Минулої доби росіяни з мінометів і САУ обстріляли 2 громади Сумщини, понад 60 прильотів, - Живицький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За минулу добу росіяни відкривали вогонь по двох громадах Сумської області з мінометів і САУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Білопільську громаду ворог двічі обстріляв, загалом 17 прильотів з міномета.
Крім того, надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по різних територіях Краснопільської громади. Загалом майже 50 прильотів із САУ та мінометів.
За словами Живицького, постраждалих немає. Щодо руйнувань інформація уточнюється.
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показати весь коментар04.09.2022 06:54 Відповісти Мені подобається 0
Alex Tom
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Андрей Моисеенко 5be38f2c
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