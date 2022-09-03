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В одній із шкіл Москви на 1 вересня учням розповіли, як нібито "українські націоналісти" вбили чотирирічну дитину

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія

Російські ЗМІ опублікували розшифровку запису з патріотичного позакласного заняття "Разговоры о важном", яке 1 вересня пройшло в одній зі шкіл Москви.

13-хвилинний запис журналістам передали учні. У якому класі вони навчаються, не уточнюється, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Медузу.

На початку запису російський педагог цікавиться у московських школярів, що таке патріотизм та націоналізм, а також пропонує обрати до якої групи відносять себе учні. Коли школярі не відповідають, вчителька розповідає їм історію чотирирічного хлопчика, нібито вбитого "націоналістами", яка їй "запам'яталася" з розповіді учасника "спецоперації" в Україні. А потім говорить про озвучені роспропагандою причини війни та хвалить рішення президента РФ Володимира Путіна розпочати бойові дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін розповів дітям про "резиновую попу", пояснюючи значення слова "трудолюбие". ВIДЕО

Далі фрагмент розшифровки зі скороченнями:

"Учительница: Они (российские военные) остановились перед населенным пунктом, в нем хорошо были укреплены здания, где засели украинские националисты так называемые. Они скрывались в зданиях, где проживало мирное население. И он (российский военный) рассказывает, как из окна первого этажа выпрыгнула женщина с ребенком и побежала. Слышал кто-то историю? Что там дальше произошло?

Дети отвечают, что не слышали.

Учительница: И побежали они в сторону русских. Что произошло, как вы думаете? В маму выстрелили из этого дома националисты. Мальчик встал около мамы, года четыре мальчику. (Учительница начинает плакать. — прим. ред.) Ему прям в голову выстрелили. Вот это я вообще понять не могу. Как можно назвать этих людей, каким словом?

Дети молчат.

Учительница: Таких людей я называю националистами… Вы знаете прекрасно, из-за чего началась спецоперация. Из-за чего? Очень много пишут разной информации, а вы как считаете? Это попытка нашей страны, России, захватить территорию Украины? Мы хотим эту территорию? Нам она нужна?

Дети молчат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський пропагандист Соловйов - школярам: "Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!". ВIДЕО

Учительница: России территории не нужны. Она не стала бы воевать, если бы там на территории не жили русские. Понимаете? Там живут граждане русской национальности. Мы же были в составе одного государства и никто тогда не задумывался над тем, где им жить. В нашей стране, Советском Союзе, бывшем Советском Союзе, любой человек мог жить в любой республике. И никто никого не преследовал. И они (русские в Украине) оказались там, живут там. И бросать свои дома и переезжать в Россию они тоже не очень хотят.

