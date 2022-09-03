УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18225 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
12 459 43
війна (56233) Росія (47144) мобілізація (1446)

Російська залізниця має знайти до 10 тисяч добровольців на війну в Україні. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ржд

Російська залізнична компанія отримала рознарядку знайти серед своїх цивільних працівників до 10 тисяч "добровольців" на короткостроковий контракт на війну в Україну.

Про це повідомив керівник правозахисної організації "Школа призовника" Олексій Табалов, передає Цензор.НЕТ.

Джерело зі Східно-Сибірської залізниці надіслало правозахиснику документ, у якому йдеться про те, що президент РФ Володимир Путін встановив квоту для корпорацій з направлення бажаючих працівників брати участь у війні проти України. Квота для РЖД - 10 тисяч осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах. ФОТОрепортаж

"Надіслали мені ось такий документ. У РЖД розгорнули агітацію з вербування чинних співробітників на війну. Пишуть мені, що кадровикам у Москві дано вказівку постійно проводити агітацію та інформування. 200 тисяч одноразово платить компанія на додаток до 200 тисяч від Міноборони, що на 6 місяців зберігають за співробітником робоче місце, але без збереження зарплати. План вербування – 10 тисяч осіб", - розповів Табалов.

Російська залізниця має знайти до 10 тисяч добровольців на війну в Україні 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
показати весь коментар
03.09.2022 21:33
+28
Ну вот, скоро и поезда в раше водить будет некому
показати весь коментар
03.09.2022 21:40
+20
О - окочурився.
показати весь коментар
03.09.2022 21:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.09.2022 21:33 Відповісти
О - окочурився.
показати весь коментар
03.09.2022 21:40 Відповісти
Z-zажмурився.)
показати весь коментар
03.09.2022 21:47 Відповісти
Вампиры Зомби Орки
показати весь коментар
03.09.2022 21:47 Відповісти
усіх на фарш, тому і короткочасова добровольча поїздка.
показати весь коментар
03.09.2022 21:37 Відповісти
В один конец 🇷🇺💩☠️
показати весь коментар
04.09.2022 03:48 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2022 21:40 Відповісти
Ну вот, скоро и поезда в раше водить будет некому
показати весь коментар
03.09.2022 21:40 Відповісти
потом за почту расии возьмутся - них форма подходящая

показати весь коментар
03.09.2022 22:22 Відповісти
ці одразу будуть "мертва голова", не перевдягаючись

показати весь коментар
04.09.2022 00:14 Відповісти
Разница между первым и вторым контрактом уж очень незначительная. Ясно, что будут подписывать второй.
показати весь коментар
03.09.2022 21:42 Відповісти
Да, но попадут на первый
показати весь коментар
03.09.2022 21:44 Відповісти
Ещё не известно где опасней
показати весь коментар
03.09.2022 21:46 Відповісти
Тоже верно
показати весь коментар
03.09.2022 21:48 Відповісти
Второй намного стремней - склады охранять куда хаймарсы в первую очередь летят
показати весь коментар
03.09.2022 21:48 Відповісти
Наскільки я знаю, що на залізничників кругом в різних странах стоїть броня. Їх не повинні брати на війну, бо залізниця це стратегічна інфракструктура. Тільки рабсія дебільна залучає залізничників на війну.
показати весь коментар
03.09.2022 21:43 Відповісти
Я залізничник і воював ще у 2015 році.

Броня тільки для критичнго важливих професій, і то при умові, що твоя військова спеціальність підлягає бронюванню. Я - танкіст, і мене не можна бронювати.
показати весь коментар
03.09.2022 22:07 Відповісти
Вибач, я не знав, я думав, що у всіх залізничників броня.
показати весь коментар
03.09.2022 22:14 Відповісти
***** пофіг, що буде з рашкою після його смерті. Йому конче потрібен хоч якийсь військовий успіх прямо зараз.
показати весь коментар
03.09.2022 22:09 Відповісти
чай та пакет від залізниці - безкоштовно...
показати весь коментар
03.09.2022 21:43 Відповісти
набирают в железнодорожные войска, значит попрут бронепоезда
показати весь коментар
03.09.2022 21:44 Відповісти
нашли проблему
продать билеты только мужскому народонаселению призывного возраста (рт 16 до 70), дождаться пассажиров, пустить поезд без остановки до Крыма или Донбасса
И так 350 раз.
показати весь коментар
03.09.2022 21:45 Відповісти
Почему 350? Там в поездах по 28 с половиной рыл ездят?
показати весь коментар
03.09.2022 21:49 Відповісти
ну, отсев хоть какой то должен быть?
+ бараны на убой будут выпрыгивать на технических остановках...

