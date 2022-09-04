США не плекають надій, що Путін готовий закінчити війну в Україні, - Білий дім

США не плекають надій, що президент РФ Володимир Путін готовий покласти край війні в Україні.

Про це спікер Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь", передає Цензор.НЕТ.

"Це не війна зі США, це не війна з НАТО. Путін обрав розпочати війну з Україною та українцями. І, на жаль, нічого з того, що ми спостерігаємо сьогодні, не дозволяє нам плекати будь-які надії на те, що він готовий покласти край цій війні, вбивствам мирних українців", - констатував Кірбі.

Коментуючи висловлювання російських представників влади про те, що постачання Заходом зброї Україні лише затягує конфлікт, Кірбі сказав: "Цей конфлікт затягує лише бажання Путіна продовжувати його".

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"Він (Путін. – Ред.) міг би закінчити війну сьогодні, якби погодився вивести свої війська та добровільно сісти з Зеленським за стіл переговорів, щоб обговорити завершення цього конфлікту. Звичайно, Зеленський має сам вирішувати, чи готовий він до переговорів, і ми маємо поважати його як верховного головнокомандувача. Очевидно, що останніми днями і Путін демонструє, що не зацікавлений у цьому. Але Путін міг би завтра закінчити цю війну, навіть без переговорів, якби просто вивів війська з України і визнав її суверенітет", - наголосив Кірбі.