И для того, чтобы защитить этих русских, по просьбе представителей тех территорий Владимир Владимирович Путин отдал приказ начать военные действия, чтобы защитить людей. Восемь лет Украина пыталась заставить этих людей говорить на украинском, забыть все русское, обстреливала. Наш президент, я считаю, принял правильное решение".
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Топ коментарі
+45
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03.09.2022 21:04
+43
Ага, вот и "учительница", которая это рассказывала
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03.09.2022 21:06
+21
А как мальчик с мамой дожил до 4-х лет и злие националисти его не тронули? И стрелять начали только когда появились асвабадители, которим естественно "не нужна" украинская территория.
Просто присохла к лапам...
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03.09.2022 21:26
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03.09.2022 21:04 Відповісти
ДЕТКИ ПРОСЛЫШАЛИ ФЭНТЕЗИ ********* САДИСТКИ ЕЙ ***** НЕ УЧИЛКОЙ А В КОНЦЛАГЕРЬ... видимо ее эти фантазии заставляют течку течь бурно и судорожно....
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03.09.2022 21:14 Відповісти
я нічого не зрозумів .
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03.09.2022 21:28 Відповісти
Ну, в перекладі на нормальну, людську мову це означає, що моральна виродженка, якій з дитинства вивихнули мізки, таку саму моральну лоботомію проводить і з новим поколінням.
Не дарма у фільмах жахів показують, що людина укушена вампіром сама стає вампіром. До моральних вампірів це теж стосується
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03.09.2022 21:38 Відповісти
Дякую. відразу все зрозумів.
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03.09.2022 21:41 Відповісти
"Їхати з країни" - а кому це допоможе? Тоді чим будуть такі "біженці" відрізнятися від руснявих "опозиціонерів" десь у Європі? Саме через такий тип мислення ті, хто залишилися в рашці опинилися у меншості, тому що вони все одно "нічего не рєшают". Чи не завдяки активному прошарку суспільства вдалося свого часу вигнати Януковича? Яким чином такі персонажі збираються впливати на ситуацію з-за кордону? Втечею з України нічим точно не зарадиш, якщо лише їм не важлива доля держави та народу уцілому, тоді які вони нафіг патріоти?
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03.09.2022 21:40 Відповісти
я промовчу. я не дункан мак лауд на відміну від вас.
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03.09.2022 21:54 Відповісти
Якщо будуть вибори, то вони будуть в Дії, запам ятайте цей коментар
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03.09.2022 21:47 Відповісти
Уже Жданов заговорил наративами ОПы."Во всём виноват Порошенко"...
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03.09.2022 21:51 Відповісти
ТУДИ - так просто не пускають.
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03.09.2022 22:23 Відповісти
рабсійський самодур по жизні лох і далбайоп..
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03.09.2022 23:13 Відповісти
Своїх дітей не вбивають !
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03.09.2022 21:05 Відповісти
Ага, вот и "учительница", которая это рассказывала
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03.09.2022 21:06 Відповісти
Та вони ******* на усю голову на росii.
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03.09.2022 21:06 Відповісти
росии нет есть только поРаша с пукинымХуйлом говнодрочером
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03.09.2022 21:22 Відповісти
Этага мальчика звали путен !
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03.09.2022 22:10 Відповісти
а почему после последней приведенной цитаты из речи учительницы нет ремарки "Дети молчат"?? Там были аплодисменты?
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03.09.2022 21:07 Відповісти
потім розповідатимуть про вбивства вчителів в Мелітополі
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03.09.2022 21:08 Відповісти
Вчителька - Восемь лет Украина пыталась заставить этих людей говорить на украинском...учні - а яка різниця, якою мовою розмовляти?!
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03.09.2022 21:10 Відповісти
как бы плешивый не кормил своим имперским говном молодежь, она его не хавает......
https://twitter.com/i/status/1565650579715751936
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03.09.2022 21:13 Відповісти
А якже "малчік в трусіках распятий на крєстє"? Вже на цю казочку ніхто не ведеться? А чого ж тоді ота учілка не розповіла про "хєройства асфабадітєлєй" в Бучі?
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03.09.2022 21:15 Відповісти
то вони ще Бородянку не бачили, от де суцільний морок р - https://www.youtube.com/watch?v=eSFYJg_J2KY&ab_channel=%23BABYLON%2713
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03.09.2022 21:23 Відповісти
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03.09.2022 23:49 Відповісти
«Трудолюбие - это не просто, извините, резиновая попа»
Путин
__________________________________________________________________________________
Що якась там анонімна вчителька.
Цього маніяка, навіщо до дітей пустили?
Він же головою поїхав на анально-фекальні перверсії
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03.09.2022 21:19 Відповісти
це як у 1980-ті в музеях ВОВ по совку першокласникам демонстрували "кусочєк мила із чєловєчьєго жира"
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03.09.2022 21:20 Відповісти
ГУЛАГ кращий за Освенцим, бо там ти зберігав "індивідуальність"

