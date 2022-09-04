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США не плекають надій, що Путін готовий закінчити війну в Україні, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кірбі

США не плекають надій, що президент РФ Володимир Путін готовий покласти край війні в Україні.

Про це спікер Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь", передає Цензор.НЕТ.

"Це не війна зі США, це не війна з НАТО. Путін обрав розпочати війну з Україною та українцями. І, на жаль, нічого з того, що ми спостерігаємо сьогодні, не дозволяє нам плекати будь-які надії на те, що він готовий покласти край цій війні, вбивствам мирних українців", - констатував Кірбі.

Коментуючи висловлювання російських представників влади про те, що постачання Заходом зброї Україні лише затягує конфлікт, Кірбі сказав: "Цей конфлікт затягує лише бажання Путіна продовжувати його".

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"Він (Путін. – Ред.) міг би закінчити війну сьогодні, якби погодився вивести свої війська та добровільно сісти з Зеленським за стіл переговорів, щоб обговорити завершення цього конфлікту. Звичайно, Зеленський має сам вирішувати, чи готовий він до переговорів, і ми маємо поважати його як верховного головнокомандувача. Очевидно, що останніми днями і Путін демонструє, що не зацікавлений у цьому. Але Путін міг би завтра закінчити цю війну, навіть без переговорів, якби просто вивів війська з України і визнав її суверенітет", - наголосив Кірбі.
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Топ коментарі
+16
Кирби, вы бы хоть рашу страной-террористом признали, в конце-концов...

И да, Він (Путін. - Ред.) міг би закінчити війну сьогодні, якби США в начале войны сказало так, как оно сказало про Швецию и Финляндию.
Нападение на них - это нападение на США.
Но почему-то в случае с Украиной вы испугались. А зря. Путин никогда не нападет ни на США, ни на Англию, потому что боится тех кто сильнее.
А вот почему вы боитесь, мне до сих пор непонятно. Кому-кому, а уж вам бояться точно нечего.
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04.09.2022 00:43
+15
кремлевский шизофреник даже не представляет что он натворил...
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04.09.2022 00:42
+9
Такі війни не закінчується просто так .Ми повинні знищити всіх окупантів !
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04.09.2022 02:54
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та ну... готовий, не готовий... "Нравітся, нє нравітся"... " Нам "какая разніца"?
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04.09.2022 00:38 Відповісти
кремлевский шизофреник даже не представляет что он натворил...
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04.09.2022 00:42 Відповісти
Кирби, вы бы хоть рашу страной-террористом признали, в конце-концов...

И да, Він (Путін. - Ред.) міг би закінчити війну сьогодні, якби США в начале войны сказало так, как оно сказало про Швецию и Финляндию.
Нападение на них - это нападение на США.
Но почему-то в случае с Украиной вы испугались. А зря. Путин никогда не нападет ни на США, ни на Англию, потому что боится тех кто сильнее.
А вот почему вы боитесь, мне до сих пор непонятно. Кому-кому, а уж вам бояться точно нечего.
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04.09.2022 00:43 Відповісти
бубе і не треба зкінчувати в цьому році тому що віла ще не здана кацапам
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04.09.2022 01:09 Відповісти
💯
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04.09.2022 01:10 Відповісти
ліпше б містер Кірбі зрозумів що 90% рускіх і не помічають війни в Україні
вони так само тусят і їздять в Турцію, в Європу, як і до того
і вони поблажливо ставляться до путіна, він їм не заважає розважатись
в росії є багато людей що за гроші підуть вбивати кого завгодно
а ті що тусят - скажуть : то не ми, але ті теж "наші"
вони всі за "наших"

