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Окупанти вдарили по Миколаєву. Під вогонь потрапили лікувальні заклади та житлові будинки, - Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Рашисти в черговий раз обстріляли Миколаїв. Ворог бив по лікувальних закладах та житлових будинках

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти не зраджують собі і продовжують тероризувати мирних жителів. Сьогодні вночі під їхні обстріли потрапили лікувальні заклади та житлові будинки у Миколаєві. Наразі на місцях працюють комунальники та аварійні бригади. Є пошкодження електромережі та водопроводу", - зазначає він.

"Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Подробиці повідомлю вам згодом", - додає Сєнкевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ударів по Миколаєву. Горять гаражі, пошкоджено будинок, - Сєнкевич

Автор: Ірина Дашківська
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Щодня обстріли.. Місто повільно знищують.
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04.09.2022 08:24 Відповісти
очень нужно очень важно освободить Херсон
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04.09.2022 08:30 Відповісти
Кацапня триматиметься за нього до останнього.
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04.09.2022 08:36 Відповісти
До останнього чого/кого?
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04.09.2022 09:08 Відповісти
А как вы думаете кого? ***** будет воевать до последнего русского, скоро и уже и старух будет в армию призывать а не только стариков.
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04.09.2022 09:12 Відповісти
До останньої можливості. Невже не ясно?
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04.09.2022 09:17 Відповісти
 
 