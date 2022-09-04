Компанія Мураєва підтвердила, що її придбав друг Зеленського та спонсор "Слуг народу" Слюсарєв
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Компанія Мураєва "Східна фінансова група" відреагувала на інформацію стосовно зміни своїх власників, а також власників компанії "Завод "Рапід", де ТОВ "Східна фінансова група" виступає засновником. Тепер її власником став друг Зеленського та спонсор "Слуг народу" Вадим Слюсарєв.
Про це йдеться в релізі підприємства, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, раніше юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко повідомив, що бізнес родини екснародного депутата України Євгенія Мураєва переписали на Вадима Слюсарєва, якого ЗМІ називали "одним з кураторів партії "Слуга народу" у Харківській області" та його адвокатку Олену Бардіну.
В заяві представники підприємства вказують, що підприємства не були у власності Євгена Мураєва, він не входив до складу засновників товариств.
"По-перше, вказані підприємства не були у власності Євгена Мураєва, він не входив до складу засновників товариств. По-друге, ТОВ "Східна фінансова група" і ТОВ "Завод "Рапід" не підпадають під дію жодних санкцій в Україні та за її межами, а тому не належать до переліку активів, на які може поширюватися законодавство щодо конфіскації майна", – йдеться в релізі компанії.
При цьому представники підприємства у своїй заяві не згадали, що Євгеній Мураєв був директором підприємства до зміни власників.
Крім того, Мураєв був керівником цього підприємства й в 2009-2010 роках.
У компанії заявили, що через складну військову та економічну ситуацію у Харківській області, з метою збереження робочих місць і спроможності сплачувати податки до бюджету України, попередніми власниками компаній було прийнято рішення про їхній продаж.
"Усі угоди з продажу активів харківському підприємцю Вадиму Слюсарєву укладені із дотриманням чинного законодавства України. Новий власник забезпечив успішну релокацію компаній із зон бойових дій, зберіг робочі місця, узяв на себе відповідальність за подальший розвиток підприємств, аби ми й надалі продовжували працювати на підтримку економіки нашої держави", – зауважили в ТОВ.
В підприємстві також повідомили, що підприємець Вадим Слюсарєв не має жодного стосунку до політради партії "Слуга народу", як і його бізнес-діяльність жодним чином не пов’язана з політикою чи політичними структурами", – йдеться в заяві.
ТОВ "Східна фінансова група" за даними аналітичної системи Youcontrol змінила власників у червні 2022 року. 21 червня бенефіціарним власником зазначили Олену Бардіну, яка надавала коментарі ЗМІ як адвокатка Вадима Слюсарєва. Особисто Слюсарів у засновниках підприємства вказується трохи пізніше. До них єдиним засновником підприємства була Ольга Мураєва – мати екснардепа Євгенія Мураєва. Сам Євгеній Мураєв у грудні 2021 року ще офіційно числився директором цієї фірми.
Раніше серед засновників ТОВ "Східна фінансова група" був батько екснардепа Євгенія Мураєва – Володимир Мураєв, який помер минулого року.
Тож за даними з офіційних реєстрів серед засновників цього підприємства протягом багатьох років не було нікого окрім родини Євгенія Мураєва.
ТОВ "Східна фінансова група" співзасновником ТОВ "Завод "Рапід". Раніше серед бенефіціарів цієї фірми також була вказана мати Євгенія Мураєва – Ольга Мураєва.
"Директором ТОВ "Східна фінансова група" до грудня 2021-го офіційно був Євгеній Мураєв. А водієм – директором він був у власної матері – Мураєвої Ольги Олексіївни. Але і це не найцікавіше. Сам Євгеній Мураєв був власником цієї фірми до липня 2009-го, до початку своєї політичної кар’єри проросійського політика, яка в Україні сподіваюсь вже скінчилась. Потім офіційно фірма належала його батьку – Мураєву Володимиру, який помер в 2021 році. І, вибачте за юризм, але спадкоємців за законом у Володимира Мураєва було двоє – його син Мураєв Євгеній Володимирович і дружина Ольга Мураєва, на яку врешті-решт фірму знову і оформили. Так що, ніяких інших власників у цієї фірми окрім родини Мураєвих ніколи і не було, але він не мав до неї жодного відношення, лише водієм – директором за зарплату працював) Ви ж нічого іншого не подумали, правда?
