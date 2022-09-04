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Через брак високоточної зброї росіяни використовують застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрк,с300

У Росії брак високоточної зброї, тому ворог частіше почав використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Через брак високоточної зброї ворог частіше став використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. По території України випущено більш як 500 таких ракет, частина яких не долетіла до цілі. На озброєнні окупантів перебуває декілька тисяч подібних ракет, але більшість з них – непридатні до застосування", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія повернула з Сирії ЗРК С-300, щоб замінити пошкоджені у війні в Україні, - The Times of Israel. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Ну так тупое быдло выбрало на нашу голову клоуна-идиота, пусть теперь целует его ЗЕленую жопу.
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04.09.2022 08:37
+11
Тем не менее жертв мирняка и разрушений эти "непригодные" ракеты приносят достаточно.
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04.09.2022 08:13
+10
Всё точно написанно, ***** за всё время своего правления вооружался и не выбасывал старый заржавевший мотлох,скоро и С-200 будет использовать , старое но разрушительное для Украины барахло. А Зеленский в это время грабил Украину ценами на дорожное покрытие , такого неприкрытого воровства никогда в таких количествах ( гуманитарка ) Украина не знала.
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04.09.2022 09:17
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Тем не менее жертв мирняка и разрушений эти "непригодные" ракеты приносят достаточно.
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04.09.2022 08:13 Відповісти
а для цього й використовують, терор все що на що здатне те бидло
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04.09.2022 08:27 Відповісти
Достаточно для чего? С точки зрения достижения военных целей, эти обстрелы мирняка русакам ничего не дают.
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04.09.2022 09:24 Відповісти
Досить цю маячню нести, "с точки зрения достижения военных целей...", кацапи знищують Україну і досить успішно-ось їх головна мета. І ніхто їм не заважає це робити. І те, що не всі ракети досягають своїх цілей, дякувати потрібно ні генштабу і міноборони, а "эху совка".
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04.09.2022 11:01 Відповісти
Їхня ціль - знищення України і українців. Тож будь-які їхні обстріли - це намагання досягти своєї цілі.
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04.09.2022 11:09 Відповісти
Достаточно для уничтожения как можно большего % населения Украины, что является главной целью Куйла.
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04.09.2022 12:11 Відповісти
А через брак здорового глузду зеленский має намір оприлюднити фальшивку щодо Пороха, в якій йдеться нібито про згоду останнього співпрацювати з КДБ, котру він дав під час служби. Папери були продемонстровані Держдепу, проте реакція була та ж сама, до якої і звик зеленский на сцені: веселий та радісний(за Арестовичем) сміх. Як би там не було, у кожного щось бракує свого: чи то ракет, чи то здорового глузду, чи то всього разом. Так і живемо...
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04.09.2022 08:19 Відповісти
Ну так тупое быдло выбрало на нашу голову клоуна-идиота, пусть теперь целует его ЗЕленую жопу.
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04.09.2022 08:37 Відповісти
73 % бидла
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04.09.2022 08:48 Відповісти
на мою думку і переконання, що якби у 2019 році вдруге вибрали Порошенко, то точно не було б обстрілів міст кацапськими ракетами, можливо не булоб і вторгнення 24.02.2022 року, бо в нас були сотні ракет "Нептун", "Грім 2(Сапсан), Вільха М і своя ППО, яка була вже десь на 80% готова. Але нарід як завжди зробив собі гірше, а хуцпі кінець епохи бідності. Плакатись не потрібно, виживайте хто як може, хто втікати до Європи, а хто лізти в підвал до котів, щоб спасти життя. А попереду ще долар за 50 і холодна зима. Я нікого не лякаю, я це просто передбачаю. І що головне, що біда не закінчиться зразу по весні, а там бойові дії... Можливо на наступних виборах, якщо вони вже будуть, хоч до якоїсь кількості громадян дійде, хоча навряд чи, практика і час показав, що хто більше бреше, той їх кумир.
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04.09.2022 11:04 Відповісти
Мне фюрер репоедов *****, срущий в чемодан, напоминает трусливого шакала. В 14 году напал, когда у нас после бегства Бандюковича была во власти полная неразбериха. А второй раз напал, когда увидел, что эти ЗЕбанутые твари свернули все ракетные программы и начали по его заданию преследовать патриотов. После встречи в Омане клоуна с главой ФСБ буба криворогий обещал кацапам сдать Украину. А потом была встреча Норманской четверки, где-бы это было материализовано и подписано документально. Только патриоты перед поездкой клоуна предупредили его, что ему за сдачу Украины прийдется ответить своей пустой головой.
