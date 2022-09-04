На південному напрямку ЗСУ знищили 138 окупантів і багато техніки, зокрема установку C-300, - ОК "Південь"

На південних рубежах захисту авіація ЗСУ 24 рази завдала ударів по районах зосередження живої сили і техніки, опорним і командним пунктам росіян. Знищено 138 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога становлять: 9 танків, гаубиця "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Ураган", пускова установка С-300, гармата-гаубиця 152 калібру, 18 одиниць автомобільної бронетехніки.

Також знищено склад боєприпасів у Баштанському районі та уражено поромну переправу поблизу Берислава.

У Чорному морі відбувається шторм, тому кораблі і катери ворожого флоту продовжують ховатися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Однак два надводних носії "Калібрів" тримають напоготові 16 високоточних снарядів.

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