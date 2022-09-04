На південному напрямку ЗСУ знищили 138 окупантів і багато техніки, зокрема установку C-300, - ОК "Південь"
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На південних рубежах захисту авіація ЗСУ 24 рази завдала ударів по районах зосередження живої сили і техніки, опорним і командним пунктам росіян. Знищено 138 окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.
Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога становлять: 9 танків, гаубиця "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Ураган", пускова установка С-300, гармата-гаубиця 152 калібру, 18 одиниць автомобільної бронетехніки.
Також знищено склад боєприпасів у Баштанському районі та уражено поромну переправу поблизу Берислава.
У Чорному морі відбувається шторм, тому кораблі і катери ворожого флоту продовжують ховатися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.
Однак два надводних носії "Калібрів" тримають напоготові 16 високоточних снарядів.
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- Кажуть, що орки почали окопуватися...
- То ЗСУ заставило їх зразу рити собі могили, бо кульків на них уже нема.
Всі приказки закінчуються на «русні п@зда...»
1. Баба з возу - русні п@зда
2. Хотів як краще, а русні п@зда
3. Чим дитя б не тішилось, а русні п@зда...