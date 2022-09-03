УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18225 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
17 711 106
війна (56233) Зеленський (17406) Чернігів (583)

Вибух боєприпасу в Чернігові: Зеленський звернувся до місцевої влади по всій країні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чернігів

Президент Володимир Зеленський запевняє, що всі винні у вибуху в центрі Чернігова будуть покарані й закликає місцеву влади не допустити повторення подібних випадків.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, маємо сьогодні абсолютно неприпустиму подію в місті Чернігів. Вдень на публічному заході в центрі міста пролунав вибух, спрацював гранатомет. Серед постраждалих – діти. Маленький хлопчик зараз у важкому стані в реанімації.

Правоохоронці мають якнайшвидше зʼясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. І будуть.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент вибуху боєприпасу в Чернігові. ВIДЕО

І я закликаю представників місцевої влади по всій країні, усіх наших правоохоронців дуже уважно пильнувати, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося", - закликав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що боєприпас здетонував на виставці у Чернігові. Пізніше в ОВА заявили, що внаслідок вибуху постраждали троє дітей.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+55
Якби через Чонгар на початку війни рашку не пропустили, то і Маруполь, і Херсон був би неокупованний. І скільки людей живими залишилось би.
показати весь коментар
03.09.2022 22:07
+41
а сколько маленьких мальчиков и девочек лично ты загубил, тварь!?
и куда нам зверутися, чтобы тебя повесили?
показати весь коментар
03.09.2022 22:03
+31
А коли буде покараний той хто здав ЗАЕС?
показати весь коментар
03.09.2022 22:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А до місцевої влади Запоріжжя яких ти напризначав - ти вже звернувся? Чи ще чекаєш останній транш від реалізації розкраденої гуманітарки?
показати весь коментар
03.09.2022 23:14 Відповісти
зелені зажопінці - ви ******* всю допомогу....
показати весь коментар
03.09.2022 23:19 Відповісти
Та хто приніс, як завжди хтось зі слуг народу - тільки ці демони можуть так шкодити Україні як у свій час риги
показати весь коментар
04.09.2022 00:05 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 00:11 Відповісти
В даній ситуації шукати винних потрібно к Києві --в ОП. Хто був ініціатором і натхнеником демонстративних показів розбитої техніки і зброї. Думаю,що це був зеленський. Це піар,а на піар він вчився і тільки це і може. Це не тільки піар, а і розкрадання коштів,які так потрібні ЗСУ,це відволікання народу від проблем .А в Чернігові ,можливо,і спланований теракт,на фоні недбальства і непрофесіоналізма організаторів цього заходу. Це наслідки .київських піарщиків,ака пішла і в регіони.
показати весь коментар
04.09.2022 07:33 Відповісти
Який ідіот зробив виставку бойової нерозрдяженої зброї???
Щоб виникла детонація повинен бути ініціювавший її вибух.

PS: До речі, в перших повідомленнях про цей випадок десь читав, що там якийсь пацан ненароком нажав курок повністю споядженого РПГ(?).
показати весь коментар
04.09.2022 10:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 