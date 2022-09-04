Минулої доби росіяни з мінометів і САУ обстріляли 2 громади Сумщини, понад 60 прильотів, - Живицький

За минулу добу росіяни відкривали вогонь по двох громадах Сумської області з мінометів і САУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Білопільську громаду ворог двічі обстріляв, загалом 17 прильотів з міномета.

Крім того, надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по різних територіях Краснопільської громади. Загалом майже 50 прильотів із САУ та мінометів.

За словами Живицького, постраждалих немає. Щодо руйнувань інформація уточнюється.

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