"По-друге, ТОВ "Східна фінансова група" і ТОВ "Завод "Рапід" не підпадають під дію жодних санкцій в Україні та за її межами, а тому не належать до переліку активів, на які може поширюватися законодавство щодо конфіскації майна". А от це найголовніше питання. ЧОМУ? Чому активи родини проросійського політика, який згідно з даними купи розвідок, повинен був стати рашистським гауляйтером окупованої частини України, НЕ підпадають під дію жодних санкцій? І тепер жодної іронії.
Шановне РНБО, чому активи родини Євгенія Мураєва не підпали під дію жодних санкцій в Україні? Як так трапилось, що прес-служба фірми, яка апріорі повинна бути під санкціями, так знущально пише це у вересні 2022-го? Може треба їм на це питання все ж таки відповісти?
"Усі угоди з продажу активів харківському підприємцю Вадиму Слюсарєву укладені із дотриманням чинного законодавства України" - ну ок. Тут нас ніхто і на йоту не спростовує. Цікаве виходить спростування.
"Наостанок там зауважили, що відомості про нібито виїзд Вадима Слюсарєва на ПМП до країни-агресора не відповідають дійсності. "Ця неправдива інформація, поширена із посиланням на якихось російських митників, вже неодноразово спростовувалася. І окремим спікерам аж ніяк не робить честі той факт, що вони й надалі пробують ширити маніпуляції на цю тему" - а як саме ця інформація спростовувалась?
Шановна ТОВ "Східна фінансова група" та їх прес-служба, розумієте, перш ніж писати, що ця інформація неправдива, треба встановити, яка ж є правдивою. Тому щоб це встановити, надайте будь-ласка офіційну відповідь на два простих питання:
- Коли саме і в яку країну світу виїхав з України ваш засновник Вадим Слюсарєв в лютому 2022 року?
- В якій країні світу знаходився Вадим Слюсарєв з лютого по вересень 2022 року і в якій країні світу він знаходиться в даний момент?
Заздалегідь дякую за надання офіційної відповіді та офіційних документів на підтвердження вашої відповіді", - зазначає юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко.
Як раніше писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Слюсарєва було обрано до політради "Слуги народу" в березні 2021 року.
Слюсарєв отримав звання генерала за Януковича в 2011 році, був помічником народного депутата Партії регіонів Артема Пшонки, який з 14-го року в бігах. Слюсарєв літає до Криму до своїх батьків, які мають російські паспорти, володіє двома готелями в Алушті, дев'ятьма фірмами із завезення імпорту в Україну і землею на прикордонному переході Гоптівка.
Згодом виявилося, що за останні три роки Вадим Слюсарєв літав літаком з Російської Федерації 20 разів. І плюс один раз їздив поїздом. Крім того, 2018-го Слюсарєв літав до Криму і назад 4 рази, а 2017-го Слюсарєв був у Криму 5 разів.
На початку червня 2021 року член політичної ради партії "Слуга народу" Вадим Слюсарєв потрапив до бази сайту "Миротворець". За даними сайту, Слюсарєв намагався легалізувати окупацію Криму і займався там комерційною діяльністю, а також брав участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території.
Тоді ж експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив про причетність члена політради "Слуга народу" Вадима Слюсарєва до контрабандних схем на українсько-російському кордоні: "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області".
Згодом, розслідування Kyiv Post і OCCRP встановило, що компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки. В руках журналістів опинилися документи румунської митниці. Жодної реакції партії "СН", РНБО та СБУ на це розслідування не було.
У березні 2022 року з'ясувалося, що член партії "Слуга народу" та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації. За даними російської прикордонної служби 18 лютого Слюсарєв заїхав до Росії на авто через КПП "Нехотіївка". Метою зазначено "тимчасове проживання".
У вересні 2022 року стало відомо, що бізнес Мураєва оформив на себе друг Зеленського та спонсор "Слуги народу" Слюсарєв.
