Російська залізниця має знайти до 10 тисяч добровольців на війну в Україні. ДОКУМЕНТ

Російська залізнична компанія отримала рознарядку знайти серед своїх цивільних працівників до 10 тисяч "добровольців" на короткостроковий контракт на війну в Україну.

Про це повідомив керівник правозахисної організації "Школа призовника" Олексій Табалов, передає Цензор.НЕТ.

Джерело зі Східно-Сибірської залізниці надіслало правозахиснику документ, у якому йдеться про те, що президент РФ Володимир Путін встановив квоту для корпорацій з направлення бажаючих працівників брати участь у війні проти України. Квота для РЖД - 10 тисяч осіб.

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"Надіслали мені ось такий документ. У РЖД розгорнули агітацію з вербування чинних співробітників на війну. Пишуть мені, що кадровикам у Москві дано вказівку постійно проводити агітацію та інформування. 200 тисяч одноразово платить компанія на додаток до 200 тисяч від Міноборони, що на 6 місяців зберігають за співробітником робоче місце, але без збереження зарплати. План вербування – 10 тисяч осіб", - розповів Табалов.