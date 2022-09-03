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Новини За кордоном
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кордон (3093) Польща (5147) митниця (1027) Найєм (347)

На українсько-польському кордоні критична ситуація, черга з вантажівок - понад 45 км. Все через низьку ефективність роботи польських служб, - Найєм

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кордон

У докризовий період за добу польські фітосанітарні та ветеринарні служби на пункті пропуску "Дорогуськ" приймали близько 80 вантажівок на добу. Проте в останні кілька днів приймали в середньому - 15-20.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на українсько-польскому кордоні стає критичною і може перерости у катастрофу. Черги. Кілометрові. Багатоденні. Цього тижня був побитий історичний рекорд: черга з вантажних автівок до пункту пропуску Ягодин на польському кордоні перетнула межу у 45 кілометрів. ... Головний показник – порівняння довжини черг з української та польської сторони: якщо з нашого боку, на експорт вони сягають від 10 до 45 кілометрів, то з польського боку 5 кілометрів - максимум", - розповів він.

За словами Найєма, ситуація стає критично, в чергах чергах стаються бійки, а перевізники погрожують блокуванням траси.

Водночас, додав він, українські служби готові перевіряти більше і більше вантажівок щодня. Але потік з тисячі автівок упирається в корок на польському боці.

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"Головна причина цих черг усім відома – це низька ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль. Про це знають не лише перевізники, а й представники тих самих контролюючих органів обох країн. Але чомусь говорять про це пошепки, щоб нікого не образити. Мені здається, не визнаючи проблему, ми її тільки погіршуємо. З початку повномасштабного вторгнення росії фітосанітарний і ветеринарний контроль на польському кордоні уповільнився в кілька разів", - наголосив Найєм.

Так, у докризовий період за добу польські фітосанітарні та ветеринарні служби на пункті пропуску "Дорогуськ" приймали близько 80 вантажівок на добу. Проте в останні кілька днів приймали в середньому - 15-20.

"Це не просто падіння швидкості роботи служб. Це катастрофа! Люди живуть на кордоні по тижню і більше. І це відбувається саме тоді, коли наші товаровиробники практично відрізані від морського та авіасполучення і левова частка наших товарів їде саме дорогами. Цинічно, що на цьому фоні польські перевізники погрожують перекривати траси, вимагаючи допомагати виїжджати порожнім вантажівкам позачергово. Вони скаржаться на конфлікти в чергах і агресивну поведінку наших водіїв. 

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Я не виправдовую грубість і конфлікти. Більше того, як держава ми облаштували на пунктах пропуску спеціальні полоси для порожнього транспорту. Проблеми виникають у самих чергах.

Але давайте бути чесними: вимагати позачергового виїзду польськими перевізниками – це люта несправедливість! Польський перевізник, який завдяки ефективності наших служб майже без черги в’їхав до України і встигає за тиждень зробити дві "ходки", тепер ще вимагає позачергового виїзду. У той час як завантажений український перевізник змушений проводити у чергах до тижня через неефективність саме польських фітосанітарних та ветеринарних служб", - пояснив Найєм.

Для подолання кризової ситуації польскій стороні пропонують збільшити на польській стороні кількість працівників фітосанітарних та ветеринарних служб.

"Більше того, ми пропонували надати українських експертів, які б допомагали польським колегам. Або навіть взагалі вивести цей контроль за межі пунктів пропуску вглиб країни. Без цього ми нівелюємо усі зусилля, яких докладають митні та прикордонні служби наших країн", - підсумував заступник міністра інфраструктури.

Читайте: Україна і Молдова підписали угоду про "транспортний безвіз", - Найєм

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Будували дороги ,але не в той бік і не для перетину західного кордону,а для танків та гаубиць москальських((
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03.09.2022 17:46
+20
Давно не чув цього "правдоруба", але там де він працевлаштовується, відразу чекай біди. В оборонпромі встиг "порулити" так, що все якось так вдало для кацапів посипалось у нас, тепер тут "господарює".
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03.09.2022 17:58
+19
А що тут дивного? Кацапи що просто так сотні мільйонів $ на передвиборчу кампанію Zе витрачали?
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03.09.2022 17:59
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Будували дороги ,але не в той бік і не для перетину західного кордону,а для танків та гаубиць москальських((
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03.09.2022 17:46 Відповісти
А що тут дивного? Кацапи що просто так сотні мільйонів $ на передвиборчу кампанію Zе витрачали?
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03.09.2022 17:59 Відповісти
Тут стверджувати не буду,але по війні будуть великі розборки з теперішнім керівництвом,й думаю частина загремить за грати,або буде жити як харбачов десь дуже далеко.
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03.09.2022 18:00 Відповісти
А "какая разніца" куди зремонтовані дороги вели, якщо були заасфальтовані і освітлені, хоча рашисти теж були задоволені.
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03.09.2022 18:01 Відповісти
Пригадались заяви наших військових експертів,що москалі не попруть весною,бо танки загрузнуть в багнюці,навіть якісь відео поширювали з танками в болоці.Тільки от ці експерди про траси на рашку нічого не розповідали,та безвізовий режим також(
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03.09.2022 18:04 Відповісти
Але потік з тисячі автівок упирається в корок на польському боці. Джерело: https://censor.net/ua/n3364923

