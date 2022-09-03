УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17397 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 348 8
армія РФ (13448) війна (56233) Дніпропетровщина (2346) обстріл (20980) Резніченко (493)

Обстріл Зеленодольська з "Ураганів": загинув 9-річний хлопчик, кількість постраждалих зросла до 10

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Ворог з "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду. Померла дитина, ще 10 людей постраждали.

Про це в телеграмі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"У Зеленодольську росіяни убили 9-річного хлопчика… Пообіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів". Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість - важкі… У Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки. "Ураганами" цілити у дітей… Бракує слів… Розплата прийде", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ: дев’ятеро постраждалих, серед них 10-річний хлопчик, - оперативне угруповання "Каховка"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.09.2022 19:41 Відповісти
Оце і є основна мета, з якою окупанти вже 3й місяць "зубами тримаються" за Високопілля - мати можливість в будь-який момент обстріляти Зеленодольськ та, відповідно, ТЕЦ.
показати весь коментар
03.09.2022 19:42 Відповісти
Ну и путь на Кривой рог там.Во время Второй мировой там большие танковые сражения были за выход к Криворожью.
показати весь коментар
03.09.2022 20:34 Відповісти
Прокляття кацапам.
показати весь коментар
03.09.2022 19:53 Відповісти
У меня вообще и русская фамилия и сам я из Зеленодольска(((((
показати весь коментар
03.09.2022 20:30 Відповісти
Шановні, ви підняли правильну тему. Через 1го якогось родича у вас такі прізвища. Але що вам, дорослим і свідомим українцям, заважає їх поміняти або на прізвище матері, бабусі чи інших родичів з українськими прізвищами, чи просто обрати собі будь яке милозвучне і приємне саме для вас прізвище! І не треба скиглити про зміни документів- жінкам ви цей геморой нав'язуєте регулярно!
показати весь коментар
03.09.2022 20:51 Відповісти
Откуда поставки идут , к этой падали кацапской , уже мосты покрышили, суки уже на лодках переправляют..
показати весь коментар
03.09.2022 23:47 Відповісти
 
 