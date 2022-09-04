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Окупанти вдарили по Миколаєву. Під вогонь потрапили лікувальні заклади та житлові будинки, - Сєнкевич
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рашисти в черговий раз обстріляли Миколаїв. Ворог бив по лікувальних закладах та житлових будинках
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти не зраджують собі і продовжують тероризувати мирних жителів. Сьогодні вночі під їхні обстріли потрапили лікувальні заклади та житлові будинки у Миколаєві. Наразі на місцях працюють комунальники та аварійні бригади. Є пошкодження електромережі та водопроводу", - зазначає він.
"Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Подробиці повідомлю вам згодом", - додає Сєнкевич.
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Ksenia VB
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