УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17073 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
8 301 38
Газпром (902) Північний потік (1369) Siemens (82)

У компанії Siemens підтвердили, що РФ бреше про масштаб несправності задля зумисної зупинки "Північного потоку"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

потік,північний

Витік мастила, який "Газпром" назвав причиною зупинки "Північного потоку", - рутинна несправність. Зазвичай таке не впливає на роботу турбін і може бути усунено на місці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Як виробник турбін ми можемо лише констатувати, що подібний висновок ("Газпрому". - Ред.) не є технічною причиною для припинення роботи. Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбін і можуть бути усунені на місці", - заявили в Siemens Energy.

Усунення подібних неполадок - це рутинна операція в межах робіт з технічного обслуговування. У минулому виникнення таких інцидентів не призводило до припинення експлуатації, наголошується в заяві. Наразі Siemens Energy не займається техобслуговуванням "Північного потоку", але готова взяти участь у технічних роботах, додали в німецькій компанії, зазначивши, що "на компресорній станції "Портова" є вдосталь додаткових турбін для роботи "Північного потоку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" збільшив транзит через Україну після зупинки "Північного потоку"

Нагадаємо, російська газова компанія "Газпром" ввечері 2 вересня оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через нібито виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжувала працювати.

Лист про виявлені несправності агрегату та необхідність її усунення направили президенту та головному виконавчому директору Siemens Energy AG Крістіану Бруху. Як зазначається в заяві "Газпрому", "згідно з інформацією компанії Siemens повне усунення витоку мастила на цих двигунах можливе лише в умовах спеціалізованого ремонтного підприємства".

У Єврокомісії вважають, що російська компанія "Газпром" оголосила про закриття газопроводу "Північний потік" під брехливим приводом.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
У компанії Siemens підтвердили, що РФ бреше - це все.
показати весь коментар
03.09.2022 17:58
+6
Це не все. У компанії Siemens нарешті зрозуміли. Що то параша, яка завжди брехала і бреше далі.
показати весь коментар
03.09.2022 18:06
+4
вода мокра, небо сине, а кацапи брешуть.....
показати весь коментар
03.09.2022 18:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У компанії Siemens підтвердили, що РФ бреше - це все.
показати весь коментар
03.09.2022 17:58 Відповісти
Це не все. У компанії Siemens нарешті зрозуміли. Що то параша, яка завжди брехала і бреше далі.
показати весь коментар
03.09.2022 18:06 Відповісти
Мені здається, що така кампанія не зовсім дурна. Просто там є аналітики
показати весь коментар
03.09.2022 18:09 Відповісти
Корінь "анал". Аналітики, аналоговнет і т.д.
показати весь коментар
03.09.2022 18:12 Відповісти
Я не виключаю, що пан Фройд був правий, коли вішав усіх собак на недосрачену пісюноту
показати весь коментар
03.09.2022 18:18 Відповісти
жарт кульгавий, бо насправді в усі три слова "аналітика", "аналог" і "анал" походять від різних коренів
показати весь коментар
03.09.2022 23:13 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2022 18:00 Відповісти
повелись, дурні..той, хто виправдовується - завжди неправим виглядає..