Будь ласка, зачекайте...
https://ru.krymr.com/a/kvartira-v-krimu-eleni-zelenskoy/29942983.html
"Зеленские исправно оплачивают ЖКХ под Ялтой": что известно о VIP-жилье семьи президента в Крымунного "правительства" Крыма Сергей Аксенов 27 февраля заявил в эфире телеканала "Россия 24", что семья президента Украины Владимира Зеленского платит деньги местным службам за обслуживание своего имущества на полуострове.
https://focus.ua/politics/476098-zelenskie-ispravno-oplachivayut-zhkh-pod-yaltoj-chto-izvestno-o-vip-zhile-semi-prezidenta-v-krymu
Мураєва 😠
На прошлых выборах относительную прозрачность обеспечил - Аваков. Хотя заявленная численность населения была нереальная, по хлебной формуле и половины от нее не было.
А на будущих выборах учитывая, что Зелёное сконцентрирует власть и деньги, военное положение и массовую эмиграцию, результаты совершенно предсказуемы. Порошок давно уже не конкурент из за пары тонн реального компромата на него.
И чего ж тогда властть ЗЄ его до сих пор не посадила при наличии тонн РЕАЛЬНОГО компромата?
То ли компромат нереальный, то ли ЗЄ сам по уши в компроматах
Естественно компромата на Зелёное уже больше чем на Порошка. Но особенность украинской политики в том, что оппозиция не имеет ни одного эффективного способа реализовать компромат на власть. Этим в свое время пользовался и Порошок.
Остаётся майдан или военный переворот. И то и другое требует безоговорочной поддержки западными партнёрами, но тут как раз ситуация однозначная - Порошка слили. Поэтому и "не часы"
А какие ваши прогнозы ?
Якби українцям вдалося вибороти собі національну владу стати так би мовити мажоритарними тримачами влади, зруйнувати олігархію, запровадити інститут негромадянства, народ став би найбагатшим народом у світі і фінансово і духовно
Чтобы ты понимал весь масштаб п-ца, сообщу, что "велике крадивныцтво" и сейчас продолжается. Краны частных компаний стоят, а развязка (которая сейчас и нах не нужна) строится. И даже плакатик (Велике будівництво - програма президента) обновили.
А итог идиотизма - на табло:
Но за право выбора надо расплачиваться ответственностью. Бомбоубежища сейчас ищут все, независимо от голосования в 19-м. И на фронтах то же самое. Попробуйте поговорить с любым представителем "прастова наріта", и он быстро вам "докажет", что его незнание (невежество) равноценно Вашему знанию. Мы в нашем обществе всячески культивируем безответственность за результат своего выбора, потому что не ценим само обладание правом выбора. У наріта пока нет понимания, что за обладание этим правом выбора надо расплачиваться ответственностью. Не умеешь расплачиваться - не выбирай. И прямо сейчас мы уже платим за избрание зеленского.
У нас же власть всегда против народа и мы тоже както живем, но не дружно и не сообща.
Хотя, найвелычнишый никогда умом не блистал, он всего лишь клоун, и чтение книг - не его занятие, кроме идиотских высеров со сцены 95 квартала, бубочка явно не читал.
😨Для Офиса президента Украины принятие законопроекта Гончаренко будет обозначать полную катастрофу.
📊Последние голосования четко подствердили то, о чем мы писали еще в мае текущего года. Реальное президентское большинство составляет 178 депутатов из которых собственно "приСлуг" всего 160. А вторая по численности фракция монобольшинства, это ПМЖ (Партия за Мир и Жизнь), т е бывшие ОПЗЖ. Судя по последним голосованиям, без экс-ОПЗЖ президентское монобольшинство больше не собирается.
🤔Ничего удивительного. Денег для стимулирования голосов у власти все меньше и меньше. А законопроекты президентское монобольшинство принимает такие (закон о медиа например), что часть депутатов стараются дистанцироваться от власти любой ценой. Особенно это касается выходцев из грантовых структур, которые понимают, за такое им не оправдаться никогда.
😎И вот теперь представте на секунду, что законопроект Гончаренко поставят на рассмотрение большинством голосов. Нереально? А вот политтехнологи ОП так не считают. Они всерьез боятся, что за лишение мандатов депутатов ОПЗЖ проголосует... часть депутатов "Слуги народа".
💰Вероятность достаточно высока. То, что многие депутаты "приСлуги" просто продажны, известно давно. А теперь представьте, что деньги за голосование им занесет Петр Порошенко? Например, соберет крупных бизнесменов, обиженных властью и предложит скинуться на круг? И представьте, что еще часть депутатов "приСлуги" бросятся голосовать просто чтобы поучавствовать в расправе над ОПЗЖ с имиджевой целью?
