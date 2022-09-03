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Верещук закликає жителів окупованих територій евакуюватись і не брати участь у "референдумах": "Участь у цьому - це стаття Кримінального кодексу"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Псевдореферендуми, які Росія планує проводити на тимчасово захоплених територіях, є злочином, за участь у них передбачена кримінальна відповідальність; жителям краще евакуюватися або ж усіма можливими методами уникати участі у них.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону "UAразом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Референдуми", як би вони (росіяни. – Ред.) їх не називали, - це все елементи злочину, який вчиняє Росія щодо нашої держави. У них зараз етап закритої фази з відкритою датою. Ми чудово це розуміємо і бачимо. Немає і не буде ніяких "референдумів" на нашій українській землі. А те, що вони (Росія. – Ред.) називають там щось, когось із Росії привозять, скриньки якісь роблять, абсолютно нічого схожого з референдумом не має", - сказала урядовець.

Вона підкреслила, що Захід ніколи не визнає жодних псевдореферендумів РФ.

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"Тому все це фарс і цирк. Але для наших громадян, які братимуть у цьому участь, це, насправді, стаття Кримінального кодексу. Тому я вкотре закликаю евакуюватися усіх, хто може, а якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, - не брати участі у жодних "референдумах". Жодним тиском, жодним насильним спонуканням тощо не можна потім буде виправдати те, що людина йшла на "референдум", брала якісь "бюлетені" і щось там робила", - наголосила Верещук.\

За її словами, відсоток мешканців тимчасово непідконтрольних територій, готових брати участь у псевдореферендумах, мізерний - "навіть не 2%".