І знову борошна перекладу. Чомусь іржу, уявивши картину - на дорозі лежить велетенський корок від пляшки...
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03.09.2022 17:48 Відповісти
угу..я ще й пляху шампанського..

відкрити з помпою..
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03.09.2022 17:50 Відповісти
Навіщо з помпою? Воно і так нормально ллється...
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03.09.2022 17:59 Відповісти
тобто пісні танці до світанку вже нє??
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03.09.2022 18:05 Відповісти
Якщо з помпою в такому значенні, то норм )))
Але після корку на дорозі я уявив оцю помпу на пляшці шампанського🍾

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03.09.2022 18:11 Відповісти
то те Ви так уявили, як я корок
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03.09.2022 18:30 Відповісти
а цікаво..що так ввотять та вивозять?

Ввозять гуманітарку на продаж? А вивозять що? М'со з розбомблених ферм?

знову дурна новина..цензор віджигає..
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03.09.2022 17:48 Відповісти
Перевіряють контрабанду. Найєм? "польські фітосанітарні та ветеринарні служби". Джерело: https://censor.net/ua/n3364923
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03.09.2022 17:49 Відповісти
Лошадь шукають.🤣
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03.09.2022 17:50 Відповісти
Нехай з "вівсом" шукають-"лошадь" сама вилізе
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03.09.2022 17:56 Відповісти
Давно не чув цього "правдоруба", але там де він працевлаштовується, відразу чекай біди. В оборонпромі встиг "порулити" так, що все якось так вдало для кацапів посипалось у нас, тепер тут "господарює".
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03.09.2022 17:58 Відповісти
Ахах... Может Наем обьяснит полякам почему наши погранцы не выпускают студентов европейских ВУЗов? Или увеличит количество наших погранцов для ускорения процесса?)
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03.09.2022 18:02 Відповісти
а должны?
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03.09.2022 23:31 Відповісти
Ну согласно международным договорам о мобильности учащихся да. А так получается - денег дайте, наши товары пропустите. А ваши преподы в ВУЗах пусть посидят без поступивших студентов. А Щецинская морская академия без курсантов и т.д. Можно по-разному относиться к уезжающим, но они нужны зарубежу не меньше, чем зарубеж им. Но это длинная история, из-за которой сейчас налетят "супердиванные патриоты" и расскажут о важности сидеть на жопе ровно.
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04.09.2022 09:04 Відповісти
Трохи офтоп: чорнуватий гумор у тему...
(хто дивився - одразу зрозуміє)

