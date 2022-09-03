В одній із шкіл Москви на 1 вересня учням розповіли, як нібито "українські націоналісти" вбили чотирирічну дитину

Російські ЗМІ опублікували розшифровку запису з патріотичного позакласного заняття "Разговоры о важном", яке 1 вересня пройшло в одній зі шкіл Москви.

13-хвилинний запис журналістам передали учні. У якому класі вони навчаються, не уточнюється, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Медузу.

На початку запису російський педагог цікавиться у московських школярів, що таке патріотизм та націоналізм, а також пропонує обрати до якої групи відносять себе учні. Коли школярі не відповідають, вчителька розповідає їм історію чотирирічного хлопчика, нібито вбитого "націоналістами", яка їй "запам'яталася" з розповіді учасника "спецоперації" в Україні. А потім говорить про озвучені роспропагандою причини війни та хвалить рішення президента РФ Володимира Путіна розпочати бойові дії.

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Далі фрагмент розшифровки зі скороченнями:

"Учительница: Они (российские военные) остановились перед населенным пунктом, в нем хорошо были укреплены здания, где засели украинские националисты так называемые. Они скрывались в зданиях, где проживало мирное население. И он (российский военный) рассказывает, как из окна первого этажа выпрыгнула женщина с ребенком и побежала. Слышал кто-то историю? Что там дальше произошло?

Дети отвечают, что не слышали.

Учительница: И побежали они в сторону русских. Что произошло, как вы думаете? В маму выстрелили из этого дома националисты. Мальчик встал около мамы, года четыре мальчику. (Учительница начинает плакать. — прим. ред.) Ему прям в голову выстрелили. Вот это я вообще понять не могу. Как можно назвать этих людей, каким словом?

Дети молчат.

Учительница: Таких людей я называю националистами… Вы знаете прекрасно, из-за чего началась спецоперация. Из-за чего? Очень много пишут разной информации, а вы как считаете? Это попытка нашей страны, России, захватить территорию Украины? Мы хотим эту территорию? Нам она нужна?

Дети молчат.

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Учительница: России территории не нужны. Она не стала бы воевать, если бы там на территории не жили русские. Понимаете? Там живут граждане русской национальности. Мы же были в составе одного государства и никто тогда не задумывался над тем, где им жить. В нашей стране, Советском Союзе, бывшем Советском Союзе, любой человек мог жить в любой республике. И никто никого не преследовал. И они (русские в Украине) оказались там, живут там. И бросать свои дома и переезжать в Россию они тоже не очень хотят.

И для того, чтобы защитить этих русских, по просьбе представителей тех территорий Владимир Владимирович Путин отдал приказ начать военные действия, чтобы защитить людей. Восемь лет Украина пыталась заставить этих людей говорить на украинском, забыть все русское, обстреливала. Наш президент, я считаю, принял правильное решение".