок
И кацапы за роддом на нее обозленные были
Ничего пророссийского раньше у нее не было
Теперь пазл сложился.
А потом оставили кацапам
Чи ви забули як росіяни намагались всіх переконати що Херсон проросійський? І це не зважаючи на десятки тисяч людей які там мітингували і яких росіяни замордували...
Там всі українці які чекають визволення. Але пропаганду ніхто не відміняв. Будучи в полоні малоймовірно що проста дівчина можливо навіть "какаяразница" вирішить пожертвувати собою і дитиною. Тим більше не забувайте про пропаганду, наркоту і іншу хімію яку застосовують росіяни.
Не піддавайтесь на російську пропаганду. Маріуполь це Україна. Як і Крим. Нас там чекають українців. Все решта це російський наратив за який треба страчувати.
Я стверджую що ви поширюєте проросійські наративи і дієте в інтересах рф. Заперечте це.
Там можливо й тисячі людей, які застрягли й не мають виходу наразі, але одиниці такі, як ця тварюка, пишуть подібне. Чи тобі повилазило?? Почитай її телеграм! І ця тварина й до окупації зазивала "рускій мір" і після свого "спасіння" продовжує це робити. Тепер ти запереч, довбень! За кого гинуть хлопці? Відповідай!
Все з вами виродками зрозуміло. Нічого ми прийдемо спасати українство де б ви в рф не ховались і звідки б не строчили свої коментарі та лайки до них, і там з вами зробимо те що ви робите в Україні зараз, і що робили ваші діди.
О як інтересно. Коменти з російськими наративами на місці, а з українськими видалило. Це така спам атака чи це адміністрація?
Хоча в Херсоні проросійської вати теж десь 2/3 населення.
Ну почнемо з того що не всі вони люди - тут багато ботмереж рф які просовують наративи вигідні рф. А ще тут багато просто корисних ідіотів промитих пропагандою.
P.S. І як показала практика (це я повторю відповідь з архіву) мої коменти про бомережі рф заспамили та видалили - співпадіння?
Потім з нею було інтерв`ю . Її теж показували вже після народження дитини .
Вона народила її на підконтрольної рашистам теріторіі. В тому інтерв`ю вона сказала що з нею все гаразд( бо рашистам треба було щоб всі бачили що вони гарно ставляться до неї) Тод ще не відомо що там трапляється з нею та що їй кажуть робити бо в неї там маленька дитина.
Я все розумію . Але в Україні ж набагато мерзотні навіть порівняти з нею не можна як ті що розкрадають гуманітарну як ті що працюють на ворога в ОП та інші.
https://www.youtube.com/watch?v=TSn-ZEFec7A
• 80% опитаних не проти, щоб діючий міський голова знову був обраний на цю посаду. Про необхідність обрання нової особистості говорили лише 14%.
• Серед кандидатів у мери лідером є Вадим Бойченко: 72,4% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором. 11,9% готові підтримати Володимира Клименка, 4,1% -Артура Андрощука, 3,0% - Максима Бородіна. Рейтинг інших - нижчий 2%. Не визначились за кого голосуватимуть близько 7% опитаних.
Аудиторія: мешканці Маріуполя від 18 років і старші . Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,1%. Терміни проведення: 18-24 вересня 2020 р.
На місцевих виборах 2020 в Маріуполі у міськраді 100% місць отримали проросійські партії.
Шкода захисників Маріуполя. І ті десь 3%, які голосували за проукраїнські партії.
При цьому до міської ради, за попередніми даними, пройшли п'ять партій: Блок Вадима Бойченко - 41,69% голосів, ОПЗЖ - 33,99%, "Партія Шарія" - 7, 90%. "Сила людей" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,10%.
Голосування на чергових місцевих виборах відбулося в Україні минулої неділі, 25 жовтня 2020 року.
Это вы так поддерживаете месседж россии что город действительно русский? И что украинцам нужно было его отдать рф?
Вы на чьей стороне сражаетесь? Вы же сейчас доказываете то, что рф пришла спасать своих людей.
Это же каким нужно быть леммингом... Правду говорил Петлюра о гнидах.
Ці люди напевне теж були проросійські:
Нічого що тебе чекає я вже писав. А це було, є, і буде Українське місто з українцями. І в ордло теж українці. І навіть в рф в усіх клинах - сірому, зеленому, малиновому, жовтому живуть українці яких треба визволити із окупації кремля.
За что боролись... jne
А це ж все здорові мужики, їм потрібно м'ясо та купа їжі і води.....
Та коли людина голодна, заради їжі і життя вона може сказати все, що завгодно ((((((
Окупація= концтабір!
Вагітність і народження дитини вже під бомбами, куди вона і як мала їхати!???? Хто вивозив жінок з пологового??? НІХТО!!! КИЇВСЬКІЙ ВЛАДІ БУЛО НАСРАТИ НА ВЕСЬ ПІВДЕНЬ, тому пав і Маріуполь!!!
В розбомбленому місті роботи немає навіть здоровим, і вже точно не жінкам після пологів! Ви своїх дружин з новонародженим немовлям теж на роботу відправляєте????!
Її 'розрекламували' на 1х шпальтах і після цього залишили рашистам! А вони і скористалися цим! Вона зручна і проста мішень!!!! Що їй загрожує? Та як мінімум відберуть чи вб'ють дитину!!!!! Всі, хто хейтить людей в окупації- ви моральні уроди! Бажаю вам пережити все це на власній шкурі і навіть більше!!!!! Тилові тупаки!!!
Ну почнемо з того що не всі вони люди - тут багато ботмереж рф які просовують наративи вигідні рф. А ще тут багато просто корисних ідіотів промитих пропагандою.
Зайву хромосому не ампутуєш. Тому скажу крамольну штуку: так званих "наших людєй" гнати статевими ганчірками нахій в смєхдєраву.
Тепер працює проти України.
Зе клоун дякувати тобі за Маріупіль, Чонгар, здачу півдня України