Віцепрем'єр-міністр закликала громадян телефонувати на гарячу лінію за номером 15-48, щоб отримати допомогу в евакуації на підконтрольну територію України.
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Топ коментарі
+42
Ще одна вилізла... Що там з Чонгаром?
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03.09.2022 20:47
+41
Курва яка розміновувала Чонгар розповідає про колобораці
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03.09.2022 20:49
+36
Вот ****! Попробывала бы хоть недельку в оккупации побыть!!!
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03.09.2022 20:47
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Вот ****! Попробывала бы хоть недельку в оккупации побыть!!!
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03.09.2022 20:47 Відповісти
Ще одна вилізла... Що там з Чонгаром?
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03.09.2022 20:47 Відповісти
Если-бы ваш СПРУТ НЕ ВОРОВАЛ ГУМАНИТАРКУ , как в Запорожье Старух &КОМПАНИИ ,КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАГОНАМИ У САМЫХ ОБЕЗДОЛЕННЫХ , люди выезжали-бы ‼️
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03.09.2022 21:34 Відповісти
Курва яка розміновувала Чонгар розповідає про колобораці
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03.09.2022 20:49 Відповісти
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03.09.2022 20:59 Відповісти
Пора бы уже и список голосовавших засветить , надеюсь не гостайна
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03.09.2022 22:31 Відповісти
Ця потвора мала б давати покази слідству. Та її нагородили орденом. Бкбочка, за які звслуги? Чи це питання до реального керівника країни, дерьмака?
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03.09.2022 20:50 Відповісти
де ви літаючі на парасольках членорояльники на нашу голову взялися...
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03.09.2022 20:51 Відповісти
тобто себе на шляху до виборчої дільниці не бачите?
і це вже ляк - ви зробите це вдруге...
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03.09.2022 21:00 Відповісти
не бачу - доки не буде графи "проти всіх" не бачу жодного сенсу витрачити час на те щоб розбиратися в сортах лайна
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03.09.2022 21:05 Відповісти
а як не буде "проти всіх" - бубенцем вдруге задзвоните - знаю я вас.
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03.09.2022 21:10 Відповісти
Прийди, зіпсуй бюлетень - і буде проти всіх.
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03.09.2022 21:23 Відповісти
Саме безвідповідальне це проти всіх і зіпсувати бюлетень.
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03.09.2022 21:31 Відповісти
Если *против всех* набирает больше трети от принявших участие в голосовании, то партии или кандидаты не могут принимать участие в выборах. Так должно быть. Если нет - испортить бюллетень. Это ответственно. Неучастие в преступлении и фарсе уже приличный поступок.
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04.09.2022 00:07 Відповісти
Согл нашим законам испорченные бюллетени делятся пропорционально..
А вы таки думаете почему графу Против всех убрали?
Многим бы политикам при ней ниху не светило....
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05.09.2022 06:35 Відповісти
Та ну. Для більшості з 73%, "проти", це поставити галочку навтроти Бубочки.
Пам'ятаю, як мокшанин, з виборчого штабу Бубочки, радісно розповідав Портнікову про те, як вони навіть не очікували, що так прекрасно спрацює їх (кацапська) політтехнологія протестного голосування.
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03.09.2022 21:34 Відповісти
Ага((Вони не боятимуться, бо з кримчанами та диричанами так нічого й не сталося((віртуальний суд та погрози відповідальністю-це лиш паперова бюрократія.
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03.09.2022 20:53 Відповісти
Вашемо молитвою!
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03.09.2022 20:54 Відповісти
Так вы же их и выбрали?Или не вы?
Недавно думая о 73 процентах нынешнего,вспомнол 102 процента Януковоща по Луганской области.
А не теши же технологии и исполнители?
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03.09.2022 20:55 Відповісти
це вигляда як якесь свято імбіцилів....
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03.09.2022 20:55 Відповісти
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель багатьох тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.
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03.09.2022 20:57 Відповісти
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03.09.2022 20:58 Відповісти
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03.09.2022 21:25 Відповісти
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03.09.2022 21:26 Відповісти
Ольга Рев: - Ми готувались до війни з 2019! - І що ви встигли зробити? - Бункер для Зє! - І все? - Цього достатньо!
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03.09.2022 21:28 Відповісти
А гроші де людям брати щоб тікати з території, де вони живуть?
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03.09.2022 20:58 Відповісти
"в тумбочке" (с).....
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03.09.2022 21:05 Відповісти
Тумбочка так, не у всіх є.
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03.09.2022 21:34 Відповісти
чи шукати не вiмють.....
в мене, свого часу, теж не було, але я знайшов.....
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03.09.2022 21:47 Відповісти
Гроши они пилят под менеджерством ДЕРЬМАКА ВАГОНАМИ И КОНТЕЙНЕРАМИ‼️БЕЗ СТЫДА И СОВЕСТИ - У ЗСУ И БЕЖЕНЦЕВ‼️
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03.09.2022 21:39 Відповісти
Це так , коли прочитала про цей грабеж у Запоріжжі я в це повірити не могла, красти гуманітарну допомогу під час війни! І в таких кількостях! Так за таке має бути введена смертна кара, навіть на коробку вкраденої гуманітарної допомоги, а вони ще це продають в Ашані та Сельпо. Як американці іноді не можуть усвідомити, що ось так можна знищувати дітей, жінок, бомбити пологові будинки, лікарні, їм складно в це повірити. Вони ж люди, а не тварюки. У нормальних людей XXI столітті такі звірства зараз у голові не вкладається, хоча вони ще в'єтнамську війну пам'ятають, які там були звірства.
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04.09.2022 09:53 Відповісти
просто оставлю здесь для памяти

