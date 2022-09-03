Російська залізниця має знайти до 10 тисяч добровольців на війну в Україні. ДОКУМЕНТ
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Російська залізнична компанія отримала рознарядку знайти серед своїх цивільних працівників до 10 тисяч "добровольців" на короткостроковий контракт на війну в Україну.
Про це повідомив керівник правозахисної організації "Школа призовника" Олексій Табалов, передає Цензор.НЕТ.
Джерело зі Східно-Сибірської залізниці надіслало правозахиснику документ, у якому йдеться про те, що президент РФ Володимир Путін встановив квоту для корпорацій з направлення бажаючих працівників брати участь у війні проти України. Квота для РЖД - 10 тисяч осіб.
"Надіслали мені ось такий документ. У РЖД розгорнули агітацію з вербування чинних співробітників на війну. Пишуть мені, що кадровикам у Москві дано вказівку постійно проводити агітацію та інформування. 200 тисяч одноразово платить компанія на додаток до 200 тисяч від Міноборони, що на 6 місяців зберігають за співробітником робоче місце, але без збереження зарплати. План вербування – 10 тисяч осіб", - розповів Табалов.
Будь ласка, зачекайте...
Броня тільки для критичнго важливих професій, і то при умові, що твоя військова спеціальність підлягає бронюванню. Я - танкіст, і мене не можна бронювати.
продать билеты только мужскому народонаселению призывного возраста (рт 16 до 70), дождаться пассажиров, пустить поезд без остановки до Крыма или Донбасса
И так 350 раз.
+ бараны на убой будут выпрыгивать на технических остановках...
хотя...
в принципе вы правы
при полной утрамбовке и хорошей охране от побегов и 20 составов может хватить)
главное по адресу
мне следствие ведут колобки начинать?
На бой с Центральной Радой,
Кто паровоз свой оставлял,
Идя на баррикады. - Вариант текста, знакомый по песенникам конца XX века. Первоначально в первых строках упоминалась борьба не с белыми, а Центральной радой - украинским национальным правительством, так как песня сложена на Украине.
http://a-pesni.org/grvojna/narod/nachparovoz.php
Только бросить все и уходить в тайгу,пока китайцы при вырубке не найдут.
Чи якраз за "привокзальних" бомжів і мова?
Треба буде потім, коли "репарацію" начислятимемо, окремим пунктом внести "Надання послуг що-до утилізації генетичного сміття і пустої хомо-тари, що не містить ні краплі інтелекту"...
,від меча і загине! Капут залізничникам!
Чекаємо на держдумовськем'ясо)))))