Верещук закликає жителів окупованих територій евакуюватись і не брати участь у "референдумах": "Участь у цьому - це стаття Кримінального кодексу"

Псевдореферендуми, які Росія планує проводити на тимчасово захоплених територіях, є злочином, за участь у них передбачена кримінальна відповідальність; жителям краще евакуюватися або ж усіма можливими методами уникати участі у них.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону "UAразом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Референдуми", як би вони (росіяни. – Ред.) їх не називали, - це все елементи злочину, який вчиняє Росія щодо нашої держави. У них зараз етап закритої фази з відкритою датою. Ми чудово це розуміємо і бачимо. Немає і не буде ніяких "референдумів" на нашій українській землі. А те, що вони (Росія. – Ред.) називають там щось, когось із Росії привозять, скриньки якісь роблять, абсолютно нічого схожого з референдумом не має", - сказала урядовець.

Вона підкреслила, що Захід ніколи не визнає жодних псевдореферендумів РФ.

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"Тому все це фарс і цирк. Але для наших громадян, які братимуть у цьому участь, це, насправді, стаття Кримінального кодексу. Тому я вкотре закликаю евакуюватися усіх, хто може, а якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, - не брати участі у жодних "референдумах". Жодним тиском, жодним насильним спонуканням тощо не можна потім буде виправдати те, що людина йшла на "референдум", брала якісь "бюлетені" і щось там робила", - наголосила Верещук.\

За її словами, відсоток мешканців тимчасово непідконтрольних територій, готових брати участь у псевдореферендумах, мізерний - "навіть не 2%".

Віцепрем'єр-міністр закликала громадян телефонувати на гарячу лінію за номером 15-48, щоб отримати допомогу в евакуації на підконтрольну територію України.