Пропагандони рф почали рекламувати росіянам плюси концтаборів та готувати до "перевиховання" https://t.me/AFUStratCom/6047
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03.09.2022 21:41 Відповісти
Багато чого на тему Гулага читав аж згадати страшно.
Але одна сценка запам'яталася.
Стара, життям бита зечка, з благородних, що відсиділа "двадцятку" від дзвінка до дзвінка, не любила згадувати табірне життя. Але одного разу, в компанії співробітників, коли одна молода і смілива почала міркувати про те, що можна сидіти за колючкою і тим не менш не втратити індивідуальності та людської гідності, вона їй відповіла прямо і чесно - Люба моя, вони там ламали всіх підряд. Якщо через вас пропустять тридцять мужиків, останнє, про що ви думатимете, це про свою індивідуальність та людську гідність
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03.09.2022 21:56 Відповісти
Не ври ничего не показывали!Ни в 70е ни 80е!Ни в Днепре, ни в Ленинграде!Отвечаю!
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03.09.2022 21:54 Відповісти
все іде за планом!
кацаподітки, кацаповчителя - всі підсовнухами стануть....
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03.09.2022 21:20 Відповісти
Соняшниками. 😜
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03.09.2022 21:52 Відповісти
так - забуваю мову...
і це страшно.....
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03.09.2022 21:55 Відповісти
Я теж намагаюсь забути. російську.
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03.09.2022 21:56 Відповісти
У мене теж така проблема, напевно позначається довге життя в Америці, простіше пояснити англійською, ніж згадати забуте слово.
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04.09.2022 10:15 Відповісти
Чесно кажучи це вже навіть не цікаво що там вчителька розповідає дітям, цікавіше те як нам жити далі, раша не піде, перемогти реально не можливо, бо будуть накопичувати силу і знову будуть атакувати, стратегії перемоги не озвучено. Що втішає що рашисти не безсмертні, але іх до чорта.
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03.09.2022 21:20 Відповісти
Якби при владі не було д'єрмаків то і перемога була би ближче!
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03.09.2022 21:28 Відповісти


Добра новина для росіян, які не встигли вивчити англійську. Вже не треба.
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03.09.2022 21:21 Відповісти


В росії є закляті вороги - це країни, в яких люди живуть краще, ніж росіяни.
І з кожним роком цих ворогів стає дедалі більше.
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03.09.2022 21:28 Відповісти
Так вони вже прямим текстом говорять і навіть не ховаються - "Назад в СРСР" і як там виявляється всім було добре, я думаю там 86% впевнені, що найкраще вони жили за залізною завісою, а Горбачов виродок-розвалив таку країну.
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04.09.2022 10:18 Відповісти
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03.09.2022 21:22 Відповісти
Не переживай Олежка, за тебя будем ещё больше радоваться
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03.09.2022 22:12 Відповісти
про що мріють - про те кажуть, потвори
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03.09.2022 21:22 Відповісти
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03.09.2022 21:23 Відповісти
Суть ватников

И бросать свои дома и переезжать в Россию они тоже не очень хотят. Джерело: https://censor.net/ua/n3364940
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03.09.2022 21:24 Відповісти
А как мальчик с мамой дожил до 4-х лет и злие националисти его не тронули? И стрелять начали только когда появились асвабадители, которим естественно "не нужна" украинская территория.
Просто присохла к лапам...
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03.09.2022 21:26 Відповісти
А може вона правильно назвала націоналістами рашистів, які і вбили хлопчика?
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03.09.2022 21:33 Відповісти
У кпцапів є приказка "гатовь мяса с молАду ".
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03.09.2022 21:30 Відповісти
тільки буба і асфальт.
а як війна не? - то винувати будуть сша - не додали!
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03.09.2022 21:32 Відповісти
США завжди винні у орків сраних сцяних *************.
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03.09.2022 21:35 Відповісти
та звикли вже..
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03.09.2022 21:41 Відповісти
добру руку тільки собака бішений не вкусить...
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03.09.2022 21:48 Відповісти
Что такое патриотизм и национализм рассуждали они, будучи фашистами..
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03.09.2022 21:33 Відповісти
на споконвічнезапитання расіян "пачіму ви нас ні любітє" треба відповідати коротко: "бо ви мразі"
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03.09.2022 21:33 Відповісти
Чудово сказано!
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04.09.2022 10:20 Відповісти
Лично мне по барабану, с каким образованием кацапы высдыхают. Значение имеет только скорость.
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03.09.2022 21:35 Відповісти
"А вдоль дороги мальчики в трусиках стоят .. и тишина .."
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03.09.2022 21:38 Відповісти
Так, було таке. Я просто хтів їсти. Потім не витримав і з'їв цю дівчинку. Вибачте, що не зжер усю родину
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03.09.2022 21:45 Відповісти
Та фу таке гівно російське їсти. Там замість крові спирт, ще й щелепа затверда, а мізки розжижжені до такого стану, що нагадують щі.
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03.09.2022 22:01 Відповісти
Вибачаюся до Пана, але я є дуже тонкий гурман
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03.09.2022 22:05 Відповісти
ничего нового. в 2014 году тоже рассказывали о красных снегирях, компотах из крови русских младенцев на рынках Львова и о распятом на доске почета особом мальчике в трусиках.
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03.09.2022 21:56 Відповісти
распятый мальчик опять всплыл
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03.09.2022 21:58 Відповісти
"И бросать свои дома и переезжать в Россию они тоже не очень хотят."