хотя...
в принципе вы правы
при полной утрамбовке и хорошей охране от побегов и 20 составов может хватить)
показати весь коментар
03.09.2022 21:56 Відповісти
А кто спамит мои коменты и зачем? Не знаете?
показати весь коментар
03.09.2022 22:16 Відповісти
интересный вопрос
главное по адресу
мне следствие ведут колобки начинать?
показати весь коментар
03.09.2022 22:21 Відповісти
Я бы сказал - "не знаю" или вообще не ответил. Женщины...
показати весь коментар
03.09.2022 22:23 Відповісти
Украинка не может ответить "не знаю". Украинки знают ВСЕ. А если вдруг она чего-то не знает, то запудрiт вам мозги так, шо забудете о чем спрашивали.
показати весь коментар
03.09.2022 23:12 Відповісти
Вони повинні постачати рефрижератори з написом 200.
показати весь коментар
03.09.2022 21:46 Відповісти
Мы дети тех, кто выступал
На бой с Центральной Радой,
Кто паровоз свой оставлял,
Идя на баррикады. - Вариант текста, знакомый по песенникам конца XX века. Первоначально в первых строках упоминалась борьба не с белыми, а Центральной радой - украинским национальным правительством, так как песня сложена на Украине.
http://a-pesni.org/grvojna/narod/nachparovoz.php
показати весь коментар
03.09.2022 21:51 Відповісти
Они больные на голову? Еле-еле набрали полубомжей в свой так называемые третий корпус со всей кацапии, а тут хотят только с одной отрасли столько собрать. Треш....
показати весь коментар
03.09.2022 21:51 Відповісти
Партия сказала "надо"...
показати весь коментар
03.09.2022 22:13 Відповісти
Армейский корпус это от 50 тысяч голов минимум.
показати весь коментар
03.09.2022 22:22 Відповісти
И никуда они с этого паровоза не денуться!
Только бросить все и уходить в тайгу,пока китайцы при вырубке не найдут.
показати весь коментар
03.09.2022 21:56 Відповісти
Эти должны со своими вагонами-рефрежираторами ехать.
показати весь коментар
03.09.2022 22:18 Відповісти
Шо, бомжі кончилися?
Чи якраз за "привокзальних" бомжів і мова?
Треба буде потім, коли "репарацію" начислятимемо, окремим пунктом внести "Надання послуг що-до утилізації генетичного сміття і пустої хомо-тари, що не містить ні краплі інтелекту"...
показати весь коментар
03.09.2022 22:41 Відповісти
Понятно, дела на фронте идут плохо и кацапам на войне нужны "стрелочники".
показати весь коментар
03.09.2022 22:59 Відповісти
Да уж.....если это правда,то в первую очередь погонят Вохровцев РЖД))))Не думаю что кто то добровольно согласиться,к нам на погибель.Чуток может и подпишуться,там мосты и перегоны охранять.Не знаю точно сколько у рашки Военнизированной ведомственной охраны РЖД но вангую тысяч 25 не меньше.Значит будут вербовать путейцев)))Что машинист или ИТР согласиться???)))Интересно другое,место сохраняеться,а зп нет.....У нас на УЗ мобилизованным оставили и то и другое!!!По поводу брони,я железнодорожник стаж 22 года,моя структура,где я работаю все на броне!!!ДО августа была сейчас идёт продление.В тылу тоже нужно кому то работать...хотя какой тыл???Сколько уже погибло железнодорожников.......
показати весь коментар
03.09.2022 23:14 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2022 23:16 Відповісти
В рашкі літаки не літають,тепер ще й поїзди не будуть рухатись! Всі хто до нас з мечем прийде
,від меча і загине! Капут залізничникам!
показати весь коментар
04.09.2022 00:02 Відповісти
А коли вже "рознарядка" прийде в Кремль, щоб там зібрати 10 тис "добровольців"???
Чекаємо на держдумовськем'ясо)))))
показати весь коментар
04.09.2022 00:27 Відповісти
желательно, чтобы свинопасы срочно мобилизовали на войну всех машинистов... через пару месяцев из 10 тысяч останется штук 500... а подготовка машиниста - это не баран чихнул... это дороговато... но расия свинопасно-скрепная страна и за ценой не постоит... даешь на убой 10 тысяч машинистов...
показати весь коментар
04.09.2022 07:17 Відповісти
Ж/д рабZeи покупала подшипники для вагонов и поездов у Швеции...на сегодня поставок нет...вопрос простой...когда начнут лететь под откос поезда?с учётом того что подшипников такого качества на рабZee никогда не производили...
показати весь коментар
04.09.2022 08:41 Відповісти
 
 