А второй раз шут пытался сдать Украину, когда направил на переговоры в Стамбул таких-же идиотов, как сам, Арахамию и другую ЗЕбанутую срань. И опять у шута не получилось. Благодаря блиц.визиту Бориса Джонсона, где он обещал всемерную поддержку Великобритании и США. А после второго такого приезда Бориса Джонсона буба криворогий начал говорить павильные слова, под которыми подпишется вся Украина : изгнание кацапов со всей территории Украины в границах 91 года, а потом можно будет с *****м, срущим в чемодан, о чем-то говорить.
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04.09.2022 12:16 Відповісти
ну, все, тепер можна всіх українців-прикордонників, які колись служили у ПВ совку, вважати фсбешниками
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04.09.2022 08:37 Відповісти
зеленський, схоже, так і вважає
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04.09.2022 08:42 Відповісти
нехай поцікавиться скільки українців пройшли КСАПО
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04.09.2022 08:46 Відповісти
Еще месяц-другой, и кацапня будет применять тачанки с пулеметами. Потому шо им анало говнет.
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04.09.2022 08:35 Відповісти
Цивільним людям в містах під обстрілами од того не легше..
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04.09.2022 08:37 Відповісти
Цивільним людям кращє виїжджати з прикордонних міст, які знаходяться під інтенсивними обстрілами.
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04.09.2022 09:22 Відповісти
З таким захистом наших міст від ракетно-бомбових ударів скоро вся країна стане одним великим "прокордонним містом"
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04.09.2022 11:05 Відповісти
с-300 це 75-200км. як що США допоможуть ATACMSмі то росіяни будуть СОСАТИ. тай трампа не допустити до влади бо він корєша путіна
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04.09.2022 09:10 Відповісти
до того с300 не самостійні Супроводжувальні по російському радіо. Її взагалі в теоріі можливо перехопити та повернути.
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04.09.2022 09:14 Відповісти
можливо і так, але для цього потрібно мати свої ракети, чому маєжмо весь час просити у США, ви ж вибрали такого гарного "нє крадущего мальчіка", а то до цього "тридцать лєт всьо кралі і кралі, а мудрий мальчік" - перекрав всіх разом взятих за три роки. Де наші ракети? Чому гинуть мирні в містах і знищується вся інфраструктура? Чому гинуть найкращі на фронті, а сміття, таке як "95 квартал" переховується по Польщах, а їх коллеги-слуги мародерать гуманітарку, яку нам виділяють європейці. А брудні зелені руки спочатку залізли до бюджету, а зараз і не нехтують гуманітаркою. Військові на передовій більше необхідного купляють самі.
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04.09.2022 11:10 Відповісти
"шоколаднозада"... що лизав,пробував? А зараз добрався до зеленого лайна? Щоб думати башкой дайте вирок суду, що хтось щось вкрав, хоча би один. Що за три роки бездарної роботи всіх кривохеронців єлдака і татарова так і нвічого не знайшли? То про що і навіщо тоді знову брехати? Пройде вже десь півтора року і ми багато чого цікавого будемо знати про зелених мародерів і крадунів. Будемо знати, за скільки і кому продали південь. Навіщо злили всі спецоперації і сфальшували справи на генералів, які спасли Україну. Будемо знати і про призначення наумова, криворучко та інших генералів, яких призначив Боневтік і які втекли під час війни. Також будуть відомі всі 125 депутатів "слуг", які перейшли на бік ворога і скільки намародерили "слуги" за цей час і головне, скільки від них пішли на фронт.
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04.09.2022 14:34 Відповісти
Всё точно написанно, ***** за всё время своего правления вооружался и не выбасывал старый заржавевший мотлох,скоро и С-200 будет использовать , старое но разрушительное для Украины барахло. А Зеленский в это время грабил Украину ценами на дорожное покрытие , такого неприкрытого воровства никогда в таких количествах ( гуманитарка ) Украина не знала.
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04.09.2022 09:17 Відповісти
Украинцы уже не те наивные дети Солнца, которым можно впарить мысль о том, что сегодняшний президент вор/наркоман/клоун и все на это поведутся.

Про Пороха так же писали и раскачивали ситуацию.

Кацапам не важно кто в Украине президент т.к. понимают, что на выборы повлиять не могут. Им важно засирать мозги людям всяким дерьмом, чтобы отвлечь от чего-то действительно важного.

Кацапам п..ды дает не он, а сыны и дочки народа. И они доведут это дело до конца. И дают хорошо, стабильно

Президента в Украине поменять каждые пять лет не проблема. В этом и разница между оркостаном и Украиной.

Когда у каждого подонка из парашки на пороге его дома запахнет нищетой и безисходностью они развернут свои штыки в другую сторону.
Да, это не просто все, но украинцы тоже умеют выживать в сложных условиях.

От России останутся отдельные территории по национальному признаку.
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04.09.2022 11:45 Відповісти
Це той випадок коли крадіжка це хорошо.

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04.09.2022 11:50 Відповісти
 
 