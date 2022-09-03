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Новини За кордоном
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Кадиров (479) Росія (47144) Чечня (263) Росгвардія (84)

"Помітив, що засидівся": Кадиров захотів у "безстрокову відпустку". РосЗМІ пишуть, що для нього готують нову посаду в Росгвардії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кадиров

Президент Чечні Рамзан Кадиров заявив, що втомився очолювати республіку та хоче піти у "безстрокову відпустку".

Відповідне відео він оприлюднив на своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дізнався, що я, виявляється, "довгожитель" серед чинних глав суб'єктів Російської Федерації", - зазначив Кадиров.

"Вже 15 років, як я керую республікою. <...> Тому, я думаю, що мій час теж настав. Поки мене не вигнали. Мені здається, я вже старий. Колись був наймолодший, недосвідчений. І зараз таким же залишився недосвідченим, але молодість пішла кудись, - сказав Кадиров.

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Як додав голова Чечні, він й сам помітив, що засидівся: "Я й сам помітив, що засидівся. Вважаю, що заслужив безстрокову та довгу відпустку".

"Вважаю, що цілком заслужив безстрокову і довгу відпустку. Сподіваюся, що ви мене підтримаєте і зрозумієте", — заявив Кадиров.

Разом з тим, російське опозиційне видання "Медуза" з посиланням на інформоване джерело пише, що для Кадирова готують високу посаду в силовому блоці..

"Рамзан Кадиров може обійняти керівну посаду в Росгвардії", - пише видання.

Джерело, близьке до адміністрації Путіна, повідомило, що наразі цей перехід розглядається.

26 серпня СБУ оголосила підозру голові Чеченської Республіки РФ Рамзану Кадирову та двом його поплічникам Даніілу Мартинову та Хусейну Межидову. Їм закидають вчинення воєнних злочинів на території України за час російського вторгнення РФ. Кадиров у відповідь виявив бажання "прийти і розібратися".

Як відомо, Рамзан Кадиров обіймає посаду президента Чечні з 2007 року, а до того два роки був в.о. глави уряду.
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Топ коментарі
+62
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03.09.2022 20:21
+38
Жопой чует гаплык.
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03.09.2022 20:24
+32
есть изумительная пословица:
капитан знает всё.
НО КРЫСЫ ЗНАЮТ БОЛЬШЕ

шо-то кадырка почуял своей резиновой чуйкой
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03.09.2022 20:31
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Командуючий на фронті в Україні. Оце так Україна жабі ціцку дасть. Посмертно.
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03.09.2022 20:20 Відповісти
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03.09.2022 20:21 Відповісти
Навіщо лизав цього бородатого? Тепер до ветеринара треба.
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03.09.2022 20:22 Відповісти
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03.09.2022 21:20 Відповісти
Если кто-то смеётся, что ******, который еле еле по-русски говорит, может стать президентом срашки, то напомню, что в 24 году Сталин тоже был чуркой и убийцей русских, с трудом говорившим на русском
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03.09.2022 22:24 Відповісти
Кокошенков@kokoshenkov1

