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На ЗАЕС працює лише 6-й енергоблок, 5-й знову відключений через постійні обстріли російських військ, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Енергоблок 5 Запорізької атомної електростанції відключений через обстріл російських військ.

Про це повідомила державна компанія "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері 3 вересня 2022 року після обстрілів російськими окупантами ліній зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою України та через недостатню для двох енергоблоків пропускну спроможність останньої, резервної, лінії о 19:35 енергоблок №5 ЗАЕС був відключений від енергомережі.

Наразі в роботі залишається 6-й енергоблок, який з обмеженою потужністю через резервну лінію подає електроенергію в енергосистему України, а також забезпечує власні потреби Запорізької АЕС", – йдеться в повідомленні.

Також читайте: МАГАТЕ повідомило про чергове відключення Запорізької АЕС від мережі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Кацапня тероризує персонал ЗАЕС. Прострілюють їм долоні, ґвалтують жінок.
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04.09.2022 08:00
+4

///
«Експерт-атомник», який водив членів місії МАГАТЕ по ЗАЕС,
виявився спеціалістом із розмноження мавп

Голомозий аферист ренат карчава, якого російські ЗМІ називають експертом-атомником та радником глави Росатома, має коротку, проте доволі яскраву біографію.

В ній жодним чином немає навіть натяку на енергетику, повідомляє Енергоатом.

Саме цей «гід експерт-атомник» (хоро)водив місію МАГАТЕ територією Запорізької АЕС і свято переконував, що випущена нібито з території України ракета перед приземленням здійснила розворот на 180º і лише тому може здатися, що її запустили з окупованої території.
Бекграундом такого «альтернативно ерудованого» експерта зацікавилися росЗМІ.
Виявилося, що карчаа - наймолодший депутат парламенту Абхазії першого скликання. Крім того, він працював на базі знаменитого розплідника мавп у Сухумі, а ще - був безпосередньо дотичний до продажу наукового архіву інституту експериментальної приматології та винуватцем смертельного ДТП із підлітком.
«Експертом з усього» карчаа підпрацьовував давно та всюди: був і спостерігачем на виборах, і радником президента, і «незалежним експертом» Абхазії та Північного Кавказу, і казна чим ще. Такий собі майстер на всі руки. Тепер дійшла черга і до атомної енергетики.
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04.09.2022 09:05
+3
Тоді головнокомандуючий був інший.
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04.09.2022 08:29
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Кацапня тероризує персонал ЗАЕС. Прострілюють їм долоні, ґвалтують жінок.
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04.09.2022 08:00 Відповісти
В свое время за ДАП бились

А тут АЭС просто отдали с персоналом вместе
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04.09.2022 08:28 Відповісти
Тоді головнокомандуючий був інший.
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04.09.2022 08:29 Відповісти

///
«Експерт-атомник», який водив членів місії МАГАТЕ по ЗАЕС,
виявився спеціалістом із розмноження мавп

Голомозий аферист ренат карчава, якого російські ЗМІ називають експертом-атомником та радником глави Росатома, має коротку, проте доволі яскраву біографію.

В ній жодним чином немає навіть натяку на енергетику, повідомляє Енергоатом.

Саме цей «гід експерт-атомник» (хоро)водив місію МАГАТЕ територією Запорізької АЕС і свято переконував, що випущена нібито з території України ракета перед приземленням здійснила розворот на 180º і лише тому може здатися, що її запустили з окупованої території.
Бекграундом такого «альтернативно ерудованого» експерта зацікавилися росЗМІ.
Виявилося, що карчаа - наймолодший депутат парламенту Абхазії першого скликання. Крім того, він працював на базі знаменитого розплідника мавп у Сухумі, а ще - був безпосередньо дотичний до продажу наукового архіву інституту експериментальної приматології та винуватцем смертельного ДТП із підлітком.
«Експертом з усього» карчаа підпрацьовував давно та всюди: був і спостерігачем на виборах, і радником президента, і «незалежним експертом» Абхазії та Північного Кавказу, і казна чим ще. Такий собі майстер на всі руки. Тепер дійшла черга і до атомної енергетики.
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04.09.2022 09:05 Відповісти
Так не хочеться мені це говорити, але у мене таке передчуття, що добром це не скінчиться.
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04.09.2022 09:20 Відповісти
Для кацапів ні.
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04.09.2022 10:43 Відповісти
Ваші слова та Богу б у вуха.
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05.09.2022 07:36 Відповісти
Шантаж ядерный...шантаж и ультиматумы перед войной...где быдло путлера требовало от США и Британии вернуть НАТО до границ 1997 года ..и т.д.,закончилось расширением НАТО на восток типа Швеция Финляндия...хмыри мавзолейные уже не знают что делать дальше...
Подскажу...распад рабZeи и свободу Татарии Якутии и прочим Чукчам с Мордовией и Коми...причем мирно вернутся к древней Мацковии образца 1272 года...когда Хан Менгу-Тимур построил это дерьмо...
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04.09.2022 09:29 Відповісти
Орки ******** ЗАЕС, потрібно евакуювати український персонал і почекати поки вони повиб'ють один одного.
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04.09.2022 09:43 Відповісти
А спостерігачі як ті три мавпочки "не чую,не бачу,мовчу".Цікаво вже всі місцеві заклади харчування обійшли чи ні.
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04.09.2022 09:58 Відповісти
Боягузи котри керують світом таки можуть довести своїм брягузтвом до катастрофи!!!
Задійте війска НАТО й зробіть демілітаризовану зону навколо ЗАЕС ..... ні вони жують соплі ..... храбаки.
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04.09.2022 10:42 Відповісти
Если войска НАТО и зайдут (допустим)

То пока они выбивают кацапов АЭС не уцелеет
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04.09.2022 12:36 Відповісти
Дмитрий 297cdebe не пишіть дурниць. Немає потреби **#шити рашистов прямо на станції, достатньо звільнити теріторію навколо й коли закінчиться їжа кацапи самі вийдуть й здадуться. При бажанні усе можливо.
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04.09.2022 22:46 Відповісти
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04.09.2022 11:22 Відповісти
 
 