На ЗАЕС працює лише 6-й енергоблок, 5-й знову відключений через постійні обстріли російських військ, - "Енергоатом"

Енергоблок 5 Запорізької атомної електростанції відключений через обстріл російських військ.

Про це повідомила державна компанія "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері 3 вересня 2022 року після обстрілів російськими окупантами ліній зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою України та через недостатню для двох енергоблоків пропускну спроможність останньої, резервної, лінії о 19:35 енергоблок №5 ЗАЕС був відключений від енергомережі.



Наразі в роботі залишається 6-й енергоблок, який з обмеженою потужністю через резервну лінію подає електроенергію в енергосистему України, а також забезпечує власні потреби Запорізької АЕС", – йдеться в повідомленні.

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