наразі раїсія почне волати - укропи проплатили, піймали укродиверсантів

не постачайте раїсії нічого!!! бо вас зроблять виновними у всх гріхах, не докажете рукожописть москалів
показати весь коментар
03.09.2022 18:03 Відповісти
вода мокра, небо сине, а кацапи брешуть.....
показати весь коментар
03.09.2022 18:03 Відповісти
Меркель шо зараз з їблом?
показати весь коментар
03.09.2022 18:04 Відповісти
задоволено посміхається.
показати весь коментар
03.09.2022 18:08 Відповісти
Ця компанія колись працювала на нацистів німецьких(Їм не ма чого дивуватися.Завтра москалі перерахують баксів на їх рахунок,й вони відмовляться від своїх слів,як Юда від Христа,може й більше трьох разів.
показати весь коментар
03.09.2022 18:07 Відповісти
компанія Сіменс нївна як пасе, вона думає, шо з людями діло має...
показати весь коментар
03.09.2022 18:07 Відповісти
А компанія Siemens нічого не хоче сказати на рахунок турбін в окупований Крим? Теж бреше?
показати весь коментар
03.09.2022 18:08 Відповісти
то були інші турбіни і інші кацапи...
показати весь коментар
03.09.2022 18:14 Відповісти
НАСА готовится к пуску корабля на Луну (прямая трансляция)
https://youtu.be/4o2SNn-cJco
показати весь коментар
03.09.2022 18:13 Відповісти
яка Луна? в нас тут камікадзе в Міссісіпі літае, погрожує свій лісапед з крилами кудись вмандячити...
показати весь коментар
03.09.2022 18:17 Відповісти
маячня яквсь...., камікадЗе i лiсапед - речi несумiснi.....
показати весь коментар
03.09.2022 18:22 Відповісти
от і я кажу, йому пропонують сарай дяді Тома - по кораблю, так би мовити, і мішень..
ні - літає жужжить, вибирає...
показати весь коментар
03.09.2022 18:28 Відповісти
все вже "down" і розумій як хочеш, чи то сам сів чи то пивом заманили...
показати весь коментар
03.09.2022 19:06 Відповісти
а разбор полетов? слушания в Конгрессе?
показати весь коментар
03.09.2022 19:15 Відповісти
Artemis launch scrubbed for second time.
показати весь коментар
03.09.2022 18:21 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2022 18:24 Відповісти
краще три рази відкласти і взлетіти на четветий ніж диркі в корпусі жвачками залеплювати.
Буде Артеміс на Луні.
показати весь коментар
03.09.2022 18:32 Відповісти
та да..... надеюсь, урок Челленджера их чему-то научил.....
показати весь коментар
03.09.2022 18:37 Відповісти
долго что-то соображает компания...
раша брешет всю жизнь... а кто-то брехал вместе с нею (вспомните запчасти в Крым)
показати весь коментар
03.09.2022 18:20 Відповісти
та они заранее знали, что рашка ******...., но у них же все по феншую......
показати весь коментар
03.09.2022 18:40 Відповісти
Классные у вас партнёры, Siemens, надёжные, нужно им ещё в обход санкций турбин подкинуть
показати весь коментар
03.09.2022 18:48 Відповісти
«Они очень наклонны ко злу, легко лгут и воруют» - Рафаэль Барберини, "Путешествие в Московию", 1565 г
показати весь коментар
03.09.2022 18:53 Відповісти
Росія ще не збагнула що країни які мають великі гроші знайдуть нових стабільних постачальників хоча і не відразу.
Але Росія з таким відношенням до Європи поступово втратить ринок.
показати весь коментар
03.09.2022 19:08 Відповісти
Роман, а ты посмотри в корень этой проблемы. Западные богатые государства пренепременно найдут себе новых стабильных но более дорогих поставщиков газа и нефти. Но ведь весь объём бывшего Европейского дешевого газа вообще за бесплатно достанется россии. И теперь при самых лютых санкциях, производить энергоёмкие товары будет выгоднее в россии чем в европе. Удобрения ГСМ, металлургия, нефтехимия, и многое другое станет производить дешевле именно в россии а не на западе. На западе уже растёт социальная напряженность, а в россии нет. Путин уже перевернул мир с ног на голову, а никто этого и не заметил.
показати весь коментар
04.09.2022 15:54 Відповісти
Німці нарешті зрозуміють, що кацапи брешуть завжди та й всьому, чи далі будуть робити пику ніби нічого не відбувається71
показати весь коментар
03.09.2022 20:52 Відповісти
"Невероятными санкциями" "рвут в клочья" экономику рашки, а те глупо улыбаются "у нас масло протекло".
показати весь коментар
03.09.2022 20:55 Відповісти
А турбина оказалась вовсе не Сименс, а Роллс-Ройс, поэтому ее возили чинить на другой край света на купленный немцами канадский завод.
показати весь коментар
03.09.2022 21:05 Відповісти
... Лжёт?.....да на Кацапедольщине слово такого "правда" и не знают)))
показати весь коментар
03.09.2022 21:08 Відповісти
Непорядок. Немецкий газ достанется рашке за бесплатно.
показати весь коментар
03.09.2022 21:27 Відповісти
 
 