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03.09.2022 18:05 Відповісти
Наєма підтискають корупціонери.котрі мабуть наймили його для своїх афер.а тут поляки приторможують.
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03.09.2022 18:10 Відповісти
Така ж саму х..ня на румунському кордоні. Черга з Тереблече до Чернівців. І нічого. Влада не діє. Засунула язик у сраку. Бо війна .😡😡😡😡😡😡😡😡
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03.09.2022 18:16 Відповісти
поляки проверяют контрабанду наверное есть какие то факты для подробного осмотра
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03.09.2022 23:32 Відповісти
Ой пахне пзджем..поляки завжди скоріше пропускали ніж наші..скількі разів переконувався на власному досвіді..коли добу стояли пере нашим кордом..то може треба відкрити ще два пункти перетину..виключно для вантажівок? чи ше не уе в асфальт закатали?
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03.09.2022 18:37 Відповісти
пахне Мустафою Наємом...
Щодо трудоголізму прикордонних служб- там суцільні гумові дупи, що так збуджують *****.
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03.09.2022 21:02 Відповісти
чи хтось ще вірить цьому найему? прилаштувався заробітчанин бувший борець з корупцією тепер справно відпрацьовує зелені
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03.09.2022 18:57 Відповісти
Треба йихати на кордон і працювать а ні опять бла бла бла та статейки калякать хоть десь хоть щось небудь гарного ця коломойского журнашлюха що небудь зробила
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03.09.2022 19:55 Відповісти
35 років з труднощами долаю кордон. Завжди вина українських прикордонників і митників. Не можуть нажертися!
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03.09.2022 18:58 Відповісти
Меньше гуманитрки ******* тогда может и к вам по человечески будут относиться. Поляки из последних денег отправляли чаи, и сосиски. А вы падлы через АТБ и Сильпо продаёте
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03.09.2022 19:02 Відповісти
Напрягали тут всех немцев чтобы сбросились, сам отвозил гуманитарку, как в душу плюнули
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03.09.2022 21:26 Відповісти
надо было передавать гуманитарку из рук в руки на прямую людям организациям а не бюджетным посредникам
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03.09.2022 23:34 Відповісти
обізвався представник ефективних українських служб...
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03.09.2022 19:03 Відповісти
А что Наем уже на украинско-полькой границе харчуется?Шустрый,знает где "рыбные" места!
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03.09.2022 19:03 Відповісти
вас не чутно з опи...- дайте панцир 2000 частями...
так дорожче на *********...
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03.09.2022 20:47 Відповісти
Щоб там не робилось, але віри тому фіцику -шпондеру нема.
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03.09.2022 19:22 Відповісти
Тоді в Кабул, нафік, на переучку до бородатих.
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03.09.2022 19:33 Відповісти
у него хоть брат воюет а у тебя - только за компом?
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03.09.2022 23:36 Відповісти
Сьогодні зареєструвався і вже когось опускаєш. Цікаво.
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04.09.2022 02:55 Відповісти
вот как получается - украинцам нет работы, а сранные афганцы управляют Украиной... пипец...
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03.09.2022 19:55 Відповісти
а ты что рассист?
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03.09.2022 23:37 Відповісти
Він український націоналіст, у тебе з цим проблеми ?
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04.09.2022 02:56 Відповісти
я не расист, я националист в хорошем смысле слова - для меня Украина - это всё... но кормить бездельников из афганистана, заполонивших мир героином, у меня не желания... так же как нет желания кормить эфиопов и суданцев, которые с утра до вечера пьют чай и ничего не делают... хотя судан один сам *** может собирать минимум по два урожая в год и накормить всю ленивую африку...
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04.09.2022 05:50 Відповісти
Низька швидкість і низька ефективність - не одне й те ж саме. Szybko nie może być dobrze. Можливо проблема в тім, що поляка не купиш за 100€? І потім, якщо десь якись випадок отруєння, то буде точно відомо хто цей вантаж пропустив. Але цій нездарі-перебіжчику тільки дай показати свою значимість: « Катастрофа, катастрофа!!!» Дебіл *** . Тобі треба на коліна перед поляками впасти схилити голову і молити свого талібанського алаха щоб вони були живі- здорові навік!
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03.09.2022 20:25 Відповісти
А в чем проблема что бы поляков назад выпускали без очереди как они просят? Или это и есть решение вопроса, очередь в 50 км?
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03.09.2022 20:53 Відповісти
ну дык еврейский народ наверное бабла заработает на обслуживании, раз на море не получилось. пахлава медовая там, биотуалеты платные, охрана, жилье, мытье, за "сижу в очереди" и т.п. в общем - плюсы надо искать. хотя конечно у нас вряд ли кто сильно пошевелится, если прибыль не 100% и не украсть ...
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03.09.2022 21:23 Відповісти
О ****** афганська вилізла. А де було увесь час повномасштабного вторгнення ************?
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03.09.2022 21:33 Відповісти
Многокилометровые очереди грузовиков и многочасовые ожидания для легковых авто - нормальное явление на границе Украины.
Да, наши пограничники и таможенники стали быстрее оформлять в последние годы, но надо договариваться и с ЕС, делать совместный контроль и т.д.
И это вопрос для правительства, которому проще с3,14здеть на ''великому будiвництвi" чем упрощать жизнь людям...
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03.09.2022 23:23 Відповісти
Щось не віриться мені у цей брєд що поляки гірше ніж нащі погранці і митники працюють.
Всі знають як нащі митники і погранці дерібанять все що рухається ....
Диму без вогню не буває.
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04.09.2022 02:52 Відповісти
 
 