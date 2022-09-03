Верещук закликає жителів окупованих територій евакуюватись і не брати участь у "референдумах": "Участь у цьому - це стаття Кримінального кодексу"
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Псевдореферендуми, які Росія планує проводити на тимчасово захоплених територіях, є злочином, за участь у них передбачена кримінальна відповідальність; жителям краще евакуюватися або ж усіма можливими методами уникати участі у них.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону "UAразом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Референдуми", як би вони (росіяни. – Ред.) їх не називали, - це все елементи злочину, який вчиняє Росія щодо нашої держави. У них зараз етап закритої фази з відкритою датою. Ми чудово це розуміємо і бачимо. Немає і не буде ніяких "референдумів" на нашій українській землі. А те, що вони (Росія. – Ред.) називають там щось, когось із Росії привозять, скриньки якісь роблять, абсолютно нічого схожого з референдумом не має", - сказала урядовець.
Вона підкреслила, що Захід ніколи не визнає жодних псевдореферендумів РФ.
"Тому все це фарс і цирк. Але для наших громадян, які братимуть у цьому участь, це, насправді, стаття Кримінального кодексу. Тому я вкотре закликаю евакуюватися усіх, хто може, а якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, - не брати участі у жодних "референдумах". Жодним тиском, жодним насильним спонуканням тощо не можна потім буде виправдати те, що людина йшла на "референдум", брала якісь "бюлетені" і щось там робила", - наголосила Верещук.\
За її словами, відсоток мешканців тимчасово непідконтрольних територій, готових брати участь у псевдореферендумах, мізерний - "навіть не 2%".
Віцепрем'єр-міністр закликала громадян телефонувати на гарячу лінію за номером 15-48, щоб отримати допомогу в евакуації на підконтрольну територію України.
Будь ласка, зачекайте...
і це вже ляк - ви зробите це вдруге...
А вы таки думаете почему графу Против всех убрали?
Многим бы политикам при ней ниху не светило....
Пам'ятаю, як мокшанин, з виборчого штабу Бубочки, радісно розповідав Портнікову про те, як вони навіть не очікували, що так прекрасно спрацює їх (кацапська) політтехнологія протестного голосування.
Недавно думая о 73 процентах нынешнего,вспомнол 102 процента Януковоща по Луганской области.
А не теши же технологии и исполнители?
в мене, свого часу, теж не було, але я знайшов.....
Если бы у нее была совесть, то уже давно бы подала в отставку.
И с глаз долой куда-нибудь подальше
https://twitter.com/i/status/1566106384424378369
Твій порох не кращій. У нього було П*ЯТЬ років!!
Порошенко? Почему не финансировал Гром-2? Почему не закрыл рашистские каналы и не посадил коллаборантов? И тд и тп.
Все знают эти вопросы, все знают ответы....
Огидно на цю парасолю дивитися
Хрен ты сможешь применить эту статью УК против заложников голосовавших под угрозой смерти.... Да и не посмеешь....