так що путін це просто один з їхніх вовок
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04.09.2022 01:50 Відповісти
США теж зацікавлена у цій війні,мають свої інтереси,послаблюють паРашу,українцям потрібно покладатись лише на себе та справжніх друзів,які розуміють хто такі кацапи.
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04.09.2022 02:19 Відповісти
Ви хотити сказати, що США нерозуміють хто такі кацапи?
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04.09.2022 02:41 Відповісти
Я хотів сказати,що сказав,пишіть зрозумілою мовою.
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04.09.2022 02:51 Відповісти
So you wanna tell that USA are supporting Ukraine like no any country in the world are doing so only because they are following their own interest in this war? And Ukraine shouldn't rely on the USA because they are not friend indeed? You are fuc##g moron!
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04.09.2022 03:10 Відповісти
Іди ***** кацапа ******
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04.09.2022 11:04 Відповісти
Такі війни не закінчується просто так .Ми повинні знищити всіх окупантів !
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04.09.2022 02:54 Відповісти
Як щоб росія це була країна яка керується ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ, то свою військову операцію вони звернули ще напочатку березня, захопивши кримський канал. Але ж де кацапи, а де здоровий глузд. У Московії здоровим глуздом ніколи не керувалися, а більше казками про вєлічіє
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04.09.2022 02:59 Відповісти
це все тільки початок

ще буде мобілізація в рф

ще буде ядерні вибухи

а все тому, що утіпутін дуже боїться смерті
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04.09.2022 04:21 Відповісти
Закончат, просто им надо хорошо помочь.
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04.09.2022 06:35 Відповісти
А в тупорилій макітрі клоунського імбіцила із банкової, війна вже давно завершилась, бо тепер можна обкрадати країну на будівництві доріг, на торгівлі гуманітаркою.
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04.09.2022 07:01 Відповісти
Гитлера тоже уговаривали вывести войска из Европы и СССР ?
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04.09.2022 07:20 Відповісти
У Путіна "дилема" - як у "товариша Саахова" у "Кавказькій полонянці" : "Тєпєр у меня два пути: либа я веду ее в ЗАГС, либа ана ведёт меня к пракурору!"
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04.09.2022 07:48 Відповісти
Не плекають надії, тобто це - не да, не ні, но скоріше ні, чим да. не плекають вони надії. голову морочить. а на що плекає надію? завтра приде трамп (умовно) до влади, та й все. війна закінчиця в Україні та почнеця в Європі, а Україну перетворять в ГУЛАГ, голодомор та все подібне.
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04.09.2022 09:00 Відповісти
Война в Афгане похоронила дохлый SSср...война в Украине похоронит дохлую рабZZeю...
Карма такая в быдла Мавзолейного...🦍🦍
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04.09.2022 09:12 Відповісти
Экономика США 25% от мировой..экономика рабZeи 1,5,%. Кто победит,,?правильно... Украина... 💙💛💪👍💯
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04.09.2022 09:17 Відповісти
Точно. Потому, что экономика Украины 1,6% от мировой.
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04.09.2022 11:16 Відповісти
Кац,ти заблудився?Бігом в стойло путіна до баранів.
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04.09.2022 11:34 Відповісти
Он .Рось хочет захватить.Ну хоть знает где это,а ваш зельц нет.Отдать должное??? https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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04.09.2022 09:19 Відповісти
Уничтожив всю логистику крыс путлера на юге,можно догадаться что хмырь мавзолейный войну проиграл...,но чмо кремлевское об этом никогда не скажет...,все идёт по плану...патерь нет...хенерал Козлашенков прав... быдло 🦍🦍 путлера бессмертно что Кащей...🤣🤣
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04.09.2022 10:11 Відповісти
Я думаю следующими санкциями США и ЕС будет отзыв своих граждан из анекдотов про русского, немца и американца.
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04.09.2022 10:50 Відповісти
Где то я слышал такое выражение, "каша маслена, маслом маслена"
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04.09.2022 10:51 Відповісти
Атакмс ребята, пора, давно пора, опять запаздываете на полтора-два месяца, как в своё время задержались с гаубицами 155мм, затем опоздали с хаймарсами, теперь вот с дальнобойными ракетами... шустрее нужно, тут уж до холодов два месяца осталось, а вы все булки мнёте...
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04.09.2022 10:55 Відповісти
Ясно що Путлер ні. Це Зеля готовий закінчити війну в Україні на умовах Путлера.
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04.09.2022 13:36 Відповісти
 
 