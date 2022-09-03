Війська РФ обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ: дев’ятеро постраждалих, серед них 10-річний хлопчик, - оперативне угруповання "Каховка"

Загарбники обстріляли з "Ураганів" Зеленодольську громаду, постраждало 9 людей.

Про це повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"...У результаті обстрілу в місті Зеленодольськ постраждало 9 людей, серед них 10-річний хлопчик. Усі перебувають у лікарні", - йдеться у дописі.

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За інформацією оперативного угруповання військ, загарбники обстріляли Зеленодольську громаду з реактивних систем залпового вогню "Ураган" із використанням касетних снарядів. У Зеленодольську пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, об'єкти промислової інфраструктури.

У селі Велика Костромка зафіксовано влучання по відкритих поверхнях, минулося без втрат.