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03.09.2022 20:58 Відповісти
Верещук - тупая цука , тому треба выяснить КТО ЕЕ ТЯНЕТ НА ВЫСШИЕ ПОСАДЫ
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03.09.2022 22:29 Відповісти
такова природа - корабельные сосны тянутся ввысь.
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03.09.2022 23:08 Відповісти
Вот чудо, сначала разминирует проход вражеским войскам, а потом призывает людей покинуть территории и свои жилища, занятые этими войсками!!!
Если бы у нее была совесть, то уже давно бы подала в отставку.
И с глаз долой куда-нибудь подальше
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03.09.2022 20:59 Відповісти
Какая там совесть ⁉️😂Зеленский без стыда Сдает ВИЛЛУ РАШИСТАМ ЗА 50 000€,а мог - бы детям отдать на время войны
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03.09.2022 21:43 Відповісти
Так и я об этом. Подобных примеров до неприличия много.
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03.09.2022 23:36 Відповісти
Гроші не пахнуть. Верещук пристосуванка.
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23.09.2022 14:07 Відповісти
Закрий свою хліборєзку зелена слуга московії. Все, що ти говорила і робила дуже шкодило Україні. Геть з інтерентпростору.
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03.09.2022 21:00 Відповісти
Вона вас не чує.
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04.09.2022 09:55 Відповісти
ви хоч КК України поверхнево почитайте, дибіли, а потім патякало відкривайте
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03.09.2022 21:03 Відповісти
Люди на фронті гинуть за то шоб таке гівно ними правило ...
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03.09.2022 21:07 Відповісти
Молодая Люся говорит о Порохе

https://twitter.com/i/status/1566106384424378369
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03.09.2022 21:10 Відповісти
чого ви носитесь і показуете що цей реферндум такий важливий проведуть чи ні все рівно звіляьнти нам якщо проведуть гірше для саміх кацапів тут вони на вест Мордор оголосять що реферндум прошев що херсонс обл це росія і тут наші звільнять і що казати що ми напали на новоіспечених рускіх і на росію як реагувати про ядерну зброї всі зрозуміли що то погрози і понти по Криму як язик в жопу коли обстрілювали авіабази не признавали що це ми бо реагувати якось потрібно а ядерну зброю вони не хочуть застосовувати
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03.09.2022 21:14 Відповісти
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03.09.2022 21:16 Відповісти
Мерзотна кацапська шльондра
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03.09.2022 21:19 Відповісти
"Щучка", а як там Чонгар, не пече, вночі не сниться?!!!
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03.09.2022 21:21 Відповісти
Яка вона щука, проста мойва, яка прислужує фарбованій і ботоксно накачаній скумбрії.
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03.09.2022 21:24 Відповісти
Тварюка! По тобі вже багато років кримінальний кодекс плаче!!!! Пропоную цю гниду викрасти, закинути на окуповану територію і подивимося як вона буде там виживати!!!!!!!! Ну що, терпимо і далі цих вилупків зелених, а українці?? Класно? В Київ ніхто не бажає їхати зносити їх нахрєн!!!!
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03.09.2022 21:23 Відповісти
Так вона там до своїх попаде.
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03.09.2022 21:50 Відповісти
Так у неї чоловік великий начальник у "маски-шоу" вона тому і не боїться за себе, знає, що чоловік її завжди захистить і витягне, захистить від українського народу я маю на увазі.
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04.09.2022 09:58 Відповісти
Території, де найбільша кількість тих, хто голосував за зеленського, постраждали найбільше.
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23.09.2022 14:12 Відповісти
Ну що, 73%, довели країну до цугундера і хуцпи? Як будуте виходити з цієї кризи, бо ситуація з кожним днем погіршуються? Це ви за все це голосували? Чи розуму ніколи не мали і вже мабуть не наживете його, бо це не жир і не старість?
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03.09.2022 21:27 Відповісти
Эти 73% далее проголосуют за Арестовича,уже не по приколу,а из "любви" к сладкому пиз...жу!
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03.09.2022 22:18 Відповісти
Особенно малороски , которым от его мурчания легчает, побегут за это горе природы голосовать.
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04.09.2022 09:59 Відповісти
Задрав ти свїми 73%ми!! Зміни платівку.