По данным нашей разведки Дон потерял в боях на севере Украины, Донбассе и под Песками от 60 до 80% своего боеспособного войска, что позволяет безболезненно перехватить управление над регионом, отправив Дона в отставку.
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03.09.2022 23:46 Відповісти
МОСФІЛЬМ?
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03.09.2022 20:21 Відповісти
"Союзмультфільм": "В нашем случає главноє - воврємя смицца..!"
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03.09.2022 21:02 Відповісти
До Оману чи до Саудовської Аравії звалить, поки живий…
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03.09.2022 20:23 Відповісти
Він там накуй нікому не треба. Віра і віра не та. Не говорю про філософію життя.
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03.09.2022 20:25 Відповісти
У него бабло есть.
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03.09.2022 20:33 Відповісти
А яка віра у кадиркіна??? дон…
як в соловйова - віра у гроші…
потік грошів з мацкви, за рахунок яких він тримає владу, усихає.
якщо перетримається, то залишиться без голови.
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03.09.2022 22:12 Відповісти
Его и там найдут. Этому жирному гомосеку из страны-помойки рыло показывать нельзя. Будет карателями русских ванек командовать.
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03.09.2022 20:25 Відповісти
Сибір. Родіна його.
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03.09.2022 20:28 Відповісти
"Маймун" відчув, що "запахло смаленим" у Чечні Вирішив, що в Москві -безпечніше
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03.09.2022 20:31 Відповісти
З часом звісно знайдуть але там може довше протягнути, ніж на маацквє, особливо коли почнуться смутні часи. Тому я ставлю на його втечу у теплі країни.
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03.09.2022 22:18 Відповісти
Ставлю галлон своей горилки-абрикосовки против 10кг хорошего Сала "адидас", шо рамзанка из страны-помойки не уедет.
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03.09.2022 22:20 Відповісти
Пора обратиться к властям ОАЭ , ОМАНУ, ТУРЦИИ, КАТАРУ , САУДИТАМ - не впускать в страны военных злочинцев
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03.09.2022 21:12 Відповісти
Рамзанка Диров-заслужений вівцелюб...
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03.09.2022 20:23 Відповісти
Жопой чует гаплык.
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03.09.2022 20:24 Відповісти
та уже пару дней слухи ходят что рамзанка дыров в росгадию а дэбил золотов на место кежугетыча
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03.09.2022 20:24 Відповісти
А краще, щоб усі троє в землю.
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03.09.2022 20:29 Відповісти
Тоже читал.Это даже хорошо,максимальное количество некомпетентных ****** на ключевые посты
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03.09.2022 20:32 Відповісти
Якщо так, то це чудово. Дурні на ключових посадах. Росгвардія під керівництвом Кадирова швидко навчить росіянців любити родіну. А потім рамзанку -- в президенти рашки. Він за гарантії особистої безпеки і певну суму грошей відмовиться від ядерної зброї. На той час усі провідні країни вже зможуть обходитися без вуглеводнів росії і колишня недоімперія стане нікому не цікава. Врешті решт, усе закінчиться страшною громадянською війною і розпадом на безліч дрібних державок.
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03.09.2022 20:50 Відповісти
резинова попа, вона така, ось і хуженєкудовича сплавляють
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03.09.2022 21:02 Відповісти
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03.09.2022 21:22 Відповісти
он же хочет "бессрочный отпуск", а не в армию)
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03.09.2022 21:36 Відповісти
Ай гарно як! Кацапам підфортунило! Тепер у росгвардії порно буде, чи не кожного вечора! Скрєпні новини.
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03.09.2022 20:27 Відповісти
ганДон
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03.09.2022 20:27 Відповісти
Крысы начали паковать чемоданы... Хорошо... Сойдут на берег в ближайшем порту.
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03.09.2022 20:28 Відповісти
есть изумительная пословица:
капитан знает всё.
НО КРЫСЫ ЗНАЮТ БОЛЬШЕ

шо-то кадырка почуял своей резиновой чуйкой
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03.09.2022 20:31 Відповісти
то ли овечку якусь нэзайману надыбав,то ли казака якогось молодого з лампасами...
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03.09.2022 20:28 Відповісти
трандишь, дон
ты еще не сидел дон
резиновая попочуйка подсказывает, что скоро посадят, дон?
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03.09.2022 20:29 Відповісти
Так, твій час настав, досить їбати овець, треба вже у лаври двухсотих подаватися
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03.09.2022 20:31 Відповісти
"петля повинна мати 13 узлів, я предпочитаю 14"
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03.09.2022 20:36 Відповісти
Цю бородату мерZоту знайдуть де завгодно. Він мабуть відчуває свій *******
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03.09.2022 20:36 Відповісти
хряк на тропі війни? - трепіщі інстаграм!
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03.09.2022 20:37 Відповісти
Вівцейом помітив шо в нього вже не стоїть
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03.09.2022 20:40 Відповісти
тетка картавого скосила )
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03.09.2022 20:46 Відповісти
Це його не врятує….
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03.09.2022 20:47 Відповісти
в парашгвардии эту овцу быстро залёжат ))
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03.09.2022 20:48 Відповісти
видео монолога: https://twitter.com/i/status/1566062758784819202
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03.09.2022 20:50 Відповісти
дон-дону нова посада на пляшку
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03.09.2022 20:51 Відповісти
боїться, що Україна його ліквідує ракетою, за участь у війні проти України?
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03.09.2022 20:52 Відповісти
В бункер?)
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03.09.2022 20:56 Відповісти
Странно, я думал будет сидеть пока не умрет от старости.
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03.09.2022 21:00 Відповісти
Ага,є одне курортне містечко, якраз для його "отпуску" -
""
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03.09.2022 21:02 Відповісти
Нехай бере приклад у Горбачова...
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03.09.2022 21:04 Відповісти
Той пішов у 100% "безстрокову відпустку"
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03.09.2022 21:11 Відповісти
Так ось чому вiн ***** лякав мусульманами, йому ця посада в конче потрiбна . Хоче сберегти свою волосату дупу.
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03.09.2022 21:05 Відповісти
Путин зубрит "Я устал... я ухожу..."
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03.09.2022 21:07 Відповісти
***** *****