А тепер доведеться.
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03.09.2022 21:59 Відповісти
Лучше б рассказала, как в 45 году судетские немцы в Германию возвращались
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03.09.2022 22:13 Відповісти
Ну с аурой в психбольнице все понятно. У меня только один вопрос, что руzкие делают в Украине и по всему миру где их так зверски притесняют и почему они не хотят вернуться на Раzию в своею родную говень, где руzких так лилеят и обласкивают? А вместо етого руzкие миллионами бугут из Раzии и штурмуют консульства требуя выдать им визы в Европу и США. А впереди всех требуют выпустить из Раzии на проклятый Запад, кремлевские чиновники. Неужели руzкие такие мазохисты хотят туда чтобы их притеснили?
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03.09.2022 22:03 Відповісти
кацапскі "вчителі" - то окупанти.
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03.09.2022 22:03 Відповісти
...И они (русские в Украине) оказались там, живут там. И бросать свои дома и переезжать в Россию они тоже не очень хотят... А шо такоє? От бандєраФцев в свабодную і багатую парашу нєхатять? Із ада в рай нєхатять?
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03.09.2022 22:06 Відповісти
Ви знищили 87 000 жителів лише в одному Маріуполі.
І практично всі вони, спілкувалися російською.
50 000 ваших солдатів, годують здичавілих собак та хробаків.
Вони також, спілкувалися російською.
Ви нація виродків і заслуговуєте на повне знищення.
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03.09.2022 22:07 Відповісти
Це потрібно цим безмозглим виродком на їхніх російських сайтах писати, тут ми всі розуміємо що це правда, а ось їм потрібно в їх смердючі свинячі морди тикати цією правдою. Я спочатку тицяла. Нині втомилася це робити.
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04.09.2022 10:25 Відповісти
Больше всего рузких до войны жило на дамбасе и в Мариуполе. Но после того как путен их спас теперь на дамбасе и в Мариуполе меньше рузких чем в любом другом городе Украины до которых путен не дошел.
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03.09.2022 22:08 Відповісти
саме так,до війни по приєднанню до росії у Чечні мешкало 25% "русских" а вже після війни їх залишилося всього 1,5% (стат2017р)
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04.09.2022 00:18 Відповісти
цензор - ти заїбав своїми рекламами туди сюди - все гімно з україньскої правди на себе натягуєте..
це бачно, це не смішно...
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03.09.2022 22:10 Відповісти
душевно все біло по домашнему...
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03.09.2022 22:14 Відповісти
правильно треба казати буржуазні націоналісти та не вбили, а хло в животік зацеловал ..
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03.09.2022 23:09 Відповісти
Таки да, забыли, видимо. При комунячем режиме - украинские буржуазные националисты. Кто-кто, а я это хорошо знаю. Спасибо, что напомнили. Тоже забывать начал.
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03.09.2022 23:54 Відповісти
Вопрос времени .
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03.09.2022 23:53 Відповісти
розповідають росіїї непотрібні території але окупували Крим та приєднали, тепер "референдуми" на окупованому донбасі та іншіх теренах України і це все так легко вкладається в голові свинособак але логіки там точно непотрібно шукати..
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04.09.2022 00:10 Відповісти
А про зґвалтовану і вагітну 12-річну українку, який поп МП заборонив робити аборт, вона не розповіла. Бо якось не та картинка в дітей буде.
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04.09.2022 01:16 Відповісти
4 сентября 2004 года спецназ рабZeи успешно разнёс школу а Беслане...погибло более 500 человек..из них 300 детей..хотя верить официальной мавзолейной пропаганде по этому кровавому побоищу смысла нет...
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04.09.2022 08:46 Відповісти
 
 