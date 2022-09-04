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На південному напрямку ЗСУ знищили 138 окупантів і багато техніки, зокрема установку C-300, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

На південних рубежах захисту авіація ЗСУ 24 рази завдала ударів по районах зосередження живої сили і техніки, опорним і командним пунктам росіян. Знищено 138 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога становлять: 9 танків, гаубиця "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Ураган", пускова установка С-300, гармата-гаубиця 152 калібру, 18 одиниць автомобільної бронетехніки.

Також знищено склад боєприпасів у Баштанському районі та уражено поромну переправу поблизу Берислава.

У Чорному морі відбувається шторм, тому кораблі і катери ворожого флоту продовжують ховатися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Однак два надводних носії "Калібрів" тримають напоготові 16 високоточних снарядів.

Також читайте: Протягом тижня морські піхотинці ліквідували понад 260 окупантів, знищили 7 танків та 17 САУ, - ВМС ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Доброго ранку, кацапня. Ми з України.
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04.09.2022 06:36 Відповісти
і побільше свинопасних ублюдків зводьте з цього світу... кожного першого... щасти Вам!
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04.09.2022 06:40 Відповісти
И кожного второго... и третьего... и вобще всех кацапов, до кого сможете дотянуться
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04.09.2022 06:47 Відповісти
І кладовище зробити у мацкві
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04.09.2022 06:56 Відповісти
🤣🤣🤣

- Кажуть, що орки почали окопуватися...
- То ЗСУ заставило їх зразу рити собі могили, бо кульків на них уже нема.
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04.09.2022 06:57 Відповісти
1000 танков рузге уничтожены и это только те то попали на фото и видео Визуально подтверждены потери российских танков в ходе: Первая чеченская война: 193 Вторая чеченская война: 23 Русско-грузинская война: 3 Русско-Украинская война: 1002
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04.09.2022 07:06 Відповісти
🤣🤣🤣
Всі приказки закінчуються на «русні п@зда...»
1. Баба з возу - русні п@зда
2. Хотів як краще, а русні п@зда
3. Чим дитя б не тішилось, а русні п@зда...
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04.09.2022 07:10 Відповісти
Найприємніше, що втрати кацапа прискорюються. Так тримати👍
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04.09.2022 08:33 Відповісти
Героям слава !!!
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04.09.2022 10:42 Відповісти
 
 