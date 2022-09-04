Українські сили локалізованими атаками на Запоріжжі стримують розгортання військ РФ, - ISW

Американські аналітики припускають, що українські військові обмеженими атаками в Запорізькій області перешкоджають розгортанню російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Інститут зазначає також, що Кремль може активізувати самоцензуру серед російських блогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні.

Наразі Кремль не затримував блогерів за їхні публікації.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Представники України заявили, що український контрнаступ, який триває, є методичною операцією з навмисного погіршення стану російських сил і матеріально-технічного забезпечення на півдні, а не операцією, спрямованою на звільнення великих територій.

Можливо, Кремль посилює вимоги щодо самоцензури серед російських блогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні.

Українські військові повідомили, що ЗСУ продовжують позиційні бої вздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв і що українські війська зосереджуються на завданні ударів по російських наземних лініях зв’язку, скупченню техніки та живої сили, а також логістичних вузлах уздовж Південного напрямку.

Кадри в соцмережах свідчать про ефективні українські удари на заході та в центрі Херсонської області.

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута та на північ і південний захід від міста Донецьк.

Українські сили можуть здійснювати локалізовані атаки вздовж лінії зіткнення в західній Запорізькій області, щоб перешкодити розгортанню російських військ.

Влада РФ продовжує формувати бойову силу шляхом вербування через державні підприємства та в’язниці, щоб уникнути загальної мобілізації.

Російська окупаційна влада намагається охопити основні послуги на окупованих територіях України.

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