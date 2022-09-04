На ЗАЕС працює лише 6-й енергоблок, 5-й знову відключений через постійні обстріли російських військ, - "Енергоатом"
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Енергоблок 5 Запорізької атомної електростанції відключений через обстріл російських військ.
Про це повідомила державна компанія "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.
"Ввечері 3 вересня 2022 року після обстрілів російськими окупантами ліній зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою України та через недостатню для двох енергоблоків пропускну спроможність останньої, резервної, лінії о 19:35 енергоблок №5 ЗАЕС був відключений від енергомережі.
Наразі в роботі залишається 6-й енергоблок, який з обмеженою потужністю через резервну лінію подає електроенергію в енергосистему України, а також забезпечує власні потреби Запорізької АЕС", – йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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А тут АЭС просто отдали с персоналом вместе
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«Експерт-атомник», який водив членів місії МАГАТЕ по ЗАЕС,
виявився спеціалістом із розмноження мавп
Голомозий аферист ренат карчава, якого російські ЗМІ називають експертом-атомником та радником глави Росатома, має коротку, проте доволі яскраву біографію.
В ній жодним чином немає навіть натяку на енергетику, повідомляє Енергоатом.
Саме цей «гід експерт-атомник» (хоро)водив місію МАГАТЕ територією Запорізької АЕС і свято переконував, що випущена нібито з території України ракета перед приземленням здійснила розворот на 180º і лише тому може здатися, що її запустили з окупованої території.
Бекграундом такого «альтернативно ерудованого» експерта зацікавилися росЗМІ.
Виявилося, що карчаа - наймолодший депутат парламенту Абхазії першого скликання. Крім того, він працював на базі знаменитого розплідника мавп у Сухумі, а ще - був безпосередньо дотичний до продажу наукового архіву інституту експериментальної приматології та винуватцем смертельного ДТП із підлітком.
«Експертом з усього» карчаа підпрацьовував давно та всюди: був і спостерігачем на виборах, і радником президента, і «незалежним експертом» Абхазії та Північного Кавказу, і казна чим ще. Такий собі майстер на всі руки. Тепер дійшла черга і до атомної енергетики.
Подскажу...распад рабZeи и свободу Татарии Якутии и прочим Чукчам с Мордовией и Коми...причем мирно вернутся к древней Мацковии образца 1272 года...когда Хан Менгу-Тимур построил это дерьмо...
Задійте війска НАТО й зробіть демілітаризовану зону навколо ЗАЕС ..... ні вони жують соплі ..... храбаки.
То пока они выбивают кацапов АЭС не уцелеет