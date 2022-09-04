Через брак високоточної зброї росіяни використовують застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300, - Генштаб ЗСУ
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У Росії брак високоточної зброї, тому ворог частіше почав використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Через брак високоточної зброї ворог частіше став використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. По території України випущено більш як 500 таких ракет, частина яких не долетіла до цілі. На озброєнні окупантів перебуває декілька тисяч подібних ракет, але більшість з них – непридатні до застосування", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Alex Tiger
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+11 Бенина Мама
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+10 Olena Lynch
показати весь коментар04.09.2022 09:17
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Будь ласка, зачекайте...
А второй раз шут пытался сдать Украину, когда направил на переговоры в Стамбул таких-же идиотов, как сам, Арахамию и другую ЗЕбанутую срань. И опять у шута не получилось. Благодаря блиц.визиту Бориса Джонсона, где он обещал всемерную поддержку Великобритании и США. А после второго такого приезда Бориса Джонсона буба криворогий начал говорить павильные слова, под которыми подпишется вся Украина : изгнание кацапов со всей территории Украины в границах 91 года, а потом можно будет с *****м, срущим в чемодан, о чем-то говорить.
Про Пороха так же писали и раскачивали ситуацию.
Кацапам не важно кто в Украине президент т.к. понимают, что на выборы повлиять не могут. Им важно засирать мозги людям всяким дерьмом, чтобы отвлечь от чего-то действительно важного.
Кацапам п..ды дает не он, а сыны и дочки народа. И они доведут это дело до конца. И дают хорошо, стабильно
Президента в Украине поменять каждые пять лет не проблема. В этом и разница между оркостаном и Украиной.
Когда у каждого подонка из парашки на пороге его дома запахнет нищетой и безисходностью они развернут свои штыки в другую сторону.
Да, это не просто все, но украинцы тоже умеют выживать в сложных условиях.
От России останутся отдельные территории по национальному признаку.