Твій порох не кращій. У нього було П*ЯТЬ років!!
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04.09.2022 21:44 Відповісти
І тепер ця мерзенна представниця зеленої влади, яка навмисно здала південь, тепер погрожує громадянам, яких ця влада зрадила!
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03.09.2022 21:29 Відповісти
Курица тупая... Это зелень так хочет сказать что эти "референдумы" будут законными и легитимными?
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03.09.2022 21:32 Відповісти
Если бы Ющенко пересадил всех кто участвовал в фальсификации выборов тогда, то нынешних событий небыло бы в принципе....
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03.09.2022 21:34 Відповісти
нормальня мисля, виходить що винні не янукович і його донецька кодла, не нарід, який постійно голосує проти себе і України, а Ющенко, якого обсміювали і зраджували на кожному кроці. Не памятаєте, хто його обзивав "сіньором Голодомором"? А сьогодні винен Порошенко, що не купив мізків наріду 73%, які продовжують справу януковича через татарова, демченка, шкарлета, смірнова, єлдака, подоляка та інших?
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03.09.2022 21:39 Відповісти
И снова - кто не посадил Яныка и компанию? Кто вернул их в политику меморандумом национального единства? Кто призвал не голосовать во втором туре за Тимошенко, благодаря чему Янік стал президентом?
Порошенко? Почему не финансировал Гром-2? Почему не закрыл рашистские каналы и не посадил коллаборантов? И тд и тп.
Все знают эти вопросы, все знают ответы....
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03.09.2022 21:57 Відповісти
Так это Ющ виноват что выбрали клована и зеленую банду?... Спасибо, буду знать про мудрый нарид...
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03.09.2022 22:19 Відповісти
Виноват Кучма
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23.09.2022 14:17 Відповісти
73% идиоты виноваты за "нет вайне". Вы хоть на секунду можете представить себе каково отходить на неподготовленные позиции зимой???!!!
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23.09.2022 15:05 Відповісти
Здається мені, ця корабельна сосна з російського військового корабля. От нехай за ним і чеше.
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03.09.2022 21:36 Відповісти
Не так страшні російські воші, як українські гниди, якою є Верещук.
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23.09.2022 14:18 Відповісти
Курица, по тебе плачет статья за держзраду и преступную бэздияльнисть, приведшую к массовым жертвам! Из-за тебя и твоего хозяина погибли тысячи украинцев и погибнут ещё. Закрой свой поганый рот и молча удавись, гнида!!!
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03.09.2022 21:39 Відповісти
********, куда эвакуироваться в глубь парашки!? людей в Украину не пускают. ппц мразь.
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03.09.2022 21:39 Відповісти
Млять! Ви хоть медведчука посадіть!
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03.09.2022 21:49 Відповісти
Виключіть цю мразоту

Огидно на цю парасолю дивитися
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03.09.2022 22:00 Відповісти
Куда бы тебя паскуду зеленую эвакуировать до конца дней твоих,тварь.
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03.09.2022 22:26 Відповісти
Верещук, МРАЗОТО, в тебе вже ТАКА стаття на лобі випалена, що, блть... ти мабуть дійсно критично-тупа, що досі не втікла!
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04.09.2022 00:30 Відповісти
Вона хитра, а не тупа. Не кожен може пробратися у владу до корита.
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23.09.2022 14:20 Відповісти
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04.09.2022 00:38 Відповісти
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04.09.2022 00:40 Відповісти
**** косорила, а як ті території стали окупованими?
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04.09.2022 01:32 Відповісти
Ви розумієте який у нас "мудрий народ" йому можна показати будь-яку херню в 20 серіях і вони потім за цю херню голосуватимуть.
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04.09.2022 10:05 Відповісти
Справа в тому, що в умовах "демократії по-роZійськi" нарiд масковії не має вибору при виборі президента, тому там при владі ідіоти не змінюються. В умовах "демократії по-українськи" нарід має вибір при виборі президента, але постійно вже понад 30 років теж обирає одних ідіотів. Як говорив Жванецький: "Може щось у консерваторії підправити?"
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04.09.2022 11:46 Відповісти
Да вы правы,этот монолог Жванецкого просто шедевр, Что нужно в консерватории что- то подправить , а то все после консерватории почему то заканчивают одинаково.
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05.09.2022 07:32 Відповісти
Уже давно задрала эта дура....
Хрен ты сможешь применить эту статью УК против заложников голосовавших под угрозой смерти.... Да и не посмеешь....
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05.09.2022 06:37 Відповісти
Да и не захочеш, а деньги "зарабатывать" надо. Такова судьба политика.
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23.09.2022 14:24 Відповісти
 
 