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Війська РФ обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ: дев’ятеро постраждалих, серед них 10-річний хлопчик, - оперативне угруповання "Каховка"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Загарбники обстріляли з "Ураганів" Зеленодольську громаду, постраждало 9 людей.

Про це повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"...У результаті обстрілу в місті Зеленодольськ постраждало 9 людей, серед них 10-річний хлопчик. Усі перебувають у лікарні", - йдеться у дописі.

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За інформацією оперативного угруповання військ, загарбники обстріляли Зеленодольську громаду з реактивних систем залпового вогню "Ураган" із використанням касетних снарядів. У Зеленодольську пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, об'єкти промислової інфраструктури.

У селі Велика Костромка зафіксовано влучання по відкритих поверхнях, минулося без втрат.
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Що парасея обстрілює мирне населення, це зрозуміло. А де, контр батарейні радари? Під Києвом?
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03.09.2022 18:25 Відповісти
Дітей параша вбиває і калічить. Це, дуже важко.
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03.09.2022 20:11 Відповісти
Дякуйте всім тим, хто знав за 1рік до війни про неї, вивів всі війська під Київ, тупо здав перешийок, а потім ще півроку робив вигляд що так і має бути, це така 'стратегія' дати рашистам окопатися на півдні і взагалі на АЕС! Уроди кончені!
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03.09.2022 20:56 Відповісти
 
 