США не плекають надій, що Путін готовий закінчити війну в Україні, - Білий дім
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США не плекають надій, що президент РФ Володимир Путін готовий покласти край війні в Україні.
Про це спікер Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь", передає Цензор.НЕТ.
"Це не війна зі США, це не війна з НАТО. Путін обрав розпочати війну з Україною та українцями. І, на жаль, нічого з того, що ми спостерігаємо сьогодні, не дозволяє нам плекати будь-які надії на те, що він готовий покласти край цій війні, вбивствам мирних українців", - констатував Кірбі.
Коментуючи висловлювання російських представників влади про те, що постачання Заходом зброї Україні лише затягує конфлікт, Кірбі сказав: "Цей конфлікт затягує лише бажання Путіна продовжувати його".
"Він (Путін. – Ред.) міг би закінчити війну сьогодні, якби погодився вивести свої війська та добровільно сісти з Зеленським за стіл переговорів, щоб обговорити завершення цього конфлікту. Звичайно, Зеленський має сам вирішувати, чи готовий він до переговорів, і ми маємо поважати його як верховного головнокомандувача. Очевидно, що останніми днями і Путін демонструє, що не зацікавлений у цьому. Але Путін міг би завтра закінчити цю війну, навіть без переговорів, якби просто вивів війська з України і визнав її суверенітет", - наголосив Кірбі.
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И да, Він (Путін. - Ред.) міг би закінчити війну сьогодні, якби США в начале войны сказало так, как оно сказало про Швецию и Финляндию.
Нападение на них - это нападение на США.
Но почему-то в случае с Украиной вы испугались. А зря. Путин никогда не нападет ни на США, ни на Англию, потому что боится тех кто сильнее.
А вот почему вы боитесь, мне до сих пор непонятно. Кому-кому, а уж вам бояться точно нечего.
вони так само тусят і їздять в Турцію, в Європу, як і до того
і вони поблажливо ставляться до путіна, він їм не заважає розважатись
в росії є багато людей що за гроші підуть вбивати кого завгодно
а ті що тусят - скажуть : то не ми, але ті теж "наші"
вони всі за "наших"
так що путін це просто один з їхніх вовок
ще буде мобілізація в рф
ще буде ядерні вибухи
а все тому, що утіпутін дуже боїться смерті
Карма такая в быдла Мавзолейного...🦍🦍