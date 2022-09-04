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Минулої доби росіяни з мінометів і САУ обстріляли 2 громади Сумщини, понад 60 прильотів, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,обстріл,дпсу,чернігівщина

За минулу добу росіяни відкривали вогонь по двох громадах Сумської області з мінометів і САУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Білопільську громаду ворог двічі обстріляв, загалом 17 прильотів з міномета.

Крім того, надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по різних територіях Краснопільської громади. Загалом майже 50 прильотів із САУ та мінометів.

За словами Живицького, постраждалих немає. Щодо руйнувань інформація уточнюється.

Також дивіться: Лісова пожежа, яка виникла на Сумщині після ворожого обстрілу, перекинулась на територію РФ, - Живицький. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Хреново там де дістає ствольна артилерія.
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04.09.2022 06:54 Відповісти
Вчора на Краснопільщині Сумської області наші в боргу не залишилися. Відповідь по бєлгородщині була непогана.
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04.09.2022 08:41 Відповісти
Невже ніяк не можемо дістати цих терористів?
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04.09.2022 09:11 Відповісти
 
 