🤕Для ОП это будет конец всему. Голоса за важные законопроекты он больше не наберет. Придется идти на поклон либо к Юлии Тимошенко (а это очень дорого) либо к Петру Порошенко (а тут придется начинать с включения в кабельные сети телеканалов "Прямой", "5-й" и "Эспрессо").
🤷🏻♂️Офис президента не даром бросился принимать законы граничащие с диктаторскими. Власть ускользает у них из рук.
Просто в наступні вибори укрАінци оберуть собі президентом пса Патрона.
якого обрали обдурені, наївні або ватні 73%,
який нічого не вирішує,
якому "папікі" подарували театр одного актора - нехай дрібна людинка втішає своє велике Его
в яке ці ******** перетворили Українську мрію про європейський шлях розвитку країни.
і не вірю ні грамульки що вони хочуть закінчити війну
бо кінець війни, це початок кінця зеленим підарасам
АДВОКАТ БАРДИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Адреса:
01034, Київ обл., Шевченківський р-н., вул. Володимирська 48 А, квартира 9
Мобільний:
+38(097)413-81-07
Объявленная Зеленским война с олигархами и контрабандистами может оказаться очередным спектаклем для наивных избирателей, за кулисами которого происходит большой передел схем и потоков в пользу коррупционного окружения президента. Свидетельством этого является отсутствие в санкционном списке многих известных «таможенных князьков», таких как харьковский генерал-пограничник Вадим Слюсарев, а также тесно связанные с ним бывший замглавы Службы внешней разведки Сергей Трегубенко и скандальный Илья Павлюк......
https://skelet.info/vadim-slyusarev-zelenye-koridory-ukrainskoj-kontrabandy-chast-1/
вся троица принадлежит к т.н. «теневому штабу» Зеленского и партии «Слуга народа». Она обеспечивала им победу на выборах 2019-го года в нескольких областях Украины путем «договорняков» с местными коррупционерами и финансированием избирательных компаний из «черных касс».
Так что украинцы, в большинстве своем голосовавшие тогда за персонаж Василия Голобородько, не знали, что их кандидата массово поддерживают коррупционеры «второй гильдии», очень желавшие подвинуть своих конкурентов из окружения Порошенко и стать первыми. И им это удалось! Теперь вокруг нового президента тесно сплотились новые «решалы», новые «схемщики» и «смотрящие», которые сами же подают ему списки тех, кого государство должно «прессовать» в рамках «борьбы с коррупцией» …
https://skelet.info/vadim-slyusarev-zelenye-koridory-ukrainskoj-kontrabandy-chast-1/
Вадим Слюсарев, вместе с массой других коррупционеров, решил сделать ставку на новую политическую силу, которая бы убрала со сцены команду Порошенко.
Сначала он попробовал поставить на еще популярного и перспективного тогда Евгения Мураева.
Вадим Слюсарев фактически стал координатором теневого штаба «Зе!Команды» в Харькове, подтянув в неё всех своих друзей-коррупционеров. Через Сушко он и вышел на самого Зеленского, который вряд ли не знал о скандальном прошлом генерала-пограничника.
Об этом было нетрудно понять по очень нервной реакции Зеленского на вопрос журналиста «Радио Свобода» о Слюсареве.
Успешно прошедшие для Зеленского президентские выборы в Харькове, так сказать, укрепили доверие к руководству тамошних штабов, и Слюсарев получил возможность отличиться еще и на внеочередных парламентских. Тогда ему удалось провести под зелеными знаменами и своих людей, и помочь пройти людям, связанным с Аваковым - который, конечно же, остался за это должным своему старому знакомому....
https://skelet.info/vadim-slyusarev-zelenye-koridory-ukrainskoj-
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3893635.html
Тады узнали мы всю правду про него... (с)
БергамоКривого Рога- слуга двух господ
То б то Зе клоун протизаконно обраний президент у якомусь сенсі
А Порох в это время постоянно помогает армии и не ноет
Заменить одного преза на другого, при желании, можно очень быстро. Есть нормальные кандидатуры, патриоты и при этом умные люди.Как раз именно в военное время это надо сделать быстро.
И никакой Путенг ничего не сделает.Ибо, если у нас главнокомандующий "что он есть, что его нет", в ВСУ ничего не изменится. Наши воины будут продолжать свое дело
Язву лечат, не дожидаясь, когда она станет прободной