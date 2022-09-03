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ЗСУ відбили атаки військ РФ в районах семи населених пунктів та знищили об’єкт розміщення російських спецпризначенців, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, українська авіація здійснила понад 5 ударів в ході яких було знищено бойову техніку, засоби РЕБ, ППО та значну кількість живої сили на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштаба ЗСУ щодо російського вторгнення станом 18.00 03.09.2022, передає Цензор.НЕТ.

"Триває сто дев’яносто друга доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Тривають наступальні та штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник активно застосовує засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог активних бойових дій не проводив.

Протягом поточної доби завдано 8 ракетних та понад 10 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждала інфраструктура населених пунктів Перемога, Гусарівка, Білогір’я, Пришиб, Времівка, Полтавка, Зайцеве, Білогорівка, Яковлівка, Водяне. Активно веде розвідку із застосуванням БпЛА.

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Окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в населених пунктах, що розташовані на берегах річки Дніпро та охорону берегової лінії в тимчасово захоплених районах Запорізької та Херсонської областей. Крім того, державним компаніям російської федерації доведено нові норми підбору "добровольців" на війну. Так, компанія "российские железные дороги" отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тис. нових кандидатів на короткостроковий контракт.

Також, зберігається подальша загроза систематичних масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Збройні сили республіки білорусь в рамках підготовки до командно-штабних навчань проводять перевірку готовності польових систем зв’язку.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку - трьох населених пунктів у Чернігівській та одного в Сумській областях;

на Харківському напрямку - районів населених пунктів Краснопілля, Прудянка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Старий Салтів, Пришиб, Гусарівка, Норцівка;

на Слов’янському напрямку - Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха;

на Краматорському напрямку - Богородичне, Райгородок, Сіверськ;

на Бахмутському напрямку - Зайцеве, Кодема, Весела Долина, Бахмутське, Соледар, Бахмут;

на Авдіївському напрямку - Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське;

на Новопавлівському напрямку - Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Парасковіївка, Золота Нива;

на Запорізькому напрямку - Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Новопіль Времівка, та інших;

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на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів розвідку з активним застосуванням БпЛА, загалом - понад 30 вильотів.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої Держави. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, українська авіація здійснила понад 5 ударів в ході яких було знищено бойову техніку, засоби РЕБ, ППО та значну кількість живої сили на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділами протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищено один вертоліт, три БпЛА та п’ять крилатих ракет "Калібр".

Ракетні війська та артилерія Сил оборони продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Нанесено ураження по трьом пунктах управління. Знищено один об’єкт розміщення особового складу противника. Так, в зону ураження потрапив підрозділ російських спецпризначенців. Інформація щодо втрат уточняється. Також, знищено техніку радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів, чим значно знижено можливості противника щодо ведення наступальних дій.

Здатність перемагати – дух нашої нації! Робимо перемогу разом!

Слава Україні!" - йдеться у зведенні.
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Топ коментарі
+21
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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03.09.2022 18:51
+9
Хай українська земля стане пеклом для мокшанських тварюк!
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03.09.2022 19:01
+7
Рамзанка Диркін зненацька заявив що втомився та йде… - пацюки почали бігти з корабля?
https://www.youtube.com/watch?v=rmjnYLCLZGM
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03.09.2022 19:09
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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03.09.2022 18:51 Відповісти
Хай українська земля стане пеклом для мокшанських тварюк!
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03.09.2022 19:01 Відповісти
Коли нам обіцяють Ф-16?
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03.09.2022 19:08 Відповісти
В цьому році точно не буде. Жалко.
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03.09.2022 19:19 Відповісти
Кляті бюрократи. Рейгана на них намає
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03.09.2022 19:28 Відповісти
Рамзанка Диркін зненацька заявив що втомився та йде… - пацюки почали бігти з корабля?
https://www.youtube.com/watch?v=rmjnYLCLZGM
показати весь коментар
03.09.2022 19:09 Відповісти
Ето фіаско
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03.09.2022 19:14 Відповісти
Я так понял он спросил как бы так подольше возле корыта побыть и вовремя свалить?
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03.09.2022 19:16 Відповісти
Грошей у бюджеті меньшає, а у владі він тримається лише за рахунок бабла з мааскви. Затримається і може без голови залишитись, дон. А втече десь до Оману, може й поживе чуток…
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03.09.2022 20:20 Відповісти
Йди у дупу кацапе.
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04.09.2022 10:49 Відповісти
Киев за три дня свиноцабаки...?
и так уже 64 раза...!!!
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03.09.2022 19:11 Відповісти
@umancherkassy

Покажіть Арестовичу, Подоляку та Зеленському з Єрмаком, які понадівали військову хакі та хизуються нею перед усіма західними гостями..
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03.09.2022 20:28 Відповісти
Руські Тишки стоит переимновать в Руські Тушки
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04.09.2022 07:20 Відповісти
 
 