І тому чуркові так само
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03.09.2022 21:07 Відповісти
Уже назначил вместо шойгу
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03.09.2022 21:09 Відповісти
кадирку готують на Крим замість аксьонова, бо там пішов шарабах-тарабах. А Ічкерія вже не може поставляти "піхоту" пуйлу, їх прорідили в Україні і немає вже дурних, бо кажуть одне, а там зовсім інше.
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03.09.2022 21:09 Відповісти
А где ты видел ЧМО, что Ичкерия поставляет пуйлу пехоту? Ичкерия раком поставил твою раисию и еще поставит, как-бы вам не было горьк.
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03.09.2022 23:32 Відповісти
Олень прежде чем писать ерунду хоть бы историю узнал. Ичкерия воевала одна (без чьей либо помощи) против россии и поставила их на колени в 1994-1996 году. За 2 войны мы потеряли 300 000К мирного населения а это 30% от всего населения Чечни. Во времена Ичкерии ни один чеченец не воевал за интересы ***** по этому нас так жестко истребляли.
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04.09.2022 07:35 Відповісти
"Я устал, я ухожу"№2? А что случілось, дон?
Ходять чутки, що його ніби у руля Росгвардії поставлять, а Золотова (чи як цього дебіла) замість Шойгу, але це суттєве пониження рангу для гонДона, як глави Чечні.
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03.09.2022 21:12 Відповісти
Сантехнік золотов піде міністром оборони. Козойоб кадирка - керівником росгвардії. Шойгу - в тайгу.
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03.09.2022 21:14 Відповісти
Запахло интригой. Этот бородатый не дурак. Дураки те, кто его таким считают. У нас особо много таких. Скоро вылезет реальней.
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03.09.2022 21:19 Відповісти
Кацапсом від тебе смердить
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03.09.2022 21:39 Відповісти
Дык чё характерник---опять чоли своих девок сменял на ,с сыром пыроги, понесло нюхать промеж палцев ног у других? Мож тюри тебе на квасе с лучком затертой кинуть? Притопчи для контрасту. Могу на хромке сбацать вятскую плясовую. А ты гопаком ответь. Намял наверно пирогов вареников. Врядли.
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03.09.2022 22:06 Відповісти
Переведут в Москву, а там гляди и с дугиной встретится?
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03.09.2022 21:20 Відповісти
Головний баран путіна раніше робив подібні заяви, але залишився при владі.
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03.09.2022 21:28 Відповісти
Його місце пасти овець, хоча і рохгвардія це ті самі вівці і барани, тільки вже поголені.
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03.09.2022 21:30 Відповісти
Русские хотели делать котлы на поле боя, а смогли сыграть очком и объедаться.
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03.09.2022 22:04 Відповісти
То ничого незабаром повісишь
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03.09.2022 22:05 Відповісти
Посада - "главный овцей*б росгвардии".
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03.09.2022 22:10 Відповісти
Давай, до свидания!
Надо возвращать Ахмеда Закаева возглавлять свободную независимую Республику Ичкерию !!!
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03.09.2022 22:19 Відповісти
Готовьтесь рашкованы, это ваш следующий през
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03.09.2022 22:33 Відповісти
...міністром захєрДОНних дєл...вмєсто лаврова''конєва''...
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03.09.2022 22:58 Відповісти
Не так воно засиділось як зажилось на цьому світі, пора до пекла.
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03.09.2022 23:31 Відповісти
Я завжди сподівалась на те, що саме рамзанка прибере *****. Інтуїція мені це підказувала-підказувала і от справжня надія таки прийшла. Якщо овцейоп очолить росхвардію, тоді він точно позбавиться *****, досвід у нього вже є, батька ж вбив, чому б і бункерного не вбити, та захопити владу. Якщо тільки ***** його не переграє та не вб'є першим.
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04.09.2022 00:44 Відповісти
Возможно возглавит часть росгвардии что охранять станут главного. Ведь дед боятся уже должен ближних. Дикая дивизия как бы вроде. Как вариант. Но сюжет любопытен конечно. Что то забурлила там.
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04.09.2022 11